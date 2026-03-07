भारत में Tesla की बड़ी एंट्री! यहां खुला पहला स्टोर, फास्ट चार्जिंग ने किया हैरान

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग के बीच Tesla ने पंजाब के लुधियाना में अपना पहला पॉप-अप स्टोर खोलने की घोषणा की है. यह स्टोर शहर के पवेलियन मॉल में लगाया गया है. यहां लोग Tesla की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार Model Y Premium को करीब से देख सकते हैं और इसकी टेस्ट ड्राइव का भी लुफ्त उठा सकते हैं. कंपनी ने बताया है कि यह कार 6 मार्च से 12 मार्च 2026 तक मॉल में प्रदर्शित की जाएगी. इस दौरान ग्राहक कार के फीचर्स को समझ सकते हैं और एक्सपर्ट्स से पूरी जानकारी ले सकते हैं.

दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कार

Tesla Model Y Premium पिछले तीन सालों 2023, 2024 और 2025 में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल रही है. कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इसे हाई सेफ्टी रेटिंग भी दी है. अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों में यह कार काफी पॉपुलर है. Tesla का दावा है कि यह कार सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में बेहद मजबूत है, इसलिए इसे दुनिया भर में लोग पसंद कर रहे हैं.

15 मिनट चार्ज में 267 KM रेंज

Tesla की सबसे बड़ी खासियत इसकी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है. कंपनी के सुपरचार्जर की मदद से यह कार सिर्फ 15 मिनट चार्ज होकर लगभग 267 किलोमीटर तक चल सकती है. यही कारण है कि लंबी जर्नी के लिए भी ये कार काफी कंफर्टेबल मानी जाती है. इलेक्ट्रिक कार होने के कारण इसमें पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे चलाने का खर्च भी कम हो जाता है.

लुधियाना में मिलेगा Tesla का खास एक्सपीरियंस

लुधियाना के पवेलियन मॉल में खुले इस स्टोर पर Tesla के ट्रेंड एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे. वे कार के हर फीचर के बारे में लोगों को विस्तार से बताएंगे. इसके साथ ही मॉल की पार्किंग में टेस्ट ड्राइव की सुविधा भी दी गई है. ग्राहक सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक कभी भी जाकर टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं. अगर कोई पहले से समय तय करना चाहता है तो वह Tesla India की वेबसाइट पर जाकर अपना स्लॉट बुक कर सकता है.

Tesla Model Y की कीमत और खास ऑफर

Tesla Model Y Premium की शुरुआती कीमत 59,89,000 रुपये (एक्स-शोरूम) बताई जा रही है. अगर कोई ग्राहक अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल कार छोड़कर Tesla खरीदना चाहता है तो कंपनी करीब 3 लाख रुपये का अलग से फायदा भी दे रही है. कंपनी के अनुसार इस कार को 49,000 रुपये की EMI पर भी खरीदा जा सकता है. इसके लिए ग्राहक को लगभग 6 लाख रुपये का डाउन पेमेंट देना होगा. बता दें कि टेस्ला मॉडल Y भारतीय बाजार में कई प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs को सीधी टक्कर देती है. इसका मुकाबला मुख्य रूप से BYD Sealion 7, BMW iX1 LWB, Mercedes-Benz EQB और Kia EV6 जैसी गाड़ियों से होता है.

