हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Tiago या Maruti Alto K10, 30 हजार सैलरी होने पर कौन-सी गाड़ी खरीदना रहेगा बेहतर?

Tata Tiago या Maruti Alto K10, 30 हजार सैलरी होने पर कौन-सी गाड़ी खरीदना रहेगा बेहतर?

Tata Tiago vs Maruti Alto K10: अगर आप कम सैलरी होने पर कोई ऐसी कार खरीदना चाहते हैं, जो आपके डेली अप-डाउन के लिए बेस्ट हो, तो यहां हम आपको टाटा टियागो और मारुति ऑल्टो K10 के बारे में बता रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 07 Mar 2026 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप भारतीय बाजार में मौजूद कोई सस्ती कार खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी सैलरी हाई-फाई हो. आप 30 हजार रुपये की सैलरी में भी नई गाड़ी खरीद सकते हैं. ये गाड़ियां कार लोन पर खरीदी जा सकती हैं, जिसमें आप अपनी सैलरी में से हर महीने की EMI बनवा सकते हैं. ऐसे में आपको उन गाड़ियों के बारे में विचार करना होगा, जो ऑटो मार्केट में कम कीमत और अच्छे माइलेज के साथ मौजूद हो. 

आप 30 हजार रुपये सैलरी होने पर ऐसी गाड़ी खरीद सकते हैं, जिनकी रेंज 5 लाख रुपये से कम रेंज में मौजूद हो. भारतीय बाजार में Tata Tiago और Maruti Alto K10 दो ऐसी गाड़ियां आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती हैं, जो कि एंट्री-लेवल कारें हैं. आइए इन दोनों गाड़ियों की कीमत और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं. 

Maruti Alto K10

पहली कार Maruti Alto K10 है, जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों पावरट्रेन ऑप्शन के साथ मार्केट में मौजूद है. मारुति की इस कार के कई वेरिएंट मार्केट में शामिल हैं. इस गाड़ी में K10 C इंजन लगा है, जिससे 5,600 rpm पर 50.4 kW की पावर मिलती है और 3,400 rpm पर 91.1 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इसके साथ ही कंपनी ने 6 एयरबैग के साथ इसे अपडेट भी कर दिया है. Maruti Alto K10 की एक्स-शोरूम कीमत 3,69,900 रुपये से शुरू है. आप इस गाड़ी को फाइनेंस भी करा सकते हैं ताकि कुछ सालों तक हर महीने कम राशि की EMI पर इसे खरीद सकें. 

Tata Tiago

दूसरी कार टाटा टियागो है, जिसका बेस मॉडल पांच लाख रुपये की रेंज में खरीदा जा सकता है. इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 4,57,490 रुपये से शुरू है. इस कार के 17 वेरिएंट भारतीय बाजार में हैं. टाटा की इस कार में डुअल एयरबैग्स दिए हैं. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का फीचर भी इस गाड़ी में शामिल है. टाटा टियागो के बेस मॉडल को खरीदने के लिए 4.12 लाख रुपये का लोन मिल सकता है और आप हर महीने फिक्स EMI के रूप में इस गाड़ी को खरीद सकते हैं.

यह भी पढ़ें:-

भारत में JSW जल्द पेश करने जा रही नई SUV, क्या Hyundai Creta को दे पाएगी टक्कर? 

Published at : 07 Mar 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Tata Motors Tata Tiago Maruti Alto K10 Tata Tiago Vs Maruti Alto K10
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Tata Tiago या Maruti Alto K10, 30 हजार सैलरी होने पर कौन-सी गाड़ी खरीदना रहेगा बेहतर?
Tata Tiago या Maruti Alto K10, 30 हजार सैलरी होने पर कौन-सी गाड़ी खरीदना रहेगा बेहतर?
ऑटो
भारत में JSW जल्द पेश करने जा रही नई SUV, क्या Hyundai Creta को दे पाएगी टक्कर?
भारत में JSW जल्द पेश करने जा रही नई SUV, क्या Hyundai Creta को दे पाएगी टक्कर?
ऑटो
अब आपके लिए भारी पड़ सकता है गाड़ी रखना! सरकार ने दोगुना कर दिया ये टैक्स, जानें डिटेल्स
अब आपके लिए भारी पड़ सकता है गाड़ी रखना! सरकार ने दोगुना कर दिया ये टैक्स, जानें डिटेल्स
ऑटो
Maruti Fronx और Ignis को टक्कर देने जल्द आ रही नई Hyundai Exter, जानें कब होगी लॉन्च?
Fronx और Ignis को टक्कर देने जल्द आ रही नई Hyundai Exter, जानें कब तक होगी लॉन्च
Advertisement

वीडियोज

Mangal Lakshmi: 😮Adit की घर वापसी! Mangal की बातों को किया अनसुना, Ishana का बना ढाल
Bollywood news: तलाक की खबरों के बीच थलापति विजय का नाम इस हसीना संग अफेयर में आया
Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
बॉलीवुड
Friday Box Office: नई फिल्मों पर भारी पड़ृी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने बटोरे चिल्लर, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
नई फिल्मों पर भारी पड़ृी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने बटोरे चिल्लर, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
दिल्ली NCR
Delhi News: उत्तम नगर में होली पर युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने वाहनों को लगाई आग, सड़कों पर प्रदर्शन
दिल्ली: उत्तम नगर में होली पर युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने वाहनों में लगाई आग, सड़कों पर प्रदर्शन
इंडिया
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह शुक्र, शनि और वरुण
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह
यूटिलिटी
बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
हेल्थ
पैरों में दिखें ये 7 लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना डैमेज हो जाएगा लिवर
पैरों में दिखें ये 7 लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना डैमेज हो जाएगा लिवर
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget