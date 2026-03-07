Tata Tiago या Maruti Alto K10, 30 हजार सैलरी होने पर कौन-सी गाड़ी खरीदना रहेगा बेहतर?

अगर आप भारतीय बाजार में मौजूद कोई सस्ती कार खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी सैलरी हाई-फाई हो. आप 30 हजार रुपये की सैलरी में भी नई गाड़ी खरीद सकते हैं. ये गाड़ियां कार लोन पर खरीदी जा सकती हैं, जिसमें आप अपनी सैलरी में से हर महीने की EMI बनवा सकते हैं. ऐसे में आपको उन गाड़ियों के बारे में विचार करना होगा, जो ऑटो मार्केट में कम कीमत और अच्छे माइलेज के साथ मौजूद हो.

आप 30 हजार रुपये सैलरी होने पर ऐसी गाड़ी खरीद सकते हैं, जिनकी रेंज 5 लाख रुपये से कम रेंज में मौजूद हो. भारतीय बाजार में Tata Tiago और Maruti Alto K10 दो ऐसी गाड़ियां आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती हैं, जो कि एंट्री-लेवल कारें हैं. आइए इन दोनों गाड़ियों की कीमत और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं.

Maruti Alto K10

पहली कार Maruti Alto K10 है, जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों पावरट्रेन ऑप्शन के साथ मार्केट में मौजूद है. मारुति की इस कार के कई वेरिएंट मार्केट में शामिल हैं. इस गाड़ी में K10 C इंजन लगा है, जिससे 5,600 rpm पर 50.4 kW की पावर मिलती है और 3,400 rpm पर 91.1 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इसके साथ ही कंपनी ने 6 एयरबैग के साथ इसे अपडेट भी कर दिया है. Maruti Alto K10 की एक्स-शोरूम कीमत 3,69,900 रुपये से शुरू है. आप इस गाड़ी को फाइनेंस भी करा सकते हैं ताकि कुछ सालों तक हर महीने कम राशि की EMI पर इसे खरीद सकें.

Tata Tiago

दूसरी कार टाटा टियागो है, जिसका बेस मॉडल पांच लाख रुपये की रेंज में खरीदा जा सकता है. इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 4,57,490 रुपये से शुरू है. इस कार के 17 वेरिएंट भारतीय बाजार में हैं. टाटा की इस कार में डुअल एयरबैग्स दिए हैं. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का फीचर भी इस गाड़ी में शामिल है. टाटा टियागो के बेस मॉडल को खरीदने के लिए 4.12 लाख रुपये का लोन मिल सकता है और आप हर महीने फिक्स EMI के रूप में इस गाड़ी को खरीद सकते हैं.

