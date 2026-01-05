हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फुल टैंक में चलती है 1200 KM, मार्केट में किन गाड़ियों को टक्कर देती है Toyota Innova Hycross?

फुल टैंक में चलती है 1200 KM, मार्केट में किन गाड़ियों को टक्कर देती है Toyota Innova Hycross?

Toyota Innova Hycross: अगर आप किसी फैमिली MPV की तलाश में हैं तो आपके लिए टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस मार्केट में एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. आइए इस गाड़ी की कीमत के बारे में जानते हैं.

05 Jan 2026 11:17 AM (IST)
भारतीय बाजार में Toyota Innova Hycross को हमेशा से एक ऐसी लग्जरी MPV के तौर पर जाना जाता है, जो अपने इंटीरियर, शानदार माइलेज और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए मशहूर है. जीएसटी कटौती के बाद इस गाड़ी की कीमत में कमी आई है.आइए इस गाड़ी की कीमत, फीचर्स और राइवल्स के बारे में जानते हैं. 

कितनी है Toyota Innova Hycross की कीमत? 

Toyota Innova Hycross की कीमत अब 18.06 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि इसका टॉप मॉडल ZX(O) हाइब्रिड वेरिएंट 30.83 लाख रुपए तक जाता है. GST कटौती के बाद इसके GX पेट्रोल वेरिएंट की कीमत में लगभग 1.16 लाख रुपये की कमी आई है. वहीं, जो ग्राहक हाइब्रिड मॉडल खरीदना चाहते हैं, उनके लिए VX हाइब्रिड वेरिएंट 25.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है.

कैसा है इंटीरियर और फीचर्स? 

Toyota Innova Hycross का इंटीरियर किसी लग्जरी कार जैसा महसूस होता है. इसका केबिन स्पेस इतना बड़ा है कि लंबी फैमिली ट्रिप भी आरामदायक बन जाती है. इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम Toyota i-CONNECT के साथ दिया गया है, जिसमें वायरलेस Apple CarPlay और वायर्ड Android Auto का सपोर्ट मिलता है. साउंड सिस्टम के लिए इसमें 9-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सिस्टम और सबवूफर मौजूद है.

सेफ्टी फीचर्स और 5-स्टार रेटिंग

सेफ्टी के मामले में भी Innova Hycross ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इसे भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. कार में 6 एयरबैग, ABS with EBD, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे सभी जरूरी फीचर्स शामिल हैं.

मार्केट में किन गाड़ियों को देती है टक्कर? 

Toyota Innova Hycross की टक्कर बाजार में कई गाड़ियों से है, जिनमें Mahindra XUV700, Tata Safari, Toyota Innova Crysta, Kia Carens और Maruti Suzuki Invicto शामिल हैं. ये सभी कारें तीन पंक्तियों वाली प्रीमियम और मल्टी-परपस व्हीकल (MPV) सेगमेंट की मॉडल्स हैं. GST दरें घटने के बाद Mahindra XUV700 की कीमत करीब 1.43 लाख तक और Tata Safari की कीमत लगभग 1.45 लाख तक कम हो गई है. हालांकि, यह छूट हर वेरिएंट के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है.

यह गाड़ी दो इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. पहला, 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 173 bhp की पावर और 209 Nm का टॉर्क देता है. दूसरा विकल्प है 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों मोड पर चलता है. माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट 16.13 kmpl का माइलेज देता है, जबकि हाइब्रिड वेरिएंट 23.24 kmpl तक की रेंज देता है (ARAI सर्टिफाइड). वहीं, फुल टैंक भरने पर ये कार लगभग 1200 किलोमीटर तक चल सकती है.

देश की सबसे सस्ती डिस्क ब्रेक वाली बाइक कौन-सी है? फुल टैंक में 800 km देती है रेंज, जानें राइवल्स 

05 Jan 2026 11:17 AM (IST)
Toyota Motors Toyota Innova Hycross Toyota MPV Toyota Hycross Features
