Defender जैसे लुक के साथ आ रही Mini Duster, थार और जिम्नी की बढ़ेगी टेंशन, देखें तस्वीरें

Renault Bridger का लुक काफी बॉक्सी और मजबूत होगा. इसके पीछे स्पेयर व्हील भी दिया जा सकता है, जो इसे और ज्यादा ऑफ-रोड स्टाइल देता है. बड़े और मोटे टायर इसके टफ लुक को और बेहतर बनाते हैं. डिजाइन के मामले में इसमें नई Duster जैसी सिंपल लेकिन मजबूत SUV स्टाइल की झलक देखने को मिल सकती है.