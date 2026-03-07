Defender जैसे लुक के साथ आ रही Mini Duster, थार और जिम्नी की बढ़ेगी टेंशन, देखें तस्वीरें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोDefender जैसे लुक के साथ आ रही Mini Duster, थार और जिम्नी की बढ़ेगी टेंशन, देखें तस्वीरें

Renault Bridger: कंपनी ने अपनी एक नई कार का टीजर जारी किया है, जिसे Mini Duster बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, कंपनी Bridger Concept को 10 मार्च को रिलीज करने वाली है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क  | Updated at : 07 Mar 2026 01:40 PM (IST)
Renault ने अपनी अपकमिंग SUV का नाम टीज किया है, जिसे 10 मार्च को रेनो Bridger Concept के तौर पर पेश किया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गाड़ी को ही Mini Duster कहा जा रहा है.

Renault ने अपनी अपकमिंग SUV Bridger का टीजर रिलीज कर दिया है. कंपनी इस कॉन्सेप्ट को 10 मार्च को दुनिया के सामने पेश करेगी. हालांकि इस मॉडल को अभी भारतीय बाजार में लॉन्च नहीं किया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में इसे भारत में लाने की योजना है.
Renault Bridger का लुक काफी बॉक्सी और मजबूत होगा. इसके पीछे स्पेयर व्हील भी दिया जा सकता है, जो इसे और ज्यादा ऑफ-रोड स्टाइल देता है. बड़े और मोटे टायर इसके टफ लुक को और बेहतर बनाते हैं. डिजाइन के मामले में इसमें नई Duster जैसी सिंपल लेकिन मजबूत SUV स्टाइल की झलक देखने को मिल सकती है.
Published at : 07 Mar 2026 01:39 PM (IST)
Land Rover Defender Renault Duster Renault Bridger Mini Duster

