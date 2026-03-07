एक्सप्लोरर
Defender जैसे लुक के साथ आ रही Mini Duster, थार और जिम्नी की बढ़ेगी टेंशन, देखें तस्वीरें
Renault Bridger: कंपनी ने अपनी एक नई कार का टीजर जारी किया है, जिसे Mini Duster बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, कंपनी Bridger Concept को 10 मार्च को रिलीज करने वाली है.
Renault ने अपनी अपकमिंग SUV का नाम टीज किया है, जिसे 10 मार्च को रेनो Bridger Concept के तौर पर पेश किया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गाड़ी को ही Mini Duster कहा जा रहा है.
Published at : 07 Mar 2026 01:39 PM (IST)
Defender जैसे लुक के साथ आ रही Mini Duster, थार और जिम्नी की बढ़ेगी टेंशन, देखें तस्वीरें
भारत में हैं बेहद सस्ती लेकिन पाकिस्तान में पाई-पाई बचाकर लोग खरीदते हैं ये कारें, जानें
एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया कोई डिस्काउंट, क्या है अमेरिकी राष्ट्रपति की Tesla की कीमत?
