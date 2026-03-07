हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में JSW जल्द पेश करने जा रही नई SUV, क्या Hyundai Creta को दे पाएगी टक्कर?

भारत में JSW जल्द पेश करने जा रही नई SUV, क्या Hyundai Creta को दे पाएगी टक्कर?

Jaecoo J5 SUV जल्द भारत में लॉन्च हो सकती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका EV वर्जन मौजूद है. आइए जानें इसके डिजाइन, फीचर्स, इंजन और क्या यह Hyundai Creta को टक्कर दे पाएगी.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Mar 2026 12:25 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच JSW मोटर्स कई नई गाड़ियों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी के पास Chery ग्रुप के कई ब्रांड्स की लाइन-अप मौजूद है, जिनमें अलग-अलग सेगमेंट की SUV शामिल हैं. हाल ही में खबर आई है कि Jaecoo J5 SUV को भी भारत में लॉन्च किया जा सकता है. माना जा रहा है कि यह SUV Hyundai Creta जैसी पॉपुलर गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे सकती है.

JSW के पास है कई नई SUV की तैयारी

JSW मोटर्स भारत में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए कई नए मॉडल लाने की तैयारी कर रही है. इससे पहले खबर आई थी कि Jetour T2 को भी भारत में लॉन्च किया जा सकता है. अब उसी ग्रुप का एक और ब्रांड Jaecoo चर्चा में है. Jaecoo मुख्य रूप से प्रीमियम SUV और क्रॉसओवर गाड़ियां बनाता है. इस ब्रांड की गाड़ियां डिजाइन और फीचर्स के मामले में काफी मॉडर्न मानी जाती हैं. Jaecoo J5 भी उसी श्रेणी की एक कॉम्पैक्ट SUV है जिसे भारत में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है.

Jaecoo J5 का डिजाइन और लुक

Jaecoo J5 का डिजाइन काफी अट्रैक्टिव बताया जा रहा है. कई लोगों का मानना है कि इसका लुक कुछ हद तक Range Rover Velar से मिलता-जुलता लगता है. SUV में बॉक्सी डिजाइन और मजबूत बॉडी लाइन्स दी गई हैं, जिससे यह एक असली SUV जैसा लुक देती है. इसका शेप लगभग 4.3 मीटर से ज्यादा बताया जा रहा है. इसके अलावा इसमें मॉडर्न स्टाइलिंग के साथ शानदार इंटीरियर भी मिलने की उम्मीद है.

इंजन और EV वर्जन

Jaecoo J5 को कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश किया जाता है. इसमें 140 bhp का पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ आता है. इसके अलावा इस SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन (EV) भी मौजूद है. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि भारत में कंपनी पेट्रोल मॉडल लाएगी या इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च करेगी. अगर दोनों विकल्प आते हैं तो ग्राहकों के पास ज्यादा विकल्प होंगे.

एडवांस फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Jaecoo J5 में कई मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें 540-डिग्री कैमरा सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और कूलिंग सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए जा सकते हैं. इसके अलावा SUV में ऑफ-रोडिंग क्षमता भी अच्छी बताई जा रही है. इस वजह से यह सिर्फ शहर की ड्राइव के लिए ही नहीं बल्कि खराब रास्तों पर भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है.

कीमत सही हुई तो बन सकती है पॉपुलर

अगर JSW इस SUV की कीमत सही रखती है तो Jaecoo J5 भारत में काफी पॉपुलर हो सकती है. इसका दमदार डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और नई टेक्नोलॉजी इसे Creta जैसे सेगमेंट में मजबूत प्रतियोगी बना सकते हैं. हालांकि अभी यह देखना बाकी है कि कंपनी भारत में इसका कौन सा वर्जन लॉन्च करती है और इसकी कीमत क्या होगी.

यह भी पढ़ें:-

Maruti e-Vitara से लेकर Mahindra BE 6 तक, कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

Published at : 07 Mar 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Auto News Jaecoo J5 Jaecoo J5 Launch
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
भारत में JSW जल्द पेश करने जा रही नई SUV, क्या Hyundai Creta को दे पाएगी टक्कर?
भारत में JSW जल्द पेश करने जा रही नई SUV, क्या Hyundai Creta को दे पाएगी टक्कर?
ऑटो
अब आपके लिए भारी पड़ सकता है गाड़ी रखना! सरकार ने दोगुना कर दिया ये टैक्स, जानें डिटेल्स
अब आपके लिए भारी पड़ सकता है गाड़ी रखना! सरकार ने दोगुना कर दिया ये टैक्स, जानें डिटेल्स
ऑटो
Maruti Fronx और Ignis को टक्कर देने जल्द आ रही नई Hyundai Exter, जानें कब होगी लॉन्च?
Fronx और Ignis को टक्कर देने जल्द आ रही नई Hyundai Exter, जानें कब तक होगी लॉन्च
ऑटो
Maruti Fronx हो या Tata Nexon, मार्केट में लोगों के दिलों पर राज करती हैं ये गाड़ियां, जानिए कीमत
Maruti Fronx हो या Tata Nexon, लोगों के दिलों पर राज करती हैं ये गाड़ियां, जानिए कीमत
Advertisement

वीडियोज

Mangal Lakshmi: 😮Adit की घर वापसी! Mangal की बातों को किया अनसुना, Ishana का बना ढाल
Bollywood news: तलाक की खबरों के बीच थलापति विजय का नाम इस हसीना संग अफेयर में आया
Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
बॉलीवुड
Friday Box Office: नई फिल्मों पर भारी पड़ृी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने बटोरे चिल्लर, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
नई फिल्मों पर भारी पड़ृी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने बटोरे चिल्लर, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
दिल्ली NCR
Delhi News: उत्तम नगर में होली पर युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने वाहनों को लगाई आग, सड़कों पर प्रदर्शन
दिल्ली: उत्तम नगर में होली पर युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने वाहनों में लगाई आग, सड़कों पर प्रदर्शन
इंडिया
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह शुक्र, शनि और वरुण
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह
यूटिलिटी
बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
हेल्थ
पैरों में दिखें ये 7 लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना डैमेज हो जाएगा लिवर
पैरों में दिखें ये 7 लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना डैमेज हो जाएगा लिवर
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget