भारत में JSW जल्द पेश करने जा रही नई SUV, क्या Hyundai Creta को दे पाएगी टक्कर?

भारत में SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच JSW मोटर्स कई नई गाड़ियों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी के पास Chery ग्रुप के कई ब्रांड्स की लाइन-अप मौजूद है, जिनमें अलग-अलग सेगमेंट की SUV शामिल हैं. हाल ही में खबर आई है कि Jaecoo J5 SUV को भी भारत में लॉन्च किया जा सकता है. माना जा रहा है कि यह SUV Hyundai Creta जैसी पॉपुलर गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे सकती है.

JSW के पास है कई नई SUV की तैयारी

JSW मोटर्स भारत में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए कई नए मॉडल लाने की तैयारी कर रही है. इससे पहले खबर आई थी कि Jetour T2 को भी भारत में लॉन्च किया जा सकता है. अब उसी ग्रुप का एक और ब्रांड Jaecoo चर्चा में है. Jaecoo मुख्य रूप से प्रीमियम SUV और क्रॉसओवर गाड़ियां बनाता है. इस ब्रांड की गाड़ियां डिजाइन और फीचर्स के मामले में काफी मॉडर्न मानी जाती हैं. Jaecoo J5 भी उसी श्रेणी की एक कॉम्पैक्ट SUV है जिसे भारत में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है.

Jaecoo J5 का डिजाइन और लुक

Jaecoo J5 का डिजाइन काफी अट्रैक्टिव बताया जा रहा है. कई लोगों का मानना है कि इसका लुक कुछ हद तक Range Rover Velar से मिलता-जुलता लगता है. SUV में बॉक्सी डिजाइन और मजबूत बॉडी लाइन्स दी गई हैं, जिससे यह एक असली SUV जैसा लुक देती है. इसका शेप लगभग 4.3 मीटर से ज्यादा बताया जा रहा है. इसके अलावा इसमें मॉडर्न स्टाइलिंग के साथ शानदार इंटीरियर भी मिलने की उम्मीद है.

इंजन और EV वर्जन

Jaecoo J5 को कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश किया जाता है. इसमें 140 bhp का पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ आता है. इसके अलावा इस SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन (EV) भी मौजूद है. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि भारत में कंपनी पेट्रोल मॉडल लाएगी या इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च करेगी. अगर दोनों विकल्प आते हैं तो ग्राहकों के पास ज्यादा विकल्प होंगे.

एडवांस फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Jaecoo J5 में कई मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें 540-डिग्री कैमरा सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और कूलिंग सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए जा सकते हैं. इसके अलावा SUV में ऑफ-रोडिंग क्षमता भी अच्छी बताई जा रही है. इस वजह से यह सिर्फ शहर की ड्राइव के लिए ही नहीं बल्कि खराब रास्तों पर भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है.

कीमत सही हुई तो बन सकती है पॉपुलर

अगर JSW इस SUV की कीमत सही रखती है तो Jaecoo J5 भारत में काफी पॉपुलर हो सकती है. इसका दमदार डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और नई टेक्नोलॉजी इसे Creta जैसे सेगमेंट में मजबूत प्रतियोगी बना सकते हैं. हालांकि अभी यह देखना बाकी है कि कंपनी भारत में इसका कौन सा वर्जन लॉन्च करती है और इसकी कीमत क्या होगी.

यह भी पढ़ें:-

Maruti e-Vitara से लेकर Mahindra BE 6 तक, कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?