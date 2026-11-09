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हिंदी न्यूज़ऑटोEV Battery Charging: EV की बैटरी 100% चार्ज रखना सही या 80%, इससे इसकी उम्र पर क्या असर?

EV Battery Charging: EV की बैटरी 100% चार्ज रखना सही या 80%, इससे इसकी उम्र पर क्या असर?

अगर आप भी कन्फ्यूज हैं कि इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बाद बैटरी को रोज कितना चार्ज करना चाहिए, जिससे कार की सर्विस और लाइफ सही बनी रहे तो, यहां जान लें 80 या 100 प्रतिशत कितना करें चार्ज?

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Nov 2026 12:09 PM (IST)
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इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवी में बैटरी सबसे अहम हिस्सा होती है. इसकी देखभाल सही तरीके से की जाए तो लंबे समय तक अच्छी रेंज मिलती है. कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि गाड़ी की बैटरी रोज 100 प्रतिशत चार्ज करनी चाहिए या फिर 80 प्रतिशत तक चार्ज रखना बेहतर है. इसका जवाब बैटरी की तकनीक और कंपनी की सलाह पर निर्भर करता है. ज्यादातर लिथियम-आयन बैटरियों के लिए कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी हैं.

80% तक चार्ज रखना क्यों माना जाता है बेहतर?

अगर आपकी ईवी में एनएमसी यानी निकेल मैंगनीज कोबाल्ट बैटरी लगी है, तो रोजमर्रा के इस्तेमाल में इसे करीब 80 प्रतिशत तक चार्ज रखना बेहतर होता है. बैटरी को लंबे समय तक 100 प्रतिशत चार्ज रखने से उसके सेल्स पर दबाव बढ़ता है. इससे समय के साथ बैटरी की क्षमता कम होने की रफ्तार तेज होती है. इसलिए रोज ऑफिस जाने, बाजार जाने या छोटे सफर के लिए बैटरी को 80 प्रतिशत तक चार्ज रखना सही है. इससे बैटरी में लंबे समय तक बेहतर क्षमता बनाए रखने में मदद मिलती है.

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क्या 100 प्रतिशत चार्ज करने से बैटरी खराब होती है?

बैटरी को कभी-कभार 100 प्रतिशत चार्ज करना नुकसानदायक नहीं है. परेशानी तब बढ़ती है, जब गाड़ी को बार-बार पूरी तरह चार्ज करके लंबे समय तक उसी हालत में खड़ा छोड़ दिया जाए. ज्यादा चार्ज पर लंबे समय तक रहने से बैटरी की उम्र पर असर पड़ता है. इसके अलावा, पूरी चार्ज बैटरी में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के जरिए बिजली वापस जमा करने की जगह भी कम या उपलब्ध नहीं रहती. यह सुविधा गाड़ी के मॉडल और बैटरी की स्थिति पर निर्भर करती है. इसलिए लंबी यात्रा पर जाने से पहले  प्रतिशत चार्ज करना ठीक है.

LFP बैटरी वाली EV में क्या है नियम?

हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक जैसी बैटरी नहीं होती. कुछ गाड़ियों में एलएफपी यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसी बैटरियों के लिए कुछ कंपनियां समय-समय पर 100 प्रतिशत चार्ज करने की सलाह देती हैं, ताकि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम चार्ज का सही अनुमान लगा सके. इसलिए यह मान लेना सही नहीं है कि हर ईवी को हमेशा 80% तक ही चार्ज करना चाहिए. अपनी गाड़ी के यूजर मैनुअल में दी गई सलाह जरूर देखें. साथ ही, बैटरी को बार-बार बिल्कुल खाली होने से बचाएं और तेज गर्मी में लंबे समय तक गाड़ी को पूरी चार्ज या बहुत कम चार्ज पर खड़ा न छोड़ें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 12:09 PM (IST)
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