इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवी में बैटरी सबसे अहम हिस्सा होती है. इसकी देखभाल सही तरीके से की जाए तो लंबे समय तक अच्छी रेंज मिलती है. कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि गाड़ी की बैटरी रोज 100 प्रतिशत चार्ज करनी चाहिए या फिर 80 प्रतिशत तक चार्ज रखना बेहतर है. इसका जवाब बैटरी की तकनीक और कंपनी की सलाह पर निर्भर करता है. ज्यादातर लिथियम-आयन बैटरियों के लिए कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी हैं.

80% तक चार्ज रखना क्यों माना जाता है बेहतर?

अगर आपकी ईवी में एनएमसी यानी निकेल मैंगनीज कोबाल्ट बैटरी लगी है, तो रोजमर्रा के इस्तेमाल में इसे करीब 80 प्रतिशत तक चार्ज रखना बेहतर होता है. बैटरी को लंबे समय तक 100 प्रतिशत चार्ज रखने से उसके सेल्स पर दबाव बढ़ता है. इससे समय के साथ बैटरी की क्षमता कम होने की रफ्तार तेज होती है. इसलिए रोज ऑफिस जाने, बाजार जाने या छोटे सफर के लिए बैटरी को 80 प्रतिशत तक चार्ज रखना सही है. इससे बैटरी में लंबे समय तक बेहतर क्षमता बनाए रखने में मदद मिलती है.

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क्या 100 प्रतिशत चार्ज करने से बैटरी खराब होती है?

बैटरी को कभी-कभार 100 प्रतिशत चार्ज करना नुकसानदायक नहीं है. परेशानी तब बढ़ती है, जब गाड़ी को बार-बार पूरी तरह चार्ज करके लंबे समय तक उसी हालत में खड़ा छोड़ दिया जाए. ज्यादा चार्ज पर लंबे समय तक रहने से बैटरी की उम्र पर असर पड़ता है. इसके अलावा, पूरी चार्ज बैटरी में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के जरिए बिजली वापस जमा करने की जगह भी कम या उपलब्ध नहीं रहती. यह सुविधा गाड़ी के मॉडल और बैटरी की स्थिति पर निर्भर करती है. इसलिए लंबी यात्रा पर जाने से पहले प्रतिशत चार्ज करना ठीक है.

LFP बैटरी वाली EV में क्या है नियम?

हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक जैसी बैटरी नहीं होती. कुछ गाड़ियों में एलएफपी यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसी बैटरियों के लिए कुछ कंपनियां समय-समय पर 100 प्रतिशत चार्ज करने की सलाह देती हैं, ताकि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम चार्ज का सही अनुमान लगा सके. इसलिए यह मान लेना सही नहीं है कि हर ईवी को हमेशा 80% तक ही चार्ज करना चाहिए. अपनी गाड़ी के यूजर मैनुअल में दी गई सलाह जरूर देखें. साथ ही, बैटरी को बार-बार बिल्कुल खाली होने से बचाएं और तेज गर्मी में लंबे समय तक गाड़ी को पूरी चार्ज या बहुत कम चार्ज पर खड़ा न छोड़ें.

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