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हिंदी न्यूज़ऑटो1 लीटर पर चलेगी 911 KM, इस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तैयार की खास कार, शानदार है डिजाइन

1 लीटर पर चलेगी 911 KM, इस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तैयार की खास कार, शानदार है डिजाइन

American Students Develop Car: इस कार को इंजीनियरिंग छात्रों की एक टीम ने तैयार किया है, जिसका उद्देश्य ऐसी तकनीक विकसित करना है, जिससे कम से कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय की जा सके.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 20 May 2026 01:35 PM (IST)
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अमेरिका की Brigham Young University के छात्रों ने ऐसा कार मॉडल तैयार किया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है, इन छात्रों ने एक ऐसी खास कार बनाई है, जो सिर्फ 1 लीटर फ्यूल में करीब 911 किलोमीटर तक चलने का दावा करती है. इसे सुनकर आपको शायद यकीन न हो, लेकिन यह प्रोजेक्ट फ्यूल बचत और नई तकनीक की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इस अनोखी कार को छात्रों ने खास तौर पर बेहतर माइलेज और कम फ्यूल खर्च को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है. 

इस कार को इंजीनियरिंग छात्रों की एक टीम ने तैयार किया है, जिसका उद्देश्य ऐसी तकनीक विकसित करना है, जिससे कम से कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय की जा सके. बढ़ती फ्यूल कीमतों और प्रदूषण को देखते हुए छात्रों ने हल्के वजन, बेहतर एयरोडायनामिक डिजाइन और कम फ्यूल खपत वाली तकनीक का इस्तेमाल किया. इसी वजह से यह कार इतना ज्यादा माइलेज देने में सक्षम है.

कैसा है कार का डिजाइन?

कार के डिजाइन की बात की जाए तो इसे सामान्य कारों की तुलना में काफी हल्का बनाया गया है ताकि इंजन पर कम दबाव पड़े और फ्यूल की खपत घट सके. कार की बॉडी को इस तरह डिजाइन किया गया कि हवा का प्रेशर कम लगे और गाड़ी आसानी से आगे गबढ़ सके. इसके अलावा इसमें छोटे लेकिन बेहद कुशल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कम फ्यूल में ज्यादा प्रदर्शन दे सके.

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छात्रों के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने लंबे समय तक रिसर्च और मेहनत की. कई बार टेस्टिंग के बाद कार को बेहतर बनाया गया. इसमें इस्तेमाल किए गए इंजन और अन्य पार्ट्स को इस तरह ट्यून किया गया कि फ्यूल की बर्बादी कम से कम हो. यही वजह है कि यह कार नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा माइलेज देने में सफल रही.

भविष्य में ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी

हालांकि यह कार अभी एक प्रोटोटाइप मॉडल है और इसे आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बाजार में लॉन्च नहीं किया गया है. लेकिन इस तरह के इनोवेशन भविष्य में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी जरूरी साबित हो सकते हैं. अगर ऐसी तकनीकों पर बड़े स्तर पर काम किया जाए, तो आने वाले समय में कम फ्यूल खर्च वाली गाड़ियां आम लोगों तक पहुंच सकती हैं.

एक्सपर्ट्स की मानें तो बढ़ती फ्यूल कीमतों और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के बीच इस तरह की तकनीक बेहद जरूरी है. यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारतीय छात्र भी नई और उपयोगी तकनीक विकसित करने में किसी से पीछे नहीं हैं. आने वाले समय में ऐसे प्रयोग इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के विकास में भी मददगार साबित हो सकते हैं. 

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Published at : 20 May 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
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