बार-बार सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं, इन 5 ट्रिक्स से खुद करें बाइक की बेसिक ट्यूनिंग

Bike Tuning Tips: बाइक आज लाखों लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है. ऑफिस जाना हो, बाजार का काम हो या लंबा सफर, बाइक हर जगह साथ देती है. लेकिन समय के साथ अगर उसकी देखभाल न की जाए तो माइलेज कम होने लगता है, इंजन की आवाज बदल जाती है और परफॉर्मेंस भी प्रभावित होने लगती है. ऐसे में कई लोग छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भी सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं. जबकि कुछ बेसिक काम ऐसे हैं जिन्हें घर पर ही आसानी से किया जा सकता है.

सही देखभाल से न केवल बाइक की हालत बेहतर रहती है बल्कि सर्विस पर होने वाला खर्च भी कम हो सकता है. अगर आपकी बाइक पहले जैसी स्मूद नहीं चल रही है या माइलेज कम दे रही है, तो कुछ आसान टिप्स आपकी काफी मदद कर सकते हैं. थोड़ी सी मेहनत से बाइक को लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रखा जा सकता है.

इन 5 कामों से बेहतर हो सकती है बाइक की परफॉर्मेंस

बाइक की बेसिक ट्यूनिंग में सबसे पहले एयर फिल्टर की सफाई जरूरी होती है. गंदा एयर फिल्टर इंजन तक सही मात्रा में हवा नहीं पहुंचने देता, जिससे माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों प्रभावित होते हैं. दूसरा, स्पार्क प्लग की जांच करें. अगर स्पार्क प्लग गंदा या खराब है तो इंजन सही तरीके से काम नहीं करेगा. तीसरा, चेन की सफाई और लुब्रिकेशन पर ध्यान दें. सूखी या ढीली चेन बाइक की स्मूदनेस कम कर सकती है.

चौथा, टायर में सही हवा बनाए रखें. कम या ज्यादा हवा दोनों ही माइलेज पर असर डालती हैं. पांचवां, इंजन ऑयल की स्थिति समय-समय पर जांचते रहें. पुराना या कम इंजन ऑयल इंजन की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता. इन पांच आसान बातों का ध्यान रखने से बाइक की परफॉर्मेंस में अच्छा सुधार देखा जा सकता है.

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माइलेज बढ़ाने और खर्च बचाने का आसान तरीका

बाइक की नियमित देखभाल केवल परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि माइलेज को भी बेहतर बनाती है. अगर बाइक के सभी हिस्से सही हालत में हों तो इंजन को कम मेहनत करनी पड़ती है और ईंधन की खपत भी कम होती है. इसके अलावा अचानक तेज रफ्तार पकड़ने और जरूरत से ज्यादा ब्रेक लगाने जैसी आदतों से भी बचना चाहिए. स्मूद राइडिंग से इंजन पर दबाव कम पड़ता है और बाइक बेहतर माइलेज देती है.

विशेषज्ञों का कहना है कि छोटी-छोटी जांच को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि यही आगे चलकर बड़ी समस्या का कारण बन सकती हैं. हालांकि किसी बड़ी तकनीकी खराबी या इंजन से जुड़ी गंभीर समस्या होने पर अधिकृत सर्विस सेंटर की मदद लेना ही बेहतर रहता है. लेकिन रोजमर्रा की बेसिक देखभाल घर पर करके आप अपनी बाइक को लंबे समय तक बेहतर हालत में रख सकते हैं और अनावश्यक खर्च से भी बच सकते हैं.

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