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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Sierra के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है ये नई SUV, कीमत होगी 13 लाख रुपये, जानें डिटेल्स

Tata Sierra के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है ये नई SUV, कीमत होगी 13 लाख रुपये, जानें डिटेल्स

Tata Sierra Rival: आने वाले समय में मिडसाइज SUV सेगमेंट में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है. खासतौर पर सिएरा की वापसी के बाद अब दूसरी कंपनियां भी इस सेगमेंट में अपने नए मॉडल उतारने की तैयारी में हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 20 May 2026 12:50 PM (IST)
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भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में मिडसाइज़ SUV सेगमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है.इसी बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब एक नई SUV की एंट्री होने जा रही है, जो सीधे तौर पर Tata Tata Sierra को चुनौती दे सकती है. खबरों के मुताबिक, यह नई SUV करीब 13 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च हो सकती है और इसमें मॉडर्न फीचर्स, दमदार डिजाइन और प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिलेंगे. इस SUV का नाम Jeep Renegade है. 

इस SUV को मिडसाइज सेगमेंट में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तैयार किया जा रहा है. कंपनी इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर ला रही है जो स्टाइलिश डिजाइन के साथ आरामदायक और फीचर-लोडेड कार चाहते हैं. इस गाड़ी का मुकाबला केवल टाटा सिएरा से ही नहीं, बल्कि इस सेगमेंट की दूसरी पॉपुलर कारों जैसे Hyundai Creta, Kia Seltos और Maruti Grand Vitara जैसी कारों से भी हो सकता है.

कैसा होगा SUV का डिजाइन?

नई SUV के डिजाइन की बात करें तो इसमें काफी बोल्ड और मॉडर्न लुक देखने को मिल सकता है. LED DRL, बड़ी ग्रिल, नए अलॉय व्हील और शार्प बॉडी लाइन्स इसे प्रीमियम फील देंगे. अंदर की तरफ कंपनी बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स दे सकती है. इसके साथ ही गाड़ी में कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स और ADAS टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है.

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इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में भी यह SUV काफी दमदार हो सकती है. उम्मीद है कि इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे. इसके साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी ग्राहकों को मिल सकता है. कंपनी का फोकस बेहतर माइलेज और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर रहेगा, ताकि शहर और हाईवे दोनों जगह यह SUV अच्छा प्रदर्शन कर सके.

कितनी हो सकती है गाड़ी की कीमत?

कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 13 लाख रुपये रखी जा सकती है. इस प्राइस रेंज में यह SUV उन ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकती है जो प्रीमियम फीचर्स के साथ नई और स्टाइलिश SUV खरीदना चाहते हैं. बाजार में बढ़ते कॉम्पिटीशन को देखते हुए कंपनियां अब ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी देने पर ध्यान दे रही हैं.

ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आने वाले समय में मिडसाइज SUV सेगमेंट में मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है. खासतौर पर Tata Sierra की वापसी के बाद अब दूसरी कंपनियां भी इस सेगमेंट में अपने नए मॉडल उतारने की तैयारी में हैं. ऐसे में ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शन मिलने वाले हैं, जिससे बाजार में कॉम्पिटीशन और बढ़ जाएगा. 

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Published at : 20 May 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
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