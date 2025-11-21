Upcoming SUVs In India In 3 Years: भारत के ऑटो बाजार में SUVs की खूब डिमांड देखने को मिल रही है. देश में एसयूवी ने बिक्री के मामले में सेडान और हैचबैक को काफी पीछे छोड़ दिया है. वहीं कई ऑटोमेकर्स अगले कुछ सालों में भारत में नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में हैं और अपने एसयूवी पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहते हैं. भारत में अगले तीन साल में कई दमदार एसयूवी लॉन्च होने वाली हैं, आइए इन गाड़ियों के बारे में जानते हैं.

Mahindra Vision S

महिंद्रा बोलेरो विजन एस एक न्यू जनरेशन सब 4-मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जिसे ऑटोमेकर्स ने 15 अगस्त 2025 को रिवील किया था. ये एसयूवी महिंद्रा की आइकॉनिक कार बोलेरो को आने वाले समय में रिप्लेस करेगी और बोलेरो की लेगेसी को भी आगे बढ़ाएगी. महिंद्रा इस नए मॉडल को साल 2027 में मार्केट में लॉन्च कर सकता है.

Renault Duster

रेनॉ डस्टर इस समय भारतीय बाजार में नहीं है. कंपनी ने काफी समय पहले ही इस एसयूवी को मार्केट में बेचना बंद कर दिया. लेकिन अब करीब चार साल बाद 26 जनवरी, 2026 को रेनॉ डस्टर भारतीय बाजार में वापसी करने जा रही है. रेनॉ की इस कार में 1.3-लीटर टर्बोचार्ज्ड HR13 पेट्रोल इंजन लगा मिल सकता है, जो कि CVT ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा होगा. गाड़ी में लगे इंजन से 156 bhp की पावर मिल सकती है. अब ये कार अगले साल 2026 की शुरुआत में ही मार्केट में कदम रखने वाली है.

Nissan Tekton

निसान अगले साल 2026 के आखिर में भारतीय बाजार में एक दमदार एसयूवी लॉन्च करने जा रही है. निसान ने नई एसयूवी टेक्टॉन (Tekton) की झलक हाल ही में अक्टूबर महीने में दिखाई. लेकिन निसान ने अभी तक इस गाड़ी के पावरट्रेन के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है. हालांकि ये एसयूवी कई पावरट्रेन के ऑप्शन के साथ मार्केट में कदम रख सकती है.

Tata Nexon New-Gen

टाटा नेक्सन की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी नेक्सन है. साल 2027 में कार कंपनी टाटा नेक्सन के सेकंड जनरेशन मॉडल को मार्केट में उतार सकती है. ये एसयूवी फुल रीडिजाइन होगी. हालांकि इस नए मॉडल को भी X1 प्लेटफॉर्म पर ही बनाया जा सकता है. लेकिन इस गाड़ी के स्टाइल और स्ट्रक्चर में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

