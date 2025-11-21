हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोUpcoming Cars: अगले तीन साल में भारत में लॉन्च होंगी ये टॉप 4 SUVs, टाटा और महिंद्रा के लेटेस्ट मॉडल शामिल

Upcoming Cars: अगले तीन साल में भारत में लॉन्च होंगी ये टॉप 4 SUVs, टाटा और महिंद्रा के लेटेस्ट मॉडल शामिल

Upcoming Cars In India: भारतीय बाजार में एसयूवी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. अगले तीन साल में टाटा से लेकर महिंद्रा तक कई ब्रांड दमदार SUVs लॉन्च करने की तैयारी में हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 21 Nov 2025 07:57 AM (IST)
Preferred Sources

Upcoming SUVs In India In 3 Years: भारत के ऑटो बाजार में SUVs की खूब डिमांड देखने को मिल रही है. देश में एसयूवी ने बिक्री के मामले में सेडान और हैचबैक को काफी पीछे छोड़ दिया है. वहीं कई ऑटोमेकर्स अगले कुछ सालों में भारत में नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में हैं और अपने एसयूवी पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहते हैं. भारत में अगले तीन साल में कई दमदार एसयूवी लॉन्च होने वाली हैं, आइए इन गाड़ियों के बारे में जानते हैं.

Mahindra Vision S

महिंद्रा बोलेरो विजन एस एक न्यू जनरेशन सब 4-मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जिसे ऑटोमेकर्स ने 15 अगस्त 2025 को रिवील किया था. ये एसयूवी महिंद्रा की आइकॉनिक कार बोलेरो को आने वाले समय में रिप्लेस करेगी और बोलेरो की लेगेसी को भी आगे बढ़ाएगी. महिंद्रा इस नए मॉडल को साल 2027 में मार्केट में लॉन्च कर सकता है.

Renault Duster

रेनॉ डस्टर इस समय भारतीय बाजार में नहीं है. कंपनी ने काफी समय पहले ही इस एसयूवी को मार्केट में बेचना बंद कर दिया. लेकिन अब करीब चार साल बाद 26 जनवरी, 2026 को रेनॉ डस्टर भारतीय बाजार में वापसी करने जा रही है. रेनॉ की इस कार में 1.3-लीटर टर्बोचार्ज्ड HR13 पेट्रोल इंजन लगा मिल सकता है, जो कि CVT ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा होगा. गाड़ी में लगे इंजन से 156 bhp की पावर मिल सकती है. अब ये कार अगले साल 2026 की शुरुआत में ही मार्केट में कदम रखने वाली है.

Nissan Tekton

निसान अगले साल 2026 के आखिर में भारतीय बाजार में एक दमदार एसयूवी लॉन्च करने जा रही है. निसान ने नई एसयूवी टेक्टॉन (Tekton) की झलक हाल ही में अक्टूबर महीने में दिखाई. लेकिन निसान ने अभी तक इस गाड़ी के पावरट्रेन के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है. हालांकि ये एसयूवी कई पावरट्रेन के ऑप्शन के साथ मार्केट में कदम रख सकती है.

Tata Nexon New-Gen

टाटा नेक्सन की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी नेक्सन है. साल 2027 में कार कंपनी टाटा नेक्सन के सेकंड जनरेशन मॉडल को मार्केट में उतार सकती है. ये एसयूवी फुल रीडिजाइन होगी. हालांकि इस नए मॉडल को भी X1 प्लेटफॉर्म पर ही बनाया जा सकता है. लेकिन इस गाड़ी के स्टाइल और स्ट्रक्चर में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें

महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारों पर मिल रहा 1.55 लाख रुपये का डिस्काउंट, हुंडई क्रेटा ईवी की सबसे बड़ी राइवल

Published at : 21 Nov 2025 07:57 AM (IST)
Tags :
Mahindra Tata Nexon Renault Duster Upcoming Cars TATA Mahindra Vision S
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
महाराष्ट्र
'हिंदुओं से माफी मांगें देवेंद्र फडणवीस और BJP', इस बात पर भड़क उठे उद्धव ठाकरे, सुनाई खरी-खरी
'हिंदुओं से माफी मांगें देवेंद्र फडणवीस और BJP', इस बात पर भड़क उठे उद्धव ठाकरे, सुनाई खरी-खरी
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
महाराष्ट्र
'हिंदुओं से माफी मांगें देवेंद्र फडणवीस और BJP', इस बात पर भड़क उठे उद्धव ठाकरे, सुनाई खरी-खरी
'हिंदुओं से माफी मांगें देवेंद्र फडणवीस और BJP', इस बात पर भड़क उठे उद्धव ठाकरे, सुनाई खरी-खरी
बॉलीवुड
'पति के अपनी सारी संपत्ति पत्नी के नाम करना...' संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव ने कोर्ट में कही ये बात
'पति के अपनी सारी संपत्ति पत्नी के नाम करना...' संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव ने कोर्ट में कही ये बात
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
देश में सबसे ज्यादा पानी किस नदी से होकर बहता है, कहां तक पहुंचकर बन जाती है ‘समंदर’?
देश में सबसे ज्यादा पानी किस नदी से होकर बहता है, कहां तक पहुंचकर बन जाती है ‘समंदर’?
हेल्थ
हार्ट फेल होने से पहले दिखते हैं ये 5 छिपे हुए संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं हम
हार्ट फेल होने से पहले दिखते हैं ये 5 छिपे हुए संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं हम
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget