हिंदी न्यूज़ऑटोमहिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारों पर मिल रहा 1.55 लाख रुपये का डिस्काउंट, हुंडई क्रेटा ईवी की सबसे बड़ी राइवल

Mahindra Electric Cars Discount Offer: टाटा हैरियर ईवी और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक की सबसे बड़ी राइवल ईवी पर 1.55 लाख रुपये का ऑफर दिया जा रहा है. महिंद्रा की इन इलेक्ट्रिक कारों की खूब डिमांड है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 20 Nov 2025 12:41 PM (IST)
Preferred Sources

Discount On Mahindra Electric Car: महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार XEV 9e और BE 6 की मार्केट में खूब डिमांड है. इन इलेक्ट्रिक कारों की सेल की महिंद्रा की टोटल गाड़ियों की सेल में करीब 7 फीसदी की हिस्सेदारी है. अब इन कारों के लॉन्च के एक साल होने पर महिंद्रा इन इलेक्ट्रिक कारों पर दमदार ऑफर लेकर आई है, जिससे XEV 9e और BE 6 की खरीद पर 1.55 लाख रुपये की बचत की जा सकती है.

महिंद्रा ने पिछले साल नवंबर में इन गाड़ियों के बारे में ऐलान किया था और फरवरी में इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत का खुलासा किया. लेकिन अब उन्हीं 5,000 कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया जाएगा, जो 20 दिसंबर तक इन गाड़ियों को खरीदेंगे और ये ऑफर केवल शुरुआती 5,000 लोगों के लिए होगा.

EV पर 1.55 लाख रुपये का डिस्काउंट

महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारों BE 6 और XEV 9e पर डिस्काउंट 20 दिसंबर तक ही मिल रहा है. महिंद्रा के डीलर्स 30,000 रुपये की एसेसरीज पर ऑफर दे रहे हैं. वहीं 25,000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट और 30,000 रुपये का एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहा है. इस कार पर 7.2 kW AC फास्ट चार्जर, जिसकी कॉस्ट 50,000 रुपये है, इससे 20,000 रुपये की फ्री पब्लिक चार्जिंग भी मिल रही है. ये सभी मिलकर 1.55 लाख रुपये का कंप्लीट डिस्काउंट देते हैं.

महिंद्रा ईवी को टक्कर देती हैं ये कारें

महिंद्रा BE 6 की एक्स-शोरूम प्राइस 18.9 लाख रुपये से शुरू है. इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट की कीमत 26.9 लाख रुपये तक जाती है. ये कार 59 kWh के बैटरी पैक के साथ 556 किलोमीटर और 79 kWh के बैटरी पैक के साथ 682 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है. हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक (Hyundai Creta Electric) इस गाड़ी की सबसे बड़ी राइवल है.

महिंद्रा XEV 9e की एक्स-शोरूम कीमत 21.9 लाख रुपये से शुरू होकर 30.5 लाख रुपये तक जाती है. इस ईवी में लगे 59 kWh के बैटरी पैक से 542 किलोमीटर की रेंज और 79 kWh के बैटरी पैक से सिंगल चार्ज में 656 किलोमीटर की रेंज मिलती है. महिंद्रा XEV 9e की सबसे बड़ी राइवल टाटा हैरियर ईवी (Tata Harrier EV) है.

Published at : 20 Nov 2025 12:41 PM (IST)
Mahindra Electric Car Hyundai Creta EV Creta EV Mahindra XEV 9e Mahindra BE6
