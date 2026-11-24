GWM Ora 7: इस समय हर जगह SUV गाड़ियों की डिमांड है. क्योंकि लोग इन गाड़ियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. जिसके चलते इनकी बिक्री तेजी से बढ़ी है. लेकिन इस बीच अब Great Wall Motor के Ora ब्रांड ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Ora 7 पेश की है. जो कूप और वैगन दोनों स्टाइल में आती है.

आजकल हर तरफ SUV का बोलबाला है लेकिन इस इलेक्ट्रिक वैगन का स्टाइल लोगों का ध्यान खींच रहा है. क्योंकि गोल हेडलाइट्स और रेट्रो लुक इसे अलग पहचान देते हैं. वैगन बॉडी स्टाइल होने से कार में सामान रखने की जगह भी अच्छी मिलती है. जिससे लंबे सफर आसान हो सकते हैं. चलिए इस खबर में इसके लुक, रेंज, पावर और फीचर्स के बारें में जानतें हैं.

रेट्रो डिजाइन और वैगन का स्टाइल

बता दें कि अक्सर वैगन कारों को सीधा और साधारण माना जाता है लेकिन GWM Ora 7 इस सोच को बदलती दिखती है. जबकि इसके गोल हेडलैम्प्स और सॉफ्ट कर्व्स इसे क्लासिक और मॉडर्न का अच्छा मेल बनाते हैं.

वहीं वैगन वर्जन में रूफ रेल्स और बड़ा बूट स्पेस मिलता है. जो फैमिली ट्रिप के लिए काफी काम का है. कम ऊंचाई और लंबे व्हीलबेस की वजह से यह सड़क पर स्टाइलिश और संतुलित नजर आती है.

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बैटरी, रेंज और चार्जिंग की बात

जानकारी दें दे कि इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल रेंज का होता है. नई Ora 7 अलग-अलग वेरिएंट में आती है और इसकी क्लेम्ड रेंज 535 किलोमीटर से 660 किलोमीटर तक बताई गई है.

जबकि इसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी मिलती है. जिसे फास्ट चार्जर से कम समय में चार्ज किया जा सकता है. शहर के रोजमर्रा के काम हों या वीकेंड ट्रिप, इतनी रेंज से बार-बार चार्जिंग की चिंता कम हो सकती है.

पावर और ड्राइविंग का मजा

जानकारी दें दे कि यह कार सिर्फ दिखने में ही खास नहीं है बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी दमदार है. क्योंकि इसमें सिंगल मोटर के साथ ऑल-व्हील ड्राइव यानी डुअल मोटर का विकल्प भी मिलता है.

वहीं डुअल मोटर वर्जन ज्यादा ताकत देता है और इससे कार तेजी से रफ्तार पकड़ सकती है. जो लोग आराम के साथ थोड़ी स्पोर्टी ड्राइविंग पसंद करते हैं. उनके लिए यह एक दिलचस्प ऑप्शन बन सकती है.

केबिन और स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स

बता दें कि कार के अंदर बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. इसके ऊपरी वेरिएंट में LiDAR और कई कैमरे व सेंसर दिए गए हैं. जो ड्राइवर असिस्टेंस में मदद करते हैं. जबकि केबिन का लेआउट साफ-सुथरा और आरामदायक रखा गया है. कुल मिलाकर यह कार स्टाइल, स्पेस और तकनीक का अच्छा तालमेल है.

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