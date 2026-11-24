'चोर है तेरा चाचा...' सुन भड़क गई थीं प्रियंका गांधी, किसे जड़ा जोरदार थप्पड़
प्रियंका गांधी ने उस समय को याद किया है जब वो कांग्रेस चुनाव हार गई थी और वो उसके बाद पहली बार स्कूल गए थे. स्कूल जाकर उन्होंने एक बच्चे को थप्पड़ जड़ा था.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वो मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ चर्चा करते नजर आ रहे हैं. तीनों साथ में पुराने किस्से याद कर रहे हैं. इसी दौरान प्रियंका ने बताया कि उन्होंने स्कूल में एक बच्चे को जोरदार थप्पड़ जड़ा था. उस बच्चे ने प्रियंका के चाचा संजय गांधी को चोर कहा था जो सुनकर वो गुस्सा हो गईं थीं और उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया था.
राहुल प्रियंका से कहते हैं कि ''तुम्हे याद है इलेक्शन हारने के बाद जब हम पहली बार स्कूल गए थे. इस पर प्रियंका कहती हैं हां मुझे याद है. मुझे याद है एक छोटा बच्चा मेरे पास आया और उसने कहा, तेरा चाचा जेल में हैं, चोर है तेरा चाचा. फिर मैंने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया. उसके बाद वो रोने लगा. टीचर ने मुझे डांटा और फिर मां को बुलाया गया.''
The proposal didn’t go according to plan and neither did my seventh birthday. The decision in 2004 gave some of us relief but others joy. There was an intention behind withdrawing Papa’s security. And even after 500+ pages there are some things Ma has left out of her book. Priyanka and I sat down with our mother to talk through all of it. Going back to those memories brought back the joy, the laughter and even the pain we felt at the time. Ma's journey of Belonging has been full of enormous love and terrible tragedy, and she has met all of it with dignity and courage.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 24, 2026
सुरक्षा को लेकर राहुल ने जताई थी चिंता