Maruti Suzuki YVF: इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुती सुजुकी इन दिनों अपनी नई फैमिली कार पर काम कर रही है. कंपनी ने अपनी नई फैमिली कार को YVF कोडनेम दिया गया है और यह एक कॉम्पैक्ट MPV होगी. क्योंकि आजकल लोगों को ऐसी कारें पसंद आती हैं जिनमें परिवार के सभी लोग आराम से बैठ सकें और सफर आसान हो.

जबकि सबसे खास बात यह है कि इस कार में स्लाइडिंग डोर मिलने की उम्मीद है. जो तंग पार्किंग में भी आसानी से खुल जाते हैं. अगर यह कार बाजार में आती है तो कंपनी की एर्टिगा से अलग एक नया और स्मार्ट ऑप्शन बन सकती है. चलिए जानतें हैं गाड़ी के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारें में.

स्लाइडिंग डोर मिलने की उम्मीद

आपको बता दें कि अक्सर भीड़भाड़ वाली जगह या पतली गली में कार का दरवाजा खोलने में दिक्कत आती है. स्लाइडिंग डोर इस बड़ी परेशानी को काफी हद तक खत्म कर सकता है.

बच्चों और बुजुर्गों के लिए कार में चढ़ना और उतरना भी बेहद आसान हो जाएगा. जापान की Suzuki Solio से प्रेरित यह स्टाइल भारतीय परिवारों को नया अनुभव दे सकता है. शहर के रोजमर्रा के सफर में यह फीचर काफी काम का साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें: XECH V-Gun Ultra 2: सिर्फ 2 हजार में 6 काम, कार के लिए दमदार है ये गैजेट

हाइब्रिड इंजन और बेहतर माइलेज

वहीं आजकल पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए लोग ज्यादा माइलेज वाली कारें चाहते हैं. इस नई फैमिली कार में हाइब्रिड तकनीक वाला इंजन मिलने की उम्मीद है. हाइब्रिड सिस्टम कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तय करने में मदद करता है और शहर के ट्रैफिक में भी अच्छा प्रदर्शन देता है. इससे जेब पर पड़ने वाला बोझ कम हो सकता है. अगर कंपनी इसका माइलेज अच्छा रखती है तो यह ग्राहकों को जल्दी आकर्षित कर सकती है.

कॉम्पैक्ट साइज और अंदर की जगह

बता दें कि बाहर से देखने में यह कार कॉम्पैक्ट लग सकती है लेकिन अंदर जगह का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है. स्मार्ट केबिन डिजाइन की वजह से परिवार के सदस्यों को बैठने में आराम मिल सकता है.

जबकि सामान रखने के लिए भी व्यावहारिक स्पेस मिलने की उम्मीद है. छोटे और मध्यम परिवारों के लिए यह शेप काफी सुविधाजनक हो सकता है. पार्किंग के मामले में भी छोटी कारें शहर में ज्यादा आसान रहती हैं.

क्या रह सकती है कीमत?

आपको बता दें कि भारतीय बाजार में किसी भी कार की सफलता में उसकी कीमत का बड़ा हाथ होता है. इस नई MPV को किफायती और संतुलित रेंज में लाने की उम्मीद की जा सकती है.

अगर इसकी कीमत बजट के करीब रही तो यह कई खरीदारों की पसंद बन सकती है. इससे कॉम्पैक्ट MPV सेगमेंट में मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा. अब देखना यह है कि कंपनी इसे कब तक बाजार में उतारती है.

यह भी पढ़ें: EV Charging: 15 एम्पियर सॉकेट से EV चार्ज करना कितना सेफ, कितनी होनी चाहिए पावर?