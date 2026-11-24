अगर आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC कहीं खो गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इसके लिए डुप्लीकेट RC बनवा सकते हैं. इसके लिए पुलिस में गुम होने की सूचना देने के बाद परिवहन विभाग के पोर्टल या RTO के माध्यम से आवेदन करना होता है. RC मिलने तक आप DigiLocker या mParivahan ऐप में उपलब्ध डिजिटल RC का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि RC खो जाने पर आपको क्या करना चाहिए और नई कॉपी बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है.

RC खो जाए तो सबसे पहले क्या करें?

गाड़ी की RC खोने पर सबसे पहले उस पुलिस थाने में इसकी सूचना दें, जिसके क्षेत्र में RC गुम हुई है. पुलिस से मिली रिपोर्ट या प्रमाण की कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें. इसके बाद उस RTO को भी लिखित रूप में जानकारी दें, जहां से आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ था. ताकि खोई हुई RC के गलत इस्तेमाल की आशंका से बचा जा सके. इस बीच अगर आपको गाड़ी के दस्तावेज दिखाने की जरूरत पड़ती है तो डिजिटल लॉकर या mParivahan ऐप में अपनी डिजिटल RC देख सकते हैं. इसके लिए वाहन की जानकारी दर्ज करके उपलब्ध रिकॉर्ड प्राप्त करें.

यह भी पढ़ें : Tesla Model Y: बिना ब्रेक-स्टीयरिंग कैसे दौड़ेगी Tesla की नई कार? समझें पूरी टेक्नोलॉजी

डुप्लीकेट RC बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

नई RC बनवाने के लिए आपको Form 26 भरना होगा. इसके साथ पुलिस रिपोर्ट या प्रमाण, गाड़ी का वैध इंश्योरेंस, PUC सर्टिफिकेट और पते का प्रमाण देना पड़ता है. कुछ मामलों में PAN कार्ड या Form 60, मालिक के हस्ताक्षर की पहचान और RC खोने से जुड़ा शपथ पत्र भी मांगा जाता है. अगर गाड़ी लोन पर खरीदी गई है और उस पर हाइपोथिकेशन दर्ज है, तो फाइनेंसर से जुड़ी NOC की जरूरत भी पड़ती है. दस्तावेजों की सूची राज्य और RTO के हिसाब से अलग हो सकती है. इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित RTO से जरूरी कागजात की जानकारी जरूर ले लें.

ऑनलाइन कैसे करें डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन?

डुप्लीकेट RC के लिए आप परिवहन सेवा के वाहन पोर्टल पर जा सकते हैं. वहां अपना वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके आगे बढ़ें और बेसिक सर्विस में डुप्लीकेट RC का ऑप्शन चुनें. इसके बाद चेसिस नंबर के आखिरी पांच अंक दर्ज करके OTP के जरिए सत्यापन करें. मांगी गई जानकारी भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और पोर्टल पर दिखाई गई फीस जमा कर दें. आवेदन के बाद जरूरत पड़ने पर RTO में दस्तावेजों का सत्यापन या वाहन से जुड़ी जांच कराई जाती है. आप चाहें तो सीधे संबंधित RTO कार्यालय जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. डुप्लीकेट RC की फीस वाहन और राज्य के नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.

यह भी पढ़ें :Chery iCar V25: Defender जैसा लुक, 1200KM की रेंज, आ गई नई SUV