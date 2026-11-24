EV Charging With Solar Panels: इन दिनों इंडिया में इलेक्ट्रिक कार और EV स्कूटर तेजी से बढ़ रहे हैं. लेकिन गाड़ी को चार्ज करने में बिजली बिल बढ़ जाता है. लेकिन ऐसे में घर की छत पर लगे सोलर पैनल से EV चार्ज करना एक समझदारी भरा तरीका बन सकता है.

क्योंकि जब दिन की धूप से बनी बिजली सीधे आपकी गाड़ी की बैटरी भरती है तो फ्यूल का खर्च काफी हद तक घट जाता है. इसके अलावा यह तरीका पर्यावरण के लिए भी साफ-सुथरा है. इसके चलते इस खबर में हम आसान भाषा में समझेंगे कि सोलर चार्जिंग से कितनी बचत हो सकती है और इसके फायदे व नुकसान क्या हैं.

कितनी हो सकती है बचत?

आपको बता दें कि अगर आप पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं तो हर महीने हजारों रुपये फ्यूल पर खर्च हो जाते हैं. वहीं सामान्य घरेलू बिजली से EV चार्ज करने पर खर्च काफी कम होता है.

लेकिन सोलर पैनल लगाने के बाद यह और भी सस्ता पड़ सकता है. एक बार सोलर सिस्टम का खर्च निकल जाने के बाद धूप से बनने वाली बिजली लगभग मुफ्त जैसी हो जाती है. रोजाना 40 से 50 किलोमीटर चलने वाले लोगों को सालाना हजारों रुपये की बचत मिल सकती है.

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सोलर से EV चार्ज करने के फायदे

जानकारी दें दे कि सोलर चार्जिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिजली की बढ़ती दरों का असर आपकी जेब पर कम पड़ता है. दिन के समय जब घर में बिजली की खपत कम होती है तब अधिक ऊर्जा से गाड़ी चार्ज की जा सकती है.

वहीं नेट मीटरिंग की सुविधा होने पर बची हुई बिजली ग्रिड में भेजकर बिल भी कम किया जा सकता है. इससे घर और गाड़ी दोनों का ऊर्जा खर्च संतुलित रहता है और प्रदूषण भी घटता है.

कितना होता है शुरुआती खर्च

बता दें कि इस व्यवस्था का पहला नुकसान इसका शुरुआती खर्च है क्योंकि सोलर पैनल और इनवर्टर लगवाने में अच्छी रकम लगती है. जबकि इसके अलावा बारिश के दिनों या बादल छाए रहने पर बिजली उत्पादन कम हो सकता है.

जो लोग दिन में ऑफिस जाते हैं वे सीधे धूप के समय कार चार्ज नहीं कर पाते. ऐसे में उन्हें रात के समय ग्रिड की बिजली या बैटरी बैकअप पर निर्भर रहना पड़ता है.

किन लोगों के लिए है बेहतर विकल्प?

बता दें कि जिन घरों की छत पर सीधी धूप आती है और जहां रोजाना गाड़ी का इस्तेमाल ज्यादा होता है. उनके लिए यह सेटअप सबसे फायदेमंद रहता है. वर्क फ्रॉम होम करने वाले या दिन में घर पर रहने वाले लोग इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं. अगर आप लंबे समय तक EV चलाने की योजना बना रहे हैं तो सोलर चार्जिंग कुछ ही सालों में अपनी लागत वसूल कर सकती है.

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