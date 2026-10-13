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हिंदी न्यूज़ऑटोTVS Radeon का नया अवतार लॉन्च, कीमत देख खुश हो जाएंगे

TVS Radeon का नया अवतार लॉन्च, कीमत देख खुश हो जाएंगे

टीवीएस ने अपनी लोकप्रिय बाइक टीवीएस रेडियन का नया अवतार लॉन्च कर दिया है. शानदार फीचर्स और कीमत जानकर आप भी खुश हो जाएंगे.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Oct 2026 05:27 PM (IST)
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इंडिया जैसे देश में जब भी बाइके खरीदने की बात आती है लोग हमेशा ही ऐसी बाइक की तलाश में रहते हैं जो की बजट में हो और माइलेज भी काफी अच्छा हो. हिंदुस्तान में ऐसी ढेरों बाइक हैं जिनका बजट कम है और माइलेज शानदार है. जबकि आज हम आपको एक ऐसे ही बाइक के बारें में बताएंगे जो कि कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स को हमेशा से ही बहुत पसंद किया जाता है.

बता दें कि टीवीएस मोटर ने अपनी बेहद लोकप्रिय बाइक टीवीएस रेडियन का नया और दमदार अवतार मार्केट में उतार दिया है. इस नई बाइक के आने से उन लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई है जो कम बजट में एक स्टाइलिश और मजबूत बाइक खरीदना चाहते थे. चलिए कंपनी की इस नई बाइक के बारें में जानतें हैं.

लुक हुआ चेंज

बता दें कि इस बाइक का डिजाइन हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करता है और टीवीएस ने इस बार इस बात का पूरा ख्याल रखा है. नई टीवीएस रेडियन में कंपनी ने बहुत ही बोल्ड और आकर्षक स्टाइलिंग दी है. जबकि इसका मस्कुलर फ्यूल टैंक और उस पर बनी खास ग्राफिक्स डिजाइन इस बाइक को एक प्रीमियम लुक देते हैं.

वहीं इसके अलावा कंपनी ने इसमें नए और आकर्षक रंग विकल्प भी जोड़े हैं जो युवाओं को अपनी तरफ आसानी से खींच लेते हैं. बाइक की सीट को बहुत आरामदायक बनाया गया है ताकि लंबी यात्रा के दौरान भी चालक को किसी तरह की थकान महसूस न हो.

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मिलते हैं यह आधुनिक फीचर्स

टीवीएस ने अपनी इस बाइक में कई नए फीचर्स भी दिए हैं. बाइक में आपको एक नया और साफ-सुथरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है. जिसमें सभी जरूरी जानकारियां आसानी से दिख जाती हैं. इसके अलावा इसमें मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधा भी दी गई है ताकि सफर के दौरान आपका फोन कभी डिस्चार्ज न हो.

वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी इसमें कई अच्छे फीचर्स शामिल किए गए हैं जो हर राइडर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं. इन सभी आधुनिक खूबियों के जुड़ने से यह बाइक चलाने में और भी ज्यादा मजेदार और सुविधाजनक बन गई है.

TVS Radeon का नया अवतार लॉन्च, कीमत देख खुश हो जाएंगे

माइलेज में नहीं है किसी से कम

जब भी हम किसी भी बाइक की असली ताकत पता करते हैं तो उसके इंजन को जरूर देखते हैं. टीवीएस रेडियन भी इस मामले में हमेशा से आगे रही है. इस नए अवतार में भी कंपनी ने एक बहुत ही दमदार और भरोसेमंद इंजन दिया है जो शानदार परफॉर्मेंस देता है. यह इंजन न केवल शहर की सड़कों पर अच्छी रफ्तार पकड़ता है बल्कि खराब रास्तों पर भी बिना किसी परेशानी के आसानी से निकल जाता है.

जबकि सबसे बड़ी खासियत इस बाइक का शानदार माइलेज है जो आम आदमी के बजट पर भारी नहीं पड़ता है. पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच यह बाइक आपको बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी देती है जिससे आपका जेब खर्च काफी हद तक कम हो जाता है.

क्या है कीमत?

आपको बता दें कि कंपनी ने महज मात्र 67,100 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ इसे बाजार में उतारकर कंपनी ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है. बेहद ही कम कीमत में इतने सारे शानदार फीचर्स और दमदार माइलेज मिलना बहुत बड़ी बात मानी जा रही है.

जबकि कंपनी इस बाइक पर कई तरह के आसान फाइनेंस और लोन के विकल्प भी दे रही है जिससे इसे खरीदना और भी ज्यादा आसान हो जाता है. अगर आप कम बजट में एक बेहतरीन बाइक चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत शानदार फैसला हो सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 13 Oct 2026 05:27 PM (IST)
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TVS Auto News
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