TVS Radeon का नया अवतार लॉन्च, कीमत देख खुश हो जाएंगे

इंडिया जैसे देश में जब भी बाइके खरीदने की बात आती है लोग हमेशा ही ऐसी बाइक की तलाश में रहते हैं जो की बजट में हो और माइलेज भी काफी अच्छा हो. हिंदुस्तान में ऐसी ढेरों बाइक हैं जिनका बजट कम है और माइलेज शानदार है. जबकि आज हम आपको एक ऐसे ही बाइक के बारें में बताएंगे जो कि कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स को हमेशा से ही बहुत पसंद किया जाता है.

बता दें कि टीवीएस मोटर ने अपनी बेहद लोकप्रिय बाइक टीवीएस रेडियन का नया और दमदार अवतार मार्केट में उतार दिया है. इस नई बाइक के आने से उन लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई है जो कम बजट में एक स्टाइलिश और मजबूत बाइक खरीदना चाहते थे. चलिए कंपनी की इस नई बाइक के बारें में जानतें हैं.

लुक हुआ चेंज

बता दें कि इस बाइक का डिजाइन हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करता है और टीवीएस ने इस बार इस बात का पूरा ख्याल रखा है. नई टीवीएस रेडियन में कंपनी ने बहुत ही बोल्ड और आकर्षक स्टाइलिंग दी है. जबकि इसका मस्कुलर फ्यूल टैंक और उस पर बनी खास ग्राफिक्स डिजाइन इस बाइक को एक प्रीमियम लुक देते हैं.

वहीं इसके अलावा कंपनी ने इसमें नए और आकर्षक रंग विकल्प भी जोड़े हैं जो युवाओं को अपनी तरफ आसानी से खींच लेते हैं. बाइक की सीट को बहुत आरामदायक बनाया गया है ताकि लंबी यात्रा के दौरान भी चालक को किसी तरह की थकान महसूस न हो.

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मिलते हैं यह आधुनिक फीचर्स

टीवीएस ने अपनी इस बाइक में कई नए फीचर्स भी दिए हैं. बाइक में आपको एक नया और साफ-सुथरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है. जिसमें सभी जरूरी जानकारियां आसानी से दिख जाती हैं. इसके अलावा इसमें मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधा भी दी गई है ताकि सफर के दौरान आपका फोन कभी डिस्चार्ज न हो.

वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी इसमें कई अच्छे फीचर्स शामिल किए गए हैं जो हर राइडर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं. इन सभी आधुनिक खूबियों के जुड़ने से यह बाइक चलाने में और भी ज्यादा मजेदार और सुविधाजनक बन गई है.

माइलेज में नहीं है किसी से कम

जब भी हम किसी भी बाइक की असली ताकत पता करते हैं तो उसके इंजन को जरूर देखते हैं. टीवीएस रेडियन भी इस मामले में हमेशा से आगे रही है. इस नए अवतार में भी कंपनी ने एक बहुत ही दमदार और भरोसेमंद इंजन दिया है जो शानदार परफॉर्मेंस देता है. यह इंजन न केवल शहर की सड़कों पर अच्छी रफ्तार पकड़ता है बल्कि खराब रास्तों पर भी बिना किसी परेशानी के आसानी से निकल जाता है.

जबकि सबसे बड़ी खासियत इस बाइक का शानदार माइलेज है जो आम आदमी के बजट पर भारी नहीं पड़ता है. पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच यह बाइक आपको बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी देती है जिससे आपका जेब खर्च काफी हद तक कम हो जाता है.

क्या है कीमत?

आपको बता दें कि कंपनी ने महज मात्र 67,100 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ इसे बाजार में उतारकर कंपनी ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है. बेहद ही कम कीमत में इतने सारे शानदार फीचर्स और दमदार माइलेज मिलना बहुत बड़ी बात मानी जा रही है.

जबकि कंपनी इस बाइक पर कई तरह के आसान फाइनेंस और लोन के विकल्प भी दे रही है जिससे इसे खरीदना और भी ज्यादा आसान हो जाता है. अगर आप कम बजट में एक बेहतरीन बाइक चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत शानदार फैसला हो सकता है.

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