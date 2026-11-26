26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निकम ने हमले के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि करीब 18 साल बीत जाने के बाद भी देश उस भयावह दिन को नहीं भूल पाया है. अजमल कसाब को फांसी दी जा चुकी है, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमले की साजिश रचने वालों तक भारत कब पहुंचेगा और 166 पीड़ितों को पूरा न्याय कब मिलेगा.

कसाब को फांसी, लेकिन साजिशकर्ताओं का हिसाब बाकी

निकम ने कहा कि हर भारतीय के मन में आज भी सवाल उठता है कि वे 10 आतंकवादी कौन थे, उन्होंने मुंबई को ही निशाना क्यों बनाया और उनका मकसद क्या था? भारत ने आतंकवाद को ऐसा जवाब देने का संकल्प लिया था, जिससे भविष्य में कोई भी देश पर हमला करने की हिम्मत न कर सके.

उन्होंने कहा कि उन्हें संतोष है कि मुंबई हमले के दोषी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को फांसी दी गई, लेकिन हमले की साजिश रचने वालों तक पहुंचना और सभी 166 पीड़ितों को न्याय दिलाना अब भी बड़ी चुनौती है.

#WATCH | Mumbai: On the anniversary of the 26/11 Mumbai terror attacks, Senior Advocate and Rajya Sabha MP Ujjwal Nikam says, "Nearly 18 years have passed, but we have still not been able to forget that day. A question continues to remain in the mind of every Indian: Who were those 10 terrorists? Why did they attack Mumbai? What did they want and what were they trying to achieve? We gave them only one answer: we will respond to terrorism in such a way that no one dares to carry out another terror attack in our country... I am happy that we hanged Mohammad Ajmal Amir Kasab. But another question remains: Have we been able to reach those who conspired to plan the attack? Have we been able to deliver justice to the 166 victims? If not, why?..." — ANI (@ANI) November 25, 2026

भगोड़े आतंकियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी

पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए निकम ने कहा कि वह आतंकवादियों को पनाह देने और भारत के खिलाफ लगातार नफरत फैलाने की रणनीति अपना रहा है. उन्होंने बताया कि भारत अब भगोड़े आतंकवादियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है.

निकम के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों के तहत भगोड़े आतंकियों के खिलाफ अदालत में याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इसके साथ ही मुंबई हमले के दौरान आतंकियों को निर्देश देने वाले पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने की तैयारी है.

उन्होंने भरोसा जताया कि इस दिशा में जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे. निकम ने स्पष्ट किया कि हमले के पीछे साजिश रचने वालों और आतंकियों को निर्देश देने वालों को न्याय के दायरे में लाने के लिए कार्रवाई जारी है.

एक साथ कई जगहों पर हुआ था हमला

26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने मुंबई में कई जगहों पर हमले किए. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज होटल, ओबेरॉय-ट्राइडेंट होटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस को निशाना बनाया गया. इन हमलों में 166 लोगों की जान गई और 300 से अधिक लोग घायल हुए. सुरक्षाबलों ने अभियान चलाकर नौ आतंकियों को मार गिराया, जबकि अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया. बाद में कसाब को फांसी दी गई. इस हमले में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने भी देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया.

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