मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और मशहूर क्रिकेटर रिंकू सिंह शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उनकी वेडिंग डेट भी फाइनल हो गई है. रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी इसी साल चार दिसंबर को लखनऊ में होने वाली है. लखनऊ के होटल रमाडा में प्रिया-रिंकू की शादी का भव्य समारोह होगा. 3 दिसंबर से मेहंदी-पूजा की रस्में शुरू हो जाएंगी.

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी में शामिल होने के लिए करीब 2000 मेहमानों को न्योता दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान समेत सैकड़ों बड़ी हस्तियां इस समारोह में शामिल होकर प्रिया और रिंकू को आशीर्वाद देंगी.

प्रिया सरोज ने प्रियंका गांधी के जरिए राहुल गांधी तक निमंत्रण पहुंचाया है. वहीं, अखिलेश यादव, पत्नी डिंपल यादव और उनका पूरा परिवार भी प्रिया सरोज की शादी में शामिल हो सकता है. इसके अलावा, करीब 8-10 केंद्रीय मंत्री, 90 सांसद-विधायक, क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार, सुरेश रैना, कुलदीप यादव समेत क्रिकेट जगत के अन्य सितारे भी लखनऊ आएंगे.

यह भी पढ़ें: इमरान मसूद के बयान पर इकरा हसन बोलीं, 'सपा ने यह साफ कर दिया था कि...'

प्रिया सरोज का खास ब्राइडल लुक

प्रिया सरोज ने अपने ब्राइडल लुक के लिए भी खास तैयारी की है. उन्होंने लखनऊ से वेडिंग आउटफिट्स का कलेक्शन तैयार किया है. इस कलेक्शन में बनारसी साड़ियां भी शामिल हैं. यह भी बताया जा रहा है कि जयमाल के दौरान प्रिया सरोज अपने क्षेत्र पिंडरा के लोकल मार्केट की ज्वेलरी से सजेंगी.

मोहमानों का शाही स्वागत

रिंकू-प्रिया की शादी के लिए करीब 2000 मेहमान लखनऊ आएंगे, जिनके स्वागत के लिए भी खास तैयारी की गई है. बताया जा रहा है कि प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की शादी का मेन्यू पूरी तरह से शाकाहारी होगा. वेलकम सूप से लेकर कई तरह की डिश और खास डेजर्ट भी परोसे जाएंगे.

यह भी पढ़ें: Exclusive: अयोध्या जाने से पहले अखिलेश का बड़ा बयान, कहा- सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया मंदिर