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हिंदी न्यूज़ऑटोज्यादा माइलेज वाली बाइक चाहिए? 150–200cc सेगमेंट में ये 5 मॉडल हैं सबसे किफायती, देखें लिस्ट

ज्यादा माइलेज वाली बाइक चाहिए? 150–200cc सेगमेंट में ये 5 मॉडल हैं सबसे किफायती, देखें लिस्ट

अगर आप 150 से 200 सीसी में ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक ढूंढ रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. भारतीय बाजार में TVS Apache से लेकर Yamaha जैसी ये 5 बाइक किफायती और बेहतर विकल्प हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Mar 2026 03:38 PM (IST)
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भारत दुनिया का सबसे बड़ा टू-व्हीलर बाजार माना जाता है. साल 2025 में देश में दो-पहिया वाहनों की बिक्री 2 करोड़ यूनिट से ज्यादा हो गई, जो काफी बड़ी बढ़त मानी जाती है. आज के समय में लोग बाइक खरीदते समय डिजाइन, आरामदायक राइड और नई टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स को भी महत्व देते हैं. इसके बावजूद माइलेज आज भी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है. 150 से 200 सीसी के सेगमेंट में कई ऐसी बाइक हैं जो पावर के साथ अच्छा माइलेज भी देती हैं.

TVS Apache RTR 160

TVS Apache RTR 160 इस सेगमेंट की काफी पॉपुलर बाइक है. यह RTR 160 2V और RTR 160 4V दो वेरिएंट में आती है. इनमें RTR 160 2V को ज्यादा माइलेज देने वाला मॉडल माना जाता है. यह बाइक करीब 61 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज देने का दावा करती है. इसका स्पोर्टी लुक और हल्का डिजाइन युवाओं को काफी पसंद आता है. 

Bajaj Pulsar NS160

Bajaj Pulsar NS160 अपनी स्पोर्टी डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. इसमें 160.3 सीसी का ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो लगभग 17.03 बीएचपी की पावर देता है. पावरफुल होने के बावजूद यह बाइक करीब 52 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज दे सकती है. शहर की सड़कों के साथ-साथ हाईवे राइड के लिए भी यह बाइक अच्छी मानी जाती है.

Bajaj Pulsar N160

Bajaj Pulsar N160 भी इस सेगमेंट की एक पॉपुलर बाइक है. यह बाइक करीब 51 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने का दावा करती है. इसमें मॉडर्न डिजाइन, बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम और कई नए फीचर्स दिए गए हैं. इसी वजह से यह बाइक युवाओं के बीच काफी पसंद की जाती है.

Yamaha R15 V4

Yamaha R15 V4 अपने स्पोर्ट्स लुक और रेसिंग डिजाइन के लिए काफी मशहूर है. इस बाइक में स्मार्ट हाइब्रिड तकनीक दी गई है, जो एक्सीलरेशन के समय इंजन की मदद करती है और Fuel की खपत को कम करने में मदद करती है. यह बाइक लगभग 50 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा माइलेज दे सकती है और स्पोर्ट्स बाइक पसंद करने वालों के लिए अच्छा विकल्प है.

Honda Unicorn

Honda Unicorn भारत में लंबे समय से भरोसेमंद कम्यूटर बाइक के रूप में जानी जाती है. इसमें 162.7 सीसी का इंजन मिलता है जो स्मूद और आरामदायक राइड के लिए जाना जाता है. यह बाइक लगभग 50 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज दे सकती है. रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए यह बेहतर विकल्प मानी जाती है.

ये भी पढ़ें: कार चलाना हो जाएगा महंगा! देश में फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्यों कही जा रही ये बात

Published at : 13 Mar 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Auto News Yamaha TVS Apache INDIA Pulsar 200cc Mileage Bikes
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