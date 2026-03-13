भारत में लॉन्च हुआ TVS Orbiter V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें फीचर्स, रेंज और EMI प्लान

TVS कंपनी ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS Orbiter V1 लॉन्च कर दिया है. यह कंपनी का अब तक का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर माना जा रहा है. इसमें 1.8kWh की बैटरी दी गई है और इसे खास तौर पर रोजाना सफर करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल भी शुरू किया है. इस सुविधा के जरिए ग्राहक कम शुरुआती कीमत में स्कूटर खरीद सकते हैं और बैटरी के लिए अलग से Monthly Payment कर सकते हैं.

TVS Orbiter V1 की कीमत

TVS Orbiter V1 की शुरुआती कीमत 49,999 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है. यह कीमत BaaS मॉडल के साथ है, जिसमें बैटरी का खर्च अलग से दिया जाता है. अगर आप इस स्कूटर को बिना BaaS मॉडल के खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत करीब 84,500 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है. कंपनी का कहना है कि इस मॉडल के साथ ग्राहकों को बैटरी पर लंबी वारंटी भी मिलेगी.

बैटरी, रेंज और चार्जिंग

TVS Orbiter सीरीज दो बैटरी विकल्पों में आती है – V1 (1.8kWh) और V2 (3.1kWh). V1 मॉडल की बात करें तो कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 86 किलोमीटर तक चल सकता है. चार्जिंग के मामले में भी ये स्कूटर काफी तेज है. इसे 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता है. इसके अलावा इसमें मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, LED हेडलाइट और LCD डिस्प्ले क्लस्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

आरामदायक सीट और ज्यादा स्टोरेज

TVS Orbiter V1 को रोजाना इस्तेमाल के लिए आरामदायक बनाया गया है. इसमें 845mm लंबी सीट दी गई है, जिससे दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं. साथ ही 290mm का स्ट्रेट फुटबोर्ड पैरों के लिए अच्छी जगह देता है. स्कूटर में 34 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज मिलता है, जिसमें दो हेलमेट तक रखे जा सकते हैं.

स्मार्ट फीचर्स और टेक्नोलॉजी

TVS Orbiter में कई स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं. इसमें जियो-फेंसिंग, एंटी-थेफ्ट अलर्ट, क्रैश और फॉल अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. मोबाइल ऐप के जरिए आप स्कूटर की बैटरी स्टेटस और ओडोमीटर भी चेक कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें हिल होल्ड, क्रूज कंट्रोल और पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. स्कूटर में इको और पावर दो राइडिंग मोड भी मिलते हैं.

EMI और बैटरी सर्विस प्लान

TVS के BaaS मॉडल की वजह से ग्राहक कम कीमत में स्कूटर खरीद सकते हैं. बैटरी का पेमेंट मंथली EMI में किया जा सकता है, जो लगभग 862 प्रति महीने से शुरू होती है. इस प्लान के साथ कंपनी 5 साल या 70,000 किलोमीटर तक की वारंटी भी दे रही है.

TVS Orbiter V1 भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में Ola S1 X, Bajaj Chetak 3001, Hero Vida VX2, और Ather Rizta जैसे पॉपुलर मॉडल्स को कड़ी टक्कर देगी.

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