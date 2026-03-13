ADAS फीचर वाली सबसे सस्ती कार कौन-सी, इसके लिए कम से कम कितनी सैलरी होनी जरूरी?

भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में पिछले कुछ साल में बड़ा बदलाव देखने का मिला है. पहले जहां लोग कार खरीदते समय माइलेज और डिजाइन को ज्यादा महत्व देते थे, वहीं अब खरीदार सुरक्षा और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर भी खास ध्यान देने लगे हैं. इसी वजह से अब कई कंपनियां अपनी कारों में एडीएएस यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम देने लगी है. यह तकनीक पहले सिर्फ महंगी लग्जरी कारों तक समिति थी, लेकिन अब कई किफायती कारों में भी यह फीचर उपलब्ध है.

एडीएएस सिस्टम कैमरा, सेंसर और रडार की मदद से कार के आसपास की स्थिति को लगातार मॉनिटर करता है और जरूरत पड़ने पर ड्राइवर को अलर्ट करता है. यह कुछ कंडीशन में कार को खुद कंट्रोल भी कर सकता है. इससे ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि एडीएएस फीचर वाली सबसे सस्ती कार कौन सी है और इसके लिए कम से कम कितनी सैलरी होना जरूरी है ‌



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एडीएएस फीचर वाली सबसे सस्ती कार



भारत में इस समय एडीएएस फीचर के साथ आने वाली सबसे किफायती कारों में Honda Amaze का नाम सबसे ऊपर आता है. यह सेडान कार अपने टॉप ZX वेरिएंट में लेवल-2 ADAS तकनीक के साथ आती है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 9 से 10 लाख रुपये के आसपास है. इस कार में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है. इसमें मैन्युअल और सीवीटी दोनों गियर बॉक्स के ऑप्शन दिए जाते हैं. कम कीमत में एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिलने की वजह से यह कार उन लोगों के लिए एक के फायदे ऑप्शन बन गई है जो बजट में सुरक्षित कार खरीदना चाहते हैं.



यह कारें भी देती है ADAS फीचर



बजट सेगमेंट में कुछ दूसरी कारें भी हैं, जिनमें एडीएएस तकनीक दी जा रही है. इनमें हुंडई वेन्यू कार शामिल है, जिसके SX(O) वेरिएंट में लेवल-1 ADAS फीचर मिलता है. इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और लेन डिपार्चर वार्निंग जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं. इस तरह Mahindra XUV 3XO में भी लेवल-2 ADAS का ऑप्शन दिया गया है. इसके AX5L और AX7L वेरिएंट्स में यह तकनीक मिलती और सुरक्षा के मामलों इसे भरोसेमंद एसयूवी माना जाता है. मिड साइज सेडान सेगमेंट होंडा सिटी भी एडीएएस फीचर के साथ उपलब्ध है. इसमें कंपनी का होंडा सेंसिंग सिस्टम दिया गया है जो ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित और स्मूथ बनाने में मदद करता है. इसके अलावा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की पॉपुलर कार किआ सोनेट के जीटीएक्स प्लस वेरिएंट में भी लेवल-1 एडीएएस फीचर मिलता है.



एडीएएस फीचर की कार के लिए कितनी सैलरी जरूरी?



एडीएएस फीचर की कारें आमतौर पर 12 से 18 लाख रुपये की ऑन रोड प्राइज रेंज में आती है. ऐसे में एक्सपर्ट के अनुसार, इस तरह की कार को आराम से खरीदने के लिए 60 हजार से 1 लाख तक की महीने की सैलरी होना सही माना जाता है. इस सैलरी के साथ कार की ईएमआई आमतौर पर कुल आय के 15 से 20 प्रतिशत के बीच रहती है, जिससे फाइनेंशियल दबाव कम रहता है और कार का खर्च संभालना भी आसान हो जाता है.

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