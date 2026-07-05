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हिंदी न्यूज़ऑटोएक चार्ज में चलेगी 400 KM, इस तारीख को लॉन्च होने जा रही Kia की सस्ती इलेक्ट्रिक कार, जानें कीमत

एक चार्ज में चलेगी 400 KM, इस तारीख को लॉन्च होने जा रही Kia की सस्ती इलेक्ट्रिक कार, जानें कीमत

Kia Syros EV: यह किआ की भारत में सबसे किफायती इलेक्ट्रिक SUV होगी और इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन EV, महिंद्रा XUV 3XO EV और MG विंडसर EV जैसी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारों से होगा.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 05 Jul 2026 01:16 PM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है और अब किआ अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV किआ Syros EV को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी 23 जुलाई 2026 को इस इलेक्ट्रिक SUV से पर्दा उठा सकती है. यह किआ की भारत में सबसे किफायती इलेक्ट्रिक SUV होगी और इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन EV, महिंद्रा XUV 3XO EV और MG विंडसर EV जैसी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारों से होगा.

ऐसा होगा गाड़ी का डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो Kia Syros EV का लुक काफी हद तक पेट्रोल-डीजल मॉडल जैसा ही रहेगा, लेकिन इसे इलेक्ट्रिक पहचान देने के लिए कई नए बदलाव किए जाएंगे. इसमें आगे की तरफ चार्जिंग पोर्ट, नए एयरो-डिजाइन अलॉय व्हील, अपडेटेड बंपर और फ्लश डोर हैंडल मिल सकते हैं. इसके अलावा लाइम ग्रीन ब्रेक कैलिपर्स जैसी स्टाइलिंग डिटेल्स इसे और ज्यादा स्पोर्टी लुक देंगी. कुल मिलाकर यह SUV बॉक्सी, मजबूत और मॉडर्न डिजाइन के साथ नजर आएगी.

EV में मिलेंगे ये प्रीमियम फीचर्स

केबिन के अंदर भी कंपनी कई प्रीमियम फीचर्स देने की तैयारी में है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और नई इंटीरियर थीम देखने को मिल सकती है. सुरक्षा के लिए इसमें ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), Vehicle-to-Load (V2L) और Vehicle-to-Vehicle (V2V) जैसी मॉडर्न तकनीक भी मिलने की उम्मीद है, जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस्ड SUVs में शामिल हो सकती है.

गाड़ी की परफॉर्मेंस और रेंज

बैटरी और रेंज की बात करें तो Kia Syros EV में 42kWh और 49kWh के दो बैटरी पैक विकल्प मिलने की उम्मीद है. एक बार फुल चार्ज होने पर यह इलेक्ट्रिक SUV करीब 300 से 400 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे सकती है. यह रेंज शहर में रोजाना इस्तेमाल करने के साथ-साथ लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी काफी जरूरी मानी जा रही है.

कितनी हो सकती है गाड़ी की कीमत?

कीमत की बात करें तो Kia Syros EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 15 लाख रुपये हो सकती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 20 लाख रुपये तक जा सकती है. अगर कंपनी इसी कीमत पर इसे लॉन्च करती है, तो यह फीचर्स, डिजाइन और रेंज के मामले में अपने राइवल्सको कड़ी टक्कर दे सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी तक लॉन्च डेट और कीमत की कोई जानकारी नहीं दी है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 05 Jul 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Auto News Kia Motors Car News Kia Syros Kia Syros Range
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