Kwid या Alto K10, कम बजट में कौन सी कार है सबसे स्मार्ट चॉइस?

Kwid vs Alto K10: अगर आप अपनी छोटी फैमिली के लिए सस्ते बजट में कोई बेहतरीन कार ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपकी मदद कर सकती है. क्योंकि, आज हम बात करेंगे 2 बजट कार की जो की अप्पकी फैमिली के लिए परफेक्ट साबित हो सकती है. अगर आप बजट कार देख रहे हैं तो आप रेनॉल्ट की नई क्विड और मारुति ऑल्टो के10 पर भरोशा जता सकते हैं.

क्विड अभी हाल ही में नए अवतार में लॉन्च हुई है जिसके बाद इन दोनों के बीच की टक्कर और बढ़ गई है. तो चलिए जानतें हैं आपके लिए क्विड और अल्टो के10 कौन सी कार बेस्ट रहेगी.

कितनी बदली रेनॉल्ट क्विड?

बता दें कि, रेनॉल्ट ने अपनी नई क्विड में बहुत बड़े बदलाव तो नहीं किए हैं बस लुक को थोड़ा नया टच दिया है और नया लोगो लगाया है. कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत घटाकर 4.53 लाख रुपये कर दी है लेकिन अब इसमें सिर्फ दो ही वेरिएंट्स मिलेंगे. कम वेरिएंट्स होने की वजह से क्विड को खरीदना अब थोड़ा महंगा सौदा लग सकता है.

कार में आपको वही पुराना 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स के साथ आता है. फीचर्स के मामले में 8-इंच का टचस्क्रीन इसे आज भी काफी ट्रेंडी बनाता है.

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सेफ्टी के मामले में कौन है बेस्ट?

कार खरीदने से पहले लोगों का ध्यान कार की सेफ्टी पर जाता है. नई क्विड के बेस वेरिएंट में सिर्फ दो एयरबैग मिलते हैं जबकि 6 एयरबैग्स के लिए आपको इसका टॉप वेरिएंट ही खरीदना होगा. साल 2026 में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स न देना क्विड की एक बड़ी कमजोरी लगती है.

वहीं दूसरी तरफ मारुति ऑल्टो के10 अपनी सेफ्टी को लेकर ज्यादा सीरियस है और इसमें आपको बेहतर सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं. फैमिली की सुरक्षा के लिहाज से ऑल्टो यहाँ बाजी मार लेती है.

माइलेज में कौन है असली किंग?

कोई भी ग्राहक कार खरीदने से पहले यह जरूर जानना चाहता है कि कार माइलेज कितना देती है. बता दें कि ऑल्टो के10 का 1.0 लीटर इंजन क्विड के मुकाबले कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिव और चलाने में मजेदार है. माइलेज के मामले में भी ऑल्टो बहुत आगे है.

वहीं, क्विड 22.5 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है और ऑल्टो के10 पूरे 24.9 किमी प्रति लीटर का धांसू माइलेज निकाल कर देती है. यानी हर रोज के सफर में ऑल्टो आपके पेट्रोल का काफी पैसा बचाने वाली है.

कौन सी कार खरीदें?

अब बात करते हैं दोनों कारों की कीमत पर. बता दें कि, मारुति ऑल्टो के10 सिर्फ 3.7 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल जाती है. जो क्विड (4.53 लाख) से काफी सस्ती है. हालांकि क्विड में आपको थोड़ा ज्यादा केबिन स्पेस, मस्कुलर लुक और बढ़िया टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं.

लेकिन अगर आप कम पैसों में बेहतरीन परफॉर्मेंस, ज्यादा माइलेज और तगड़ी सेफ्टी चाहते हैं, तो ऑल्टो के10 आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और एक बेहद स्मार्ट चॉइस साबित होगी.

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