Sedan कारों में क्यों नहीं रहता है Rear Wiper? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

जब भी हम घर के बाहर निकलते हैं तो हमें रोड पर कई तरह ही गाड़ियां देखने को मिलती हैं. इन सभी गाड़ियों में हमें कई तरह के अंतर भी देखने को मिलते हैं. जबकि आज हम भी एक बड़े अंतर की बात करेंगे. आपने देखा होगा कि हैचबैक, एसयूवी या क्रॉसओवर गाड़ियों में पीछे एक छोटा सा वाइपर लगा रहता है. बारिश या धूल-मिट्टी के मौसम में यह पीछे का शीशा साफ करने के बहुत काम आता है.

लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लग्जरी और स्पोर्टी दिखने वाली सेडान कारों के पिछले शीशे पर यह वाइपर क्यों नहीं होता है. क्या कंपनियां सिर्फ पैसे बचाने के लिए ऐसा करती हैं या इसके पीछे कोई साइंस छिपी है. तो चलिए आज बेहद ही आसान भाषा में इसके पीछे की असली और बेहद दिलचस्प वजह बताते हैं जिसे जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे.

एरोडायनामिक्स है असली वजह?

आपको बता दें कि, सेडान कारों में रियर वाइपर न होने की सबसे बड़ी वजह छुपा है इसके खास डिजाइन यानी एरोडायनामिक्स में. सेडान कारों का पिछला हिस्सा नीचे की तरफ झुका हुआ और स्लोपिंग होता है. जब गाड़ी तेज रफ्तार में चलती है तो हवा बहुत ही स्मूथ तरीके से छत से होते हुए पिछले शीशे के ऊपर से सीधे पीछे की तरफ निकल जाती है.

हवा का यह तेज बहाव अपने साथ पिछले शीशे पर जमा होने वाले पानी की बूंदों और हल्की धूल को खुद-ब-खुद उड़ा ले जाता है, जिससे शीशा अपने आप साफ रहता है. इस लिए सेडान कारों में रियर वाइपर देखने को नहीं मिलता है.

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हैचबैक और एसयूवी से अलग होती हैं सेडान

एसयूवी या हैचबैक कारों की बात करें तो उनका पिछला हिस्सा बिल्कुल सीधा और फ्लैट होता है. जब ये गाड़ियां चलती हैं तो पीछे की तरफ हवा का एक लो-प्रेशर जोन बन जाता है. इस खाली जगह को भरने के लिए पीछे से आने वाली हवा गोल-गोल घूमने लगती है.

जिससे सड़क पर उड़ने वाली धूल, कीचड़ और पानी की बौछारें सीधे गाड़ी के पिछले शीशे पर आकर चिपक जाती हैं. यही वजह है कि एसयूवी में रियर वाइपर देना मजबूरी बन जाता है, जबकि सेडान इस झंझट से बची रहती है इसलिए सेडान गाड़ियां हैचबैक और एसयूवी से काफी अलग मानी जाती हैं.

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