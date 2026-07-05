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हिंदी न्यूज़ऑटोSedan कारों में क्यों नहीं रहता है Rear Wiper? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Sedan कारों में क्यों नहीं रहता है Rear Wiper? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Why No Rear Wiper on Sedan: जानिए सेडान कारों के पिछले शीशे पर रियर वाइपर क्यों नहीं दिया जाता. इसके पीछे छिपी है कमाल की साइंस और एरोडायनामिक्स का बड़ा कारण.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 05 Jul 2026 01:36 PM (IST)
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जब भी हम घर के बाहर निकलते हैं तो हमें रोड पर कई तरह ही गाड़ियां देखने को मिलती हैं. इन सभी गाड़ियों में हमें कई तरह के अंतर भी देखने को मिलते हैं. जबकि आज हम भी एक बड़े अंतर की बात करेंगे. आपने देखा होगा कि हैचबैक, एसयूवी या क्रॉसओवर गाड़ियों में पीछे एक छोटा सा वाइपर लगा रहता है. बारिश या धूल-मिट्टी के मौसम में यह पीछे का शीशा साफ करने के बहुत काम आता है. 

लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लग्जरी और स्पोर्टी दिखने वाली सेडान कारों के पिछले शीशे पर यह वाइपर क्यों नहीं होता है. क्या कंपनियां सिर्फ पैसे बचाने के लिए ऐसा करती हैं या इसके पीछे कोई साइंस छिपी है. तो चलिए आज बेहद ही आसान भाषा में इसके पीछे की असली और बेहद दिलचस्प वजह बताते हैं जिसे जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे.

एरोडायनामिक्स है असली वजह?

आपको बता दें कि, सेडान कारों में रियर वाइपर न होने की सबसे बड़ी वजह छुपा है इसके खास डिजाइन यानी एरोडायनामिक्स में. सेडान कारों का पिछला हिस्सा नीचे की तरफ झुका हुआ और स्लोपिंग होता है. जब गाड़ी तेज रफ्तार में चलती है तो हवा बहुत ही स्मूथ तरीके से छत से होते हुए पिछले शीशे के ऊपर से सीधे पीछे की तरफ निकल जाती है. 

हवा का यह तेज बहाव अपने साथ पिछले शीशे पर जमा होने वाले पानी की बूंदों और हल्की धूल को खुद-ब-खुद उड़ा ले जाता है, जिससे शीशा अपने आप साफ रहता है. इस लिए सेडान कारों में रियर वाइपर देखने को नहीं मिलता है.

यह भी पढ़ें: Crash Test के बाद लाखों की नई कारों का क्या होता है? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

हैचबैक और एसयूवी से अलग होती हैं सेडान 

एसयूवी या हैचबैक कारों की बात करें तो उनका पिछला हिस्सा बिल्कुल सीधा और फ्लैट होता है. जब ये गाड़ियां चलती हैं तो पीछे की तरफ हवा का एक लो-प्रेशर जोन बन जाता है. इस खाली जगह को भरने के लिए पीछे से आने वाली हवा गोल-गोल घूमने लगती है. 

जिससे सड़क पर उड़ने वाली धूल, कीचड़ और पानी की बौछारें सीधे गाड़ी के पिछले शीशे पर आकर चिपक जाती हैं. यही वजह है कि एसयूवी में रियर वाइपर देना मजबूरी बन जाता है, जबकि सेडान इस झंझट से बची रहती है इसलिए सेडान गाड़ियां हैचबैक और एसयूवी से काफी अलग मानी जाती हैं.

यह भी पढ़ें: Kwid या Alto K10, कम बजट में कौन सी कार है सबसे स्मार्ट चॉइस?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 05 Jul 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Why No Rear Wiper On Sedan Sedan Car Aerodynamics Rear Wiper In Suv Vs Sedan Car Design Secrets
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