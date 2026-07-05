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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Punch ने तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड, जानिए देश की टॉप-5 बिकने वाली SUVs की लिस्ट

Tata Punch ने तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड, जानिए देश की टॉप-5 बिकने वाली SUVs की लिस्ट

July Sales Report 2026: इस महीने कई बड़ी कंपनियों की पॉपुलर गाड़ियों की बिक्री हुई, लेकिन सबसे ज्यादा टाटा पंच पर भरोसा जताया गया. आइए टॉप-5 बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट जान लेते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 05 Jul 2026 11:00 AM (IST)
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कार बाजार में SUV की पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ रही है. लोग अब हैचबैक और सेडान की बजाय ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, बेहतर सेफ्टी और दमदार लुक वाली गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं. जून 2026 की बिक्री के आंकड़े भी यही बताते हैं. इस महीने कई बड़ी कंपनियों की पॉपुलर गाड़ियों की बिक्री हुई, लेकिन सबसे ज्यादा टाटा पंच पर भरोसा जताया गया. दूसरे नंबर पर Tata Nexon और तीसरे नंबर पर Mahindra Scorpio का नाम है. इसके अलावा Maruti Fronx और Hyundai Venue ने बिक्री में चौथा और पांचवां नंबर हासिल किया है. 

Tata Punch

जून 2026 में टाटा पंच सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही. इस माइक्रो SUV की करीब 21 हजार से ज्यादा यूनिट्स बिकीं. इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस और पेट्रोल के साथ CNG ऑप्शन ने इसे ग्राहकों की पहली पसंद बना दिया. शहर में रोजाना चलाने से लेकर लंबी यात्रा तक यह SUV हर तरह के इस्तेमाल के लिए अच्छी मानी जाती है.

Tata Nexon

दूसरे नंबर पर Tata Nexon का नाम है, जिसकी 18 हजार से ज्यादा यूनिट्स जून में बिकीं. नेक्सन लंबे समय से सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUVs में शामिल है. इसमें मिलने वाले मॉडर्न फीचर्स, मजबूत सेफ्टी, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक जैसे कई ऑप्शन की वजह से इसकी मांग लगातार बनी हुई है. 

Mahindra Scorpio

तीसरे स्थान पर महिंद्रा स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो-एन की बिक्री रही. इन दोनों मॉडल की 14 हजार यूनिट्स बिकीं. दमदार इंजन, शानदार रोड प्रेजेंस और ऑफ-रोड कैपेसिटी के चलते स्कॉर्पियो की पॉपुलेरिटी लगातार बनी हुई है. खासकर बड़े परिवारों और SUV लवर्स के बीच यह मॉडल आज भी पहली पसंद में शामिल है.

Maruti Fronx and Hyundai Venue

इसके बाद मारुति फ्रॉन्क्स चौथे स्थान पर रही. जून 2026 में इसकी 13 हजार से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई. वहीं हुंडई वेन्यू ने पांचवां स्थान हासिल किया. इसकी 10 हजार से ज्यादा यूनिट्स बिकीं और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अच्छी मांग देखने को मिली.

इन पांच मॉडल के अलावा हुंडई क्रेटा, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा थार, मारुति ग्रैंड विटारा और किआ सोनेट जैसी गाड़ियां भी टॉप-10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में सफल रहीं. इन सभी मॉडल को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इन्होंने अपने-अपने सेगमेंट में शानदार बिक्री दर्ज की. जून 2026 के बिक्री आंकड़े यह साफ बताते हैं कि भारतीय ग्राहकों का रुझान तेजी से SUV सेगमेंट की ओर बढ़ रहा है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 05 Jul 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Tata Nexon Auto News Car News Tata Punch July Sales Report 2026
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