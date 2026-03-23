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हिंदी न्यूज़ऑटो350cc सेगमेंट में नई जंग: जल्द आ रही Triumph की नई बाइक, Royal Enfield को देगी कड़ी टक्कर

350cc सेगमेंट में नई जंग: जल्द आ रही Triumph की नई बाइक, Royal Enfield को देगी कड़ी टक्कर

Triumph 8 अप्रैल 2026 को भारत में नई 350cc बाइक लॉन्च करने जा रही है, जो Royal Enfield को टक्कर देगी. आइए इस नई मोटरसाइकिल के फीचर्स, इंजन और कीमत पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Mar 2026 06:55 AM (IST)
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Triumph जल्द ही भारत में अपनी नई 350cc मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने ऐलान किया है कि ये नई बाइक्स 8 अप्रैल 2026 को लॉन्च होंगी. हाल ही में इन बाइक्स को टेस्टिंग के दौरान भी देखा गया था, जिससे यह साफ हो गया है कि कंपनी इस सेगमेंट में पूरी तैयारी के साथ उतर रही है. Triumph का ये कदम इसलिए भी खास है क्योंकि कंपनी अब कम कीमत वाले 350cc सेगमेंट में एंट्री करना चाहती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई Triumph 350cc बाइक्स में कंपनी अपने मौजूदा 400cc इंजन का छोटा वर्जन इस्तेमाल करेगी. यह इंजन लगभग 398cc प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा, लेकिन इसे छोटा करके 350cc से नीचे लाया जाएगा. इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बाइक पर कम GST लगेगा, जिससे इसकी कीमत कम हो सकेगी. इसके साथ ही बाइक में अच्छा लो और मिड-रेंज टॉर्क मिलेगा, जो शहर और हाईवे दोनों के लिए बेहतर रहेगा. पावर की बात करें तो यह बाइक करीब 35 से 40 bhp तक की पावर दे सकती है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छी मानी जाती है.

डिजाइन और वेरिएंट

Triumph अपनी नई 350cc रेंज में कई मॉडल लॉन्च कर सकती है. इसमें Speed 350, Scrambler 350X और Speed T4 350 जैसे वेरिएंट शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा एक क्लासिक स्टाइल वाली बाइक भी आ सकती है, जो Bonneville या Thruxton से इंस्पायर होगी. इन बाइक्स का डिजाइन प्रीमियम और स्टाइलिश होगा, जो युवाओं के साथ-साथ क्लासिक बाइक पसंद करने वालों को भी अट्रैक्ट करेगा. सभी बाइक्स का प्रोडक्शन भारत में Bajaj की चाकन फैक्ट्री में किया जाएगा.

फीचर्स और कीमत

नई Triumph 350cc बाइक्स में कई एडवांस फीचर्स मिल सकते हैं. इनमें LED लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और डुअल-चैनल ABS जैसे जरूरी फीचर्स शामिल होंगे. कीमत की बात करें तो Speed 350 की शुरुआती कीमत करीब 2.2 लाख हो सकती है, जबकि Scrambler वेरिएंट 2.45 लाख तक जा सकता है. ये कीमत मौजूदा 400cc मॉडल से कम होगी, जिससे ज्यादा लोग इसे खरीद सकेंगे.

Royal Enfield से सीधा मुकाबला

Triumph की नई 350cc बाइक्स का सीधा मुकाबला Royal Enfield Classic 350, Hunter 350 और Bullet 350 जैसी बाइक्स से होगा. यह सेगमेंट पहले से ही काफी पॉपुलर है.Triumph अपने प्रीमियम ब्रांड और बेहतर परफॉर्मेंस के दम पर इस सेगमेंट में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी.

ये भी पढ़ें: Mahindra Thar Facelift 2026: टेस्टिंग के दौरान दिखी नई SUV, Roxx जैसा है दमदार लुक, जानें क्या होगा नया

Published at : 23 Mar 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Triumph 350cc Bike India Triumph Speed 350 Royal Enfield Rival Bike Upcoming Bikes 2026
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