हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra Thar Facelift 2026: टेस्टिंग के दौरान दिखी नई SUV, Roxx जैसा है दमदार लुक, जानें क्या होगा नया

Mahindra Thar Facelift 2026: टेस्टिंग के दौरान दिखी नई SUV, Roxx जैसा है दमदार लुक, जानें क्या होगा नया

नए Roxx जैसे डिजाइन और एडवांस फीचर्स के साथ Mahindra Thar Facelift 2026 हाल ही में स्पॉट हुई है. आइए इसके लुक, फीचर्स और इंजन पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Mar 2026 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

Mahindra अपनी पॉपुलर 3-डोर SUV Thar को एक बार फिर अपडेट करने की तैयारी कर रही है. हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों से साफ पता चलता है कि कंपनी इस बार डिजाइन और फीचर्स में बेहतर बदलाव करने वाली है. ये फेसलिफ्ट मॉडल खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है जो दमदार लुक और ऑफ-रोडिंग का मजा दोनों चाहते हैं. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

दरअसल, नई थार में पहले जैसा बॉक्सी डिजाइन तो रहेगा, लेकिन इसमें Mahindra Thar Roxx से कई स्टाइलिंग एलिमेंट्स लिए गए हैं, जिससे इसका लुक और ज्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव हो गया है.

Roxx जैसा दमदार लुक

नई Thar Facelift के फ्रंट डिजाइन में गोल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दी गई हैं, जिनके साथ C-शेप DRLs मिलते हैं. यह लाइटिंग स्टाइल काफी हद तक Thar Roxx से मिलती-जुलती है, जो इसे एक प्रीमियम और बोल्ड लुक देती है. ग्रिल में भी बदलाव किया गया है. अब इसमें पहले की तरह 7-स्लॉट ग्रिल नहीं है, बल्कि नई डबल-स्टैक्ड 6-स्लॉट ग्रिल दी गई है. इसके अलावा बड़े 19-इंच अलॉय व्हील्स भी इस SUV को और ज्यादा स्टाइलिश बनाते हैं. पीछे की तरफ बदलाव कम हैं, लेकिन नए LED टेललाइट्स और अपडेटेड स्पेयर व्हील डिजाइन इसे फ्रेश लुक देते हैं.

इंटीरियर और फीचर्स

हालांकि अभी इंटीरियर की पूरी डिटेल्स सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें Thar Roxx जैसे बेहतर फिट और फिनिश देखने को मिलेंगे. कंपनी इस बार केबिन को ज्यादा आरामदायक और टेक्नोलॉजी से भरपूर बनाने पर ध्यान दे रही है. नई Thar Facelift में वेंटिलेटेड सीट्स, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और बेहतर कनेक्टिविटी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. इसके अलावा ऑटो-डिमिंग IRVM और पावर-फोल्डिंग ORVM जैसे फीचर्स भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे.

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन के मामले में Mahindra ज्यादा बदलाव नहीं करने वाली है. नई Thar Facelift में वही 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो पहले से ही दमदार परफॉर्मेंस देते हैं. ये SUV मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ आएगी. इसके अलावा इसमें 4×4 और रियर व्हील ड्राइव (RWD) का विकल्प भी मिलेगा, जिससे यह शहर और ऑफ-रोड दोनों जगह बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी. बता दें कि 2026 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट (3-डोर) सीधा मुकाबला फोर्स गुरखा (3-डोर) से करेगी, वहीं यह मारुति सुजुकी जिम्नी के लिए भी एक मजबूत विकल्प बनी रहेगी.

ये भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई नई Skoda Kushaq Facelift, Creta और Duster की बढ़ी टेंशन,जानें फीचर्स

Published at : 22 Mar 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Mahindra Thar Facelift 2026 Thar Roxx Design New Thar Features Mahindra Thar Update
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Mahindra Thar Facelift 2026: टेस्टिंग के दौरान दिखी नई SUV, Roxx जैसा है दमदार लुक, जानें क्या होगा नया
Mahindra Thar Facelift 2026: टेस्टिंग के दौरान दिखी नई SUV, Roxx जैसा है दमदार लुक, जानें क्या होगा नया
ऑटो
भारत में लॉन्च हुई नई Skoda Kushaq Facelift, Creta और Duster की बढ़ी टेंशन,जानें फीचर्स
भारत में लॉन्च हुई नई Skoda Kushaq Facelift, Creta और Duster की बढ़ी टेंशन,जानें फीचर्स
ऑटो
नई कार खरीदने से पहले जरूर करें ये 5 टेस्ट, ऐसे बचा सकते हैं लाखों का नुकसान
नई कार खरीदने से पहले जरूर करें ये 5 टेस्ट, ऐसे बचा सकते हैं लाखों का नुकसान
ऑटो
क्या है ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल? ये हैं 10 लाख से कम की टॉप कारें, जिनमें मिलता है यह फीचर
क्या है ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल? ये हैं 10 लाख से कम की टॉप कारें, जिनमें मिलता है यह फीचर
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Air India Flights: ईरान युद्ध के बीच उड़ानों पर लगा ब्रेक! एयर इंडिया ने 3 हफ्तों में 2500 फ्लाइट्स की रद्द, जानें ताजा हाल
ईरान युद्ध के बीच उड़ानों पर लगा ब्रेक! एयर इंडिया ने 3 हफ्तों में 2500 फ्लाइट्स की रद्द, जानें ताजा हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: पूरे प्रदेश में आज बारिश-तूफान का खतरा, चलेंगी तेज हवाएं, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
पूरे यूपी में आज बारिश-तूफान का खतरा, चलेंगी तेज हवाएं, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
बॉलीवुड
'शर्म आनी चाहिए', 'धुरंधर 2' को प्रोपेगेंडा बताने वालों पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट, बोले- दुख होता है
'शर्म आनी चाहिए', 'धुरंधर 2' को प्रोपेगेंडा बताने वालों पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
क्रिकेट
Fact Check: 'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? यहां जानें
'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?
विश्व
Iran-US War: 'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
ट्रेंडिंग
हेलो गाइज मैं अंगूर खा रही हूं... क्यूट बच्ची पर फिदा हो गया इंटरनेट, वीडियो वायरल  
हेलो गाइज मैं अंगूर खा रही हूं... क्यूट बच्ची पर फिदा हो गया इंटरनेट, वीडियो वायरल  
एग्रीकल्चर
घर पर उगाएं सस्ती और सेहतमंद हरी भाजी, पूरी गर्मी मिलेगा ताजा साग
घर पर उगाएं सस्ती और सेहतमंद हरी भाजी, पूरी गर्मी मिलेगा ताजा साग
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget