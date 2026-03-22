Mahindra अपनी पॉपुलर 3-डोर SUV Thar को एक बार फिर अपडेट करने की तैयारी कर रही है. हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों से साफ पता चलता है कि कंपनी इस बार डिजाइन और फीचर्स में बेहतर बदलाव करने वाली है. ये फेसलिफ्ट मॉडल खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है जो दमदार लुक और ऑफ-रोडिंग का मजा दोनों चाहते हैं. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

दरअसल, नई थार में पहले जैसा बॉक्सी डिजाइन तो रहेगा, लेकिन इसमें Mahindra Thar Roxx से कई स्टाइलिंग एलिमेंट्स लिए गए हैं, जिससे इसका लुक और ज्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव हो गया है.

Roxx जैसा दमदार लुक

नई Thar Facelift के फ्रंट डिजाइन में गोल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दी गई हैं, जिनके साथ C-शेप DRLs मिलते हैं. यह लाइटिंग स्टाइल काफी हद तक Thar Roxx से मिलती-जुलती है, जो इसे एक प्रीमियम और बोल्ड लुक देती है. ग्रिल में भी बदलाव किया गया है. अब इसमें पहले की तरह 7-स्लॉट ग्रिल नहीं है, बल्कि नई डबल-स्टैक्ड 6-स्लॉट ग्रिल दी गई है. इसके अलावा बड़े 19-इंच अलॉय व्हील्स भी इस SUV को और ज्यादा स्टाइलिश बनाते हैं. पीछे की तरफ बदलाव कम हैं, लेकिन नए LED टेललाइट्स और अपडेटेड स्पेयर व्हील डिजाइन इसे फ्रेश लुक देते हैं.

इंटीरियर और फीचर्स

हालांकि अभी इंटीरियर की पूरी डिटेल्स सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें Thar Roxx जैसे बेहतर फिट और फिनिश देखने को मिलेंगे. कंपनी इस बार केबिन को ज्यादा आरामदायक और टेक्नोलॉजी से भरपूर बनाने पर ध्यान दे रही है. नई Thar Facelift में वेंटिलेटेड सीट्स, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और बेहतर कनेक्टिविटी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. इसके अलावा ऑटो-डिमिंग IRVM और पावर-फोल्डिंग ORVM जैसे फीचर्स भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे.

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन के मामले में Mahindra ज्यादा बदलाव नहीं करने वाली है. नई Thar Facelift में वही 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो पहले से ही दमदार परफॉर्मेंस देते हैं. ये SUV मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ आएगी. इसके अलावा इसमें 4×4 और रियर व्हील ड्राइव (RWD) का विकल्प भी मिलेगा, जिससे यह शहर और ऑफ-रोड दोनों जगह बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी. बता दें कि 2026 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट (3-डोर) सीधा मुकाबला फोर्स गुरखा (3-डोर) से करेगी, वहीं यह मारुति सुजुकी जिम्नी के लिए भी एक मजबूत विकल्प बनी रहेगी.

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