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हिंदी न्यूज़ऑटो1 लाख में Hyryder CNG खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें हिसाब

1 लाख में Hyryder CNG खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें हिसाब

Hyryder CNG on EMI: अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देने के बाद हर महीने आपको कितनी EMI चुकानी पड़ेगी?

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 15 Aug 2026 11:33 AM (IST)
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अगर आप एक ऐसी मिड-साइज SUV खरीदना चाहते हैं जिसमें बेहतर माइलेज और हाइब्रिड तकनीक मिले तो Urban Cruiser Hyryder खरीदी जा सकती है. यह SUV Maruti Grand Vitara, Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate और Skoda Kushaq जैसे मॉडल्स को कड़ी टक्कर देती है.

जरूरी नहीं है कि आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए फुल पेमेंट करें. इस गाड़ी को कार लोन पर भी खरीदा जा सकता है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देने के बाद हर महीने आपको कितनी EMI चुकानी पड़ेगी? आइए इसका पूरा हिसाब जानते हैं. 

गाड़ी की ऑन-रोड कीमत 

  • Toyota Urban Cruiser Hyryder के बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत करीब 11.31 लाख रुपये और ऑन-रोड कीमत 13.09 लाख रुपये बताई गई थी. हालांकि शहर और शुल्क के हिसाब से ऑन-रोड कीमत बदलती रहती है.  1 लाख की डाउन पेमेंट के बाद 13.09 लाख में से 1 लाख रुपये घटाने पर करीब 12.09 लाख रुपये का लोन बनता है. अगर आप 9.8 फीसदी सालाना ब्याज दर से 7 साल के लिए लोन लेते हैं तो हर महीने 19 हजार 464 रुपये की EMI बनेगी.
  • इस EMI को एक उदाहरण के तौर पर समझना जरूरी है. दरअसल, बैंक की ब्याज दर, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, लोन की अवधि, प्रोसेसिंग फीस और उस समय की ऑन-रोड कीमत के चलते वास्तविक EMI ऊपर या नीचे हो सकती है. इसी तरह अगर आप 5 साल की बजाय लंबे टाइम के लिए लोन लेते हैं तो मंथली EMI कम हो सकती है, लेकिन कुल ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ सकता है. वहीं दूसरी तरफ, ज्यादा डाउन पेमेंट देने पर लोन कम होगा और EMI के साथ ब्याज का कुल बोझ भी घटेगा.

1 लाख में Hyryder CNG खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें हिसाब

  • आपके लिए जानना जरूरी है कि कार की एक्स-शोरूम कीमत ही आपकी अंतिम खरीद कीमत नहीं होती. ऑन-रोड कीमत में रोड टैक्स या RTO, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे जरूरी चार्जेस शामिल होते हैं. इसलिए सिर्फ यह देखकर कि गाड़ी की शुरुआती कीमत करीब 11 लाख रुपये है तो यह मान लेना सही नहीं होगा कि आपको उतने ही पैसे की फाइनेंसिंग करनी है. 

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

  • Hyryder के बेस E वेरिएंट में भी जरूरी फीचर्स दिए जाते हैं. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स मिलते हैं. ऊपर के S, G और V वेरिएंट में धीरे-धीरे ज्यादा प्रीमियम फीचर्स जुड़ते हैं. उदाहरण के तौर पर ऊंचे वेरिएंट में 7-इंच या 9-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, Apple CarPlay/Android Auto, क्रूज कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे फीचर्स मौजूद हैं.


1 लाख में Hyryder CNG खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें हिसाब

  • इंजन और माइलेज के मामले में Hyryder की खासियत इसका अलग-अलग पावरट्रेन है. इसमें 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन का आउटपुट 103 PS और 137 Nm बताया गया था. इसके अलावा 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन में 116 PS की पावर मिलती है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल के साथ करीब 26.6 kmpl का माइलेज बताया गया था. Hyryder के CNG और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट मौजूद हैं; स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट का दावा किया गया माइलेज करीब 27.97 kmpl तक है. 

गाड़ी की खासियत 

  • इस SUV की एक बड़ी खासियत यह भी है कि ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से अलग पावरट्रेन चुन सकते हैं. अगर प्राथमिकता कम शुरुआती कीमत और सामान्य पेट्रोल इस्तेमाल है तो बेस पेट्रोल वेरिएंट देखा जा सकता है. जिन खरीदारों को ज्यादा माइलेज चाहिए, उनके लिए CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं. हालांकि हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत बेस पेट्रोल मॉडल से काफी ज्यादा होती है, इसलिए केवल माइलेज देखकर नहीं बल्कि कुल खरीद लागत और सालाना चलने की दूरी देखकर फैसला करना ज्यादा सही रहेगा. 
  • अब सवाल है कि 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट वाला प्लान किसके लिए सही हो सकता है. यह उन खरीदारों के लिए आकर्षक लग सकता है जिनके पास शुरुआत में बड़ी रकम मौजूद नहीं है और वे कार जल्दी खरीदना चाहते हैं. इसका दूसरा पहलू भी है. कम डाउन पेमेंट का मतलब ज्यादा लोन होता है और ज्यादा लोन का मतलब आमतौर पर ज्यादा कुल ब्याज होता है. इसलिए EMI को सिर्फ इस आधार पर नहीं देखना चाहिए कि वह हर महीने कितनी है; यह भी देखना चाहिए कि बैंक को कुल कितनी रकम वापस जाएगी.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 15 Aug 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
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