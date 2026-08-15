हवाई जहाज का रनवे बनाने में कितनी आती है लागत? जानें एक किमी का खर्च

Runway Construction Cost: हवाई अड्डे पर उतरता या उड़ान भरता विमान देखने में जितना आसान लगता है, उसके नीचे बना रनवे उतना ही महंगा और टफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होता है. जमीन की लेवलिंग, मजबूत कंक्रीट या डामर की लेयरिंग, ड्रेनेज सिस्टम और हाईटेक लाइटिंग जैसी कई चीजें मिलकर रनवे को तैयार करती हैं, और इन सब पर ढेर सारा खर्च आता है. आइए जानते हैं एक किलोमीटर रनवे बनाने में औसतन कितनी लागत आती है, और भारत में हाल के कुछ उदाहरण क्या कहते हैं.

औसतन कितना आता है खर्च?

इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री के मुताबिक एक बड़े कमर्शियल एयरपोर्ट पर 2,500 मीटर लंबे डामर रनवे को बनाने में औसतन 150 से 300 मिलियन डॉलर तक का खर्च आ सकता है. इस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ एक किलोमीटर रनवे की लागत ही करीब 60 से 120 मिलियन डॉलर के आसपास बैठ सकती है, हालांकि यह आंकड़ा जमीन की स्थिति, मटीरियल और लोकेशन के हिसाब से काफी अलग अलग हो सकता है.

यह भी पढ़ें: ब्रिटिश सरकार से अपना कर्ज कैसे वापस ले सकता है रुठिया परिवार? जानें तरीका

जान लें हाल के आंकड़े

साल 2026 में अमेरिका में रनवे निर्माण से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां एक मील यानी करीब 1.6 किलोमीटर रनवे बनाने में करीब 12 मिलियन डॉलर की लागत आ रही है, जो फेडरल फंडिंग से पूरी की जाती है. इस हिसाब से एक किलोमीटर रनवे की लागत करीब 7.5 मिलियन डॉलर के आसपास बैठती है.

भारत में कैसे बदलता है ये आंकड़ा?

भारत में रनवे की लागत परियोजना और लोकेशन के हिसाब से बहुत अलग अलग रही है. मेघालय के एक छोटे एयरपोर्ट पर सिर्फ 1.1 किलोमीटर के रनवे को बनाने में करीब 12 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जो एक छोटे स्टोल टाइप एयरपोर्ट के लिए था. वहीं कर्नाटक के हुबली एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार, टैक्सीवे और दूसरे ढांचे को मिलाकर करीब 59.48 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे.

क्यों एयरपोर्ट्स में लागत कई गुना बढ़ जाती है?

जब बात नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की आती है, तो आंकड़े कहीं ज्यादा बड़े हो जाते हैं. इस एयरपोर्ट के पहले चरण में 3,900 मीटर लंबा रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, टर्मिनल और आधुनिक बैगेज सिस्टम मिलाकर कुल 11,200 से 11,282 करोड़ रुपये की लागत आई है. यहां साफ है कि सिर्फ रनवे नहीं, बल्कि पूरे एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत को मिलाकर यह आंकड़ा तय होता है.

किन चीजों पर निर्भर करती है असली लागत?

रनवे की लागत कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे जमीन की ज्योग्राफिकल लोकेशन, मिट्टी की मजबूती, इस्तेमाल होने वाला मटीरियल, ड्रेनेज सिस्टम, लाइटिंग और सेफ्टी इक्विपमेंट. यही वजह है कि दो अलग अलग जगहों पर बनने वाले रनवे की लागत में भी काफी बड़ा फर्क देखने को मिलता है.

यह भी पढ़ें: Judge Impeachment Process in India: क्या होता है जज को हटाने का प्रोसेस, कैसे मिलती है सजा?