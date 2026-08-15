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महिंद्रा ने भारत में पेश की Scorpio Lifestyler, जानें कीमत

Scorpio Lifestyler: गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह सिर्फ Scorpio N में पिकअप बेड जोड़कर तैयार किया गया मॉडल नहीं है. महिंद्रा ने इसके डिजाइन और बॉडी में कई बदलाव किए हैं.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 15 Aug 2026 10:05 AM (IST)
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भारत में पिकअप ट्रकों की पॉपुलेरिटी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों की तुलना में काफी कम है. यहां ज्यादातर ग्राहक SUV या सामान्य कारों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि विदेशों में पिकअप ट्रक रोजाना के इस्तेमाल से लेकर ऑफ-रोडिंग और एडवेंचर तक के लिए काफी पसंद किए जाते हैं.

अब महिंद्रा इस तस्वीर को बदलने की कोशिश कर रही है. कंपनी ने Scorpio नाम की पॉपुलेरिटी का फायदा उठाते हुए एक नया लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक Scorpio Lifestyler पेश किया है. इसकी कीमत 20 लाख रुपये से कम रखने की उम्मीद है और इसे अप्रैल 2027 से बाजार में लाया जाएगा. 

क्या होगी Scorpio Lifestyer की खासियत?

  • Scorpio Lifestyler की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह सिर्फ Scorpio N में पिकअप बेड जोड़कर तैयार किया गया मॉडल नहीं है. महिंद्रा ने इसके डिजाइन और बॉडी में कई बदलाव किए हैं, ताकि इसे एक अलग पहचान दी जा सके. गाड़ी के सामने की तरफ नया डिजाइन देखने को मिलेगा, जबकि पीछे का हिस्सा पिकअप ट्रक की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाएगा.
  • इसका पूरा लुक Scorpio N से ज्यादा रफ, चौड़ा, मस्कुलर और दमदार दिखाई देगा. इसका डिजाइन उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, जिन्हें सामान्य SUV से कुछ अलग और ज्यादा एडवेंचर वाली गाड़ी चाहिए.
  • इस पिकअप का रोड प्रेजेंस भी इसकी खास पहचान हो सकता है. Scorpio N पहले से ही अपने हाई स्टांस और मजबूत डिजाइन के लिए जानी जाती है, लेकिन Lifestyler को उससे भी ज्यादा बुच और रग्ड लुक देने की कोशिश की गई है.
  • बड़े और मजबूत बॉडी एलिमेंट, पिकअप बेड और SUV जैसी ऊंची ड्राइविंग पोजिशन इसे पिकअप और प्रीमियम गाड़ी के बीच एक अलग ऑप्शन बना सकते हैं. यही डिजाइन इसे भारतीय बाजार में दूसरे कमर्शियल पिकअप ट्रकों से अलग करने में मदद करेगा. 


महिंद्रा ने भारत में पेश की Scorpio Lifestyler, जानें कीमत

गाड़ी का इंटीरियर और परफॉर्मेंस

  • इंटीरियर में भी Scorpio Lifestyler को Scorpio N से अलग पहचान मिलेगी. इसमें वर्टिकल ओरिएंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, जो मौजूदा Scorpio N की स्क्रीन व्यवस्था से अलग होगा. इसके अलावा केबिन के कई फीचर्स Scorpio N से लिए जाने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि ग्राहकों को पिकअप ट्रक के साथ SUV जैसा मॉडर्न और प्रीमियम केबिन फील मिल सकता है. परिवार के साथ लंबी यात्राओं, वीकेंड ट्रिप और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए यह सेटअप इसे ज्यादा बेहतर बना सकता है.
  • परफॉर्मेंस की बात करें तो Scorpio Lifestyler में Scorpio N के मौजूदा इंजन ऑप्शन पर आधारित पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है.इनमें खास तौर पर डीजल इंजन को जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि पिकअप ट्रक में ज्यादा टॉर्क और मजबूत परफॉर्मेंस की जरूरत होती है. इसके साथ 4x4 ड्राइव सिस्टम मिलने की उम्मीद है और जानकारी के मुताबिक इसे स्टैंडर्ड रखा जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो खराब सड़कों, पहाड़ी इलाकों, कीचड़, रेत और ऑफ-रोडिंग जैसी कंडीशन में Lifestyler की कैपेसिटी काफी बेहतर हो सकती है.

महिंद्रा ने भारत में पेश की Scorpio Lifestyler, जानें कीमत

  • 4x4 सिस्टम के चलते यह पिकअप सिर्फ सामान ढोने वाली गाड़ी की भूमिका तक सीमित नहीं रहेगा. इसे एडवेंचर और लाइफस्टाइल गाड़ी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. उदाहरण के तौर पर अगर कोई ग्राहक इसे लंबे रोड ट्रिप, कैंपिंग, ऑफ-रोडिंग या गांव के इलाकों में सफर के लिए इस्तेमाल कर सकता है. यही वह जगह है जहां महिंद्रा इसे पिकअप से अलग और ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकती है.

गाड़ी का वेरिएंट 

  • वेरिएंट और डिजाइन थीम की बात करें तो Scorpio Lifestyler को Valley, Reef और Trail जैसे तीन एडिशन में पेश किए जाने की बात सामने आई है. इन नामों से यह संकेत मिलता है कि कंपनी इसे अलग-अलग लाइफस्टाइल और एडवेंचर थीम के साथ पेश करना चाहती है. कलर ऑप्शन में Artemis Grey, Aquareef और Sahara Beige जैसे शेड शामिल होने की जानकारी दी गई है. ये रंग इसके रग्ड और एडवेंचर-बेस्ड  डिजाइन को और मजबूत कर सकते हैं.
  • कीमत Scorpio Lifestyler की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है. इसे 20 लाख रुपये से कम की कीमत में लाने की योजना बताई जा रही है, जबकि Toyota Hilux इससे ऊपर के प्राइस सेगमेंट में मौजूद है. अगर महिंद्रा में Lifestyler को  कीमत पर पेश करती है, तो यह उन ग्राहकों के लिए ज्यादा आकर्षक विकल्प बन सकता है जो 4x4 पिकअप चाहते हैं, लेकिन ज्यादा कीमत खर्च नहीं करना चाहते.हालांकि, इसकी वास्तविक कीमत लॉन्च के समय ही स्पष्ट होगी.

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Published at : 15 Aug 2026 10:05 AM (IST)
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