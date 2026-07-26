Toyota ला रही 3 नई गाड़ियां, 35 किमी से ज्यादा मिलेगा माइलेज

भारतीय बाजार में हाइब्रिड कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ग्राहक ऐसी कारें खरीदना चाहते हैं, जिनमें शानदार माइलेज के साथ मॉडर्न फीचर्स भी मिलें. इसी कड़ी में टोयोटा आने वाले समय में भारतीय बाजार में तीन नई कारें लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

खास बात यह है कि इनमें से एक मॉडल 35 किलोमीटर प्रति लीटर से भी ज्यादा माइलेज दे सकता है. अगर आप नई और ज्यादा माइलेज वाली कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो टोयोटा की ये अपकमिंग कारें आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती हैं.

Urban Cruiser Taisor Hybrid

पहला ऑप्शन Toyota Urban Cruiser Taisor Hybrid है. यह कंपनी की पहली ऐसी किफायती हाइब्रिड एसयूवी होगी, जिसमें नई जनरेशन की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम दिया जा सकता है, जिसकी मदद से यह 35 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा माइलेज दे सकती है.

Toyota Urban Cruiser Hyryder

टोयोटा की दूसरी बड़ी तैयारी Urban Cruiser Hyryder 7-सीटर को लेकर बताई जा रही है.यह एसयूवी मौजूदा Hyryder से बड़ी होगी और इसमें तीन रो वाली सीटें मिल सकती हैं.लंबी फैमिली ट्रिप को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही इस एसयूवी में मजबूत हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है, जिससे बेहतर माइलेज के साथ दमदार परफॉर्मेंस भी मिलेगी.इसके अलावा इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं.

Toyota Fortuner Hybrid

इसके अलावा कंपनी Toyota Fortuner Hybrid पर भी काम कर रही है.इस एसयूवी में माइल्ड-हाइब्रिड या हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका मुख्य फोकस माइलेज से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देना होगा. नई Fortuner में पहले से ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है,

इन तीनों कारों के जरिए टोयोटा भारतीय बाजार में अपनी हाइब्रिड रेंज को और मजबूत करना चाहती है. कंपनी का मानना है कि आने वाले सालों में हाइब्रिड कारों की मांग तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि ये पेट्रोल कारों की तुलना में बेहतर माइलेज देती हैं और इलेक्ट्रिक कारों की तरह चार्जिंग की चिंता भी नहीं रहती.

यही वजह है कि टोयोटा लगातार नई हाइब्रिड तकनीक पर काम कर रही है और ग्राहकों को ज्यादा किफायती विकल्प देने की तैयारी में है. फिलहाल कंपनी ने इन तीनों कारों की लॉन्च डेट और कीमत को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

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