महज 1 लाख देकर Dzire लें, हर महीने इतनी बनेगी EMI

Maruti Dzire EMI Calculator: अगर आप अपने लिए के लिए एक शानदार और भरोसेमंद सेडान कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो मारुति सुजुकी डिजायर हमेशा से भारतीयों की पहली पसंद रही है. बेहतरीन माइलेज, लग्जरी अहसास और कम मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से यह गाड़ी देश की सबसे लोकप्रिय सेडान मानी जाती है.

अगर आपका बजट फिलहाल थोड़ा कम है और आपके पास ज्यादा सेविंग भी नहीं है तो तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप महज 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर इस चमचमाती कार को अपने घर ला सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इसके फाइनेंस प्लान का पूरा गणित.

कितनी है ऑन-रोड कीमत?

बता दें कि, मारुति डिजायर के बेस वेरिएंट LXi की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 6.79 लाख रुपये से शुरू होती है. जबकि आरटीओ, इंश्योरेंस और दूसरे टैक्स जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 7.65 लाख रुपये से 7.80 लाख रुपये के बीच बैठती है.

अगर आप 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी बचे लगभग 6.65 लाख से 6.80 लाख रुपये की रकम आपको बैंक से कार लोन के रूप में फाइनेंस करानी होगी.

यह भी पढ़ें: 151 KM रेंज के साथ एडवांस फीचर्स, Honda ने पेश किया ये स्कूटर

कितनी बनेगी आपकी ईएमआई?

अगर आप बैंक से 9% प्रति वर्ष की अनुमानित ब्याज दर पर 5 साल यानि 60 महीने के लिए लोन लेते हैं तो आपकी हर महीने की किस्त लगभग 13,800 से 14,000 रुपये के बीच बनेगी.

वहीं, अगर आप अपने मासिक बजट को थोड़ा और हल्का रखना चाहते हैं और लोन की अवधि 7 साल के लिए चुनते हैं. तो आपकी ईएमआई घटकर करीब 10,600 से 10,800 रुपये प्रति महीना रह जाएगी. हालांकि, ईएमआई का समय आप अपनी मंथली सैलरी और सहूलियत के हिसाब से तय कर सकते हैं.

क्यों है मारुती डिजायर बेस्ट डील?

आपको बता दें कि, मारुति डिजायर में आपको 1.2-लीटर का दमदार और रिफाइंड पेट्रोल इंजन मिलता है. जो शहर और हाईवे दोनों जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. इसका माइलेज 24 किमी प्रति लीटर से भी ज्यादा है जिससे आपकी डेली यात्रा काफी किफायती हो जाती है.

जबकि केबिन में पर्याप्त लेगरूम, बड़ा बूट स्पेस, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 6 एयरबैग्स जैसी सेफ्टी सुविधाएं मिलती हैं. अगर आप कम बजट में प्रीमियम राइड और हाई रीसेल वैल्यू चाहते हैं तो यह डील आपके लिए एकदम परफेक्ट है.

यह भी पढ़ें: कार में ये फीचर नहीं तो कट सकता है चालान? जानें कैसे