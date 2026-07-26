#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarमहज 1 लाख देकर Dzire लें, हर महीने इतनी बनेगी EMI

महज 1 लाख देकर Dzire लें, हर महीने इतनी बनेगी EMI

Maruti Dzire EMI Calculator: महज 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर घर लाएं मारुति डिजायर. जानिए 5 और 7 साल के लोन पर कितनी बनेगी हर महीने की ईएमआई और कार की ऑन-रोड कीमत से जुड़े सभी डिटेल्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 26 Jul 2026 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

Maruti Dzire EMI Calculator: अगर आप अपने लिए के लिए एक शानदार और भरोसेमंद सेडान कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो मारुति सुजुकी डिजायर हमेशा से भारतीयों की पहली पसंद रही है. बेहतरीन माइलेज, लग्जरी अहसास और कम मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से यह गाड़ी देश की सबसे लोकप्रिय सेडान मानी जाती है. 

अगर आपका बजट फिलहाल थोड़ा कम है और आपके पास ज्यादा सेविंग भी नहीं है तो तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप महज 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर इस चमचमाती कार को अपने घर ला सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इसके फाइनेंस प्लान का पूरा गणित.

कितनी है ऑन-रोड कीमत?

बता दें कि, मारुति डिजायर के बेस वेरिएंट LXi की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 6.79 लाख रुपये से शुरू होती है. जबकि आरटीओ, इंश्योरेंस और दूसरे टैक्स जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 7.65 लाख रुपये से 7.80 लाख रुपये के बीच बैठती है. 

अगर आप 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी बचे लगभग 6.65 लाख से 6.80 लाख रुपये की रकम आपको बैंक से कार लोन के रूप में फाइनेंस करानी होगी.

यह भी पढ़ें: 151 KM रेंज के साथ एडवांस फीचर्स, Honda ने पेश किया ये स्कूटर

कितनी बनेगी आपकी ईएमआई?

अगर आप बैंक से 9% प्रति वर्ष की अनुमानित ब्याज दर पर 5 साल यानि 60 महीने के लिए लोन लेते हैं तो आपकी हर महीने की किस्त लगभग 13,800 से 14,000 रुपये के बीच बनेगी. 

वहीं, अगर आप अपने मासिक बजट को थोड़ा और हल्का रखना चाहते हैं और लोन की अवधि 7 साल के लिए चुनते हैं. तो आपकी ईएमआई घटकर करीब 10,600 से 10,800 रुपये प्रति महीना रह जाएगी. हालांकि, ईएमआई का समय आप अपनी मंथली सैलरी और सहूलियत के हिसाब से तय कर सकते हैं.

क्यों है मारुती डिजायर बेस्ट डील?

आपको बता दें कि, मारुति डिजायर में आपको 1.2-लीटर का दमदार और रिफाइंड पेट्रोल इंजन मिलता है. जो शहर और हाईवे दोनों जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. इसका माइलेज 24 किमी प्रति लीटर से भी ज्यादा है जिससे आपकी डेली यात्रा काफी किफायती हो जाती है. 

जबकि केबिन में पर्याप्त लेगरूम, बड़ा बूट स्पेस, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 6 एयरबैग्स जैसी सेफ्टी सुविधाएं मिलती हैं. अगर आप कम बजट में प्रीमियम राइड और हाई रीसेल वैल्यू चाहते हैं तो यह डील आपके लिए एकदम परफेक्ट है.

यह भी पढ़ें: कार में ये फीचर नहीं तो कट सकता है चालान? जानें कैसे

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Maruti Dzire Down Payment 1 Lakh Maruti Dzire EMI Calculator 2026 Dzire Base Variant On Road Price Car Loan Financing Maruti Dzire
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
महज 1 लाख देकर Dzire लें, हर महीने इतनी बनेगी EMI
महज 1 लाख देकर Dzire लें, हर महीने इतनी बनेगी EMI
कार
कार में ये फीचर नहीं तो कट सकता है चालान? जानें कैसे
कार में ये फीचर नहीं तो कट सकता है चालान? जानें कैसे
कार
Brezza या Nexon, किस SUV पर लगाएं पैसा?
Brezza या Nexon, किस SUV पर लगाएं पैसा?
कार
अगर पहली कार खरीदने का बना रहे हैं मन तो ये 4 Maruti मॉडल जरूर देखें, बजट के हिसाब से चुनें अपनी पसंद
अगर पहली कार खरीदने का बना रहे हैं मन तो ये 4 Maruti मॉडल जरूर देखें, बजट के हिसाब से चुनें अपनी पसंद
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी
'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी
टेलीविजन
जब 'तारक मेहता' में टपु सेना ने की थी भूख हड़ताल, डिमांड पूरी करने पहुंचे थे सलमान खान
जब 'तारक मेहता' में टपु सेना ने की थी भूख हड़ताल, डिमांड पूरी करने पहुंचे थे सलमान खान
क्रिकेट
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
विश्व
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
हेल्थ
हार्ट अटैक जितना तेज हो सकता है पीरियड्स का दर्द
हार्ट अटैक जितना तेज हो सकता है पीरियड्स का दर्द
टेक्नोलॉजी
Wi-Fi और Gaming Router में क्या होता है अंतर? जानें जवाब
Wi-Fi और Gaming Router में क्या होता है अंतर? जानें जवाब
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
ABP NEWS
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Embed widget