#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसड़कों पर राज करती थी Tata Sumo, अब नए अवतार में लेगी एंट्री

सड़कों पर राज करती थी Tata Sumo, अब नए अवतार में लेगी एंट्री

Sumo Next Generation: सेफ्टी के मामले में नई Sumo पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है. इसमें 6 एयरबैग, ESC, 360-डिग्री कैमरा, हिल होल्ड कंट्रोल और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 26 Jul 2026 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

एक समय भारतीय सड़कों पर सबसे ज्यादा पॉपुलर एसयूवी में Tata Sumo का नाम सबसे ऊपर था. मजबूत बॉडी, शानदार स्पेस और बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते यह गाड़ी फैमिली, टैक्सी ऑपरेटर और सरकारी विभागों तक की पहली पसंद बन गई थी. हालांकि साल 2019 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था.

अब टाटा मोटर्स इस पॉपुलर नाम को नए अवतार में वापस ला सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन नई Sumo को Sierra के प्लेटफॉर्म पर विकसित किया जा सकता है और आने वाले सालों में इसे पेश किया जा सकता है.

नई गाड़ी का डिजाइन और इंटीरियर

नई Tata Sumo को कंपनी की नई Sierra का डिजाइन और प्लेटफॉर्म मिल सकता है. इसका लुक पहले की तरह बॉक्सी और दमदार रहेगा, लेकिन इसमें मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं. नई LED हेडलाइट्स, चौड़ी फ्रंट ग्रिल, आकर्षक DRLs, बड़े अलॉय व्हील, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत बॉडी इसे पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम बना सकते हैं. कंपनी का मकसद पुरानी Sumo की पहचान को बरकरार रखते हुए उसे मॉडर्न एसयूवी का रूप देना हो सकता है.

इंटीरियर की बात करें तो नई Sumo में पहले के मुकाबले काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, प्रीमियम साउंड सिस्टम, मल्टीपल USB चार्जिंग पोर्ट और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है.इसके अलावा 6 या 7 लोगों के बैठने के लिए बड़ा और आरामदायक केबिन भी दिया जा सकता है, जिससे यह फैमिली कार के तौर पर और भी बेहतर ऑप्शन बन सकती है.

गाड़ी की सेफ्टी और पावरट्रेन

सेफ्टी के मामले में भी नई Tata Sumo पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), हिल होल्ड कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और ADAS जैसे मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है. टाटा मोटर्स अपनी नई गाड़ियों में सेफ्टी पर खास ध्यान दे रही है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि नई Sumo भी मजबूत बॉडी और एडवांस सेफ्टी तकनीक के साथ आएगी.

पावरट्रेन की बात करें तो फिलहाल कंपनी ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि नई Sumo में पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक – तीनों ऑप्शन मिल सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से मॉडल चुन सकेंगे.इसके साथ ही बेहतर माइलेज, मॉडर्न इंजन और कम प्रदूषण जैसी खूबियां भी देखने को मिल सकती हैं.

यह भी पढ़ें:-

फुल चार्ज पर 165 KM दौड़ता है यह स्कूटर, अब 264 फीसदी बढ़ी सेल 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 26 Jul 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Tata Sumo Sumo Next Generation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
सड़कों पर राज करती थी Tata Sumo, अब नए अवतार में लेगी एंट्री
सड़कों पर राज करती थी Tata Sumo, अब नए अवतार में लेगी एंट्री
ऑटो
टोल नियम बदले, हाईवे पर सफर करने वालों पर क्या होगा इसका असर?
टोल नियम बदले, हाईवे पर सफर करने वालों पर क्या होगा इसका असर?
ऑटो
देश की सबसे सस्ती EV हो गई महंगी, अब खर्च करने होंगे इतने पैसे
देश की सबसे सस्ती EV हो गई महंगी, अब खर्च करने होंगे इतने पैसे
ऑटो
कारों में CNG हिट, बाइक में क्यों है फ्लॉप?
कारों में CNG हिट, बाइक में क्यों है फ्लॉप?
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूक्रेन में फिर हुआ भारतीय जहाज पर हमला, 2 क्रू मेंबर लापता, दूतावास ने क्या बताया?
यूक्रेन में भारतीय जहाज पर हमला, 2 क्रू मेंबर लापता, दूतावास ने क्या बताया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य की मान्यता पर नया बवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर ट्रस्ट को भेजा नोटिस
शंकराचार्य की मान्यता पर नया बवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर ट्रस्ट को भेजा नोटिस
टेलीविजन
प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना का रोमांटिक फोटोशूट, पति ने बेबी बंप पर किया KISS
प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना का रोमांटिक फोटोशूट, पति ने बेबी बंप पर किया KISS
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
इंडिया
Pralhad Joshi Education Minister: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश को मिला नया शिक्षा मंत्री, प्रह्लाद जोशी ने संभाला पद
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश को मिला नया शिक्षा मंत्री, प्रह्लाद जोशी ने संभाला पद
इंडिया
Dharmendra Pradhan Resign: ‘छात्रों ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि रात 12 बजे...’, ओवैसी ने PM मोदी पर कसा तंज
‘छात्रों ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि रात 12 बजे...’, ओवैसी ने PM मोदी पर कसा तंज
जनरल नॉलेज
इस्तीफे के बाद क्या धर्मेंद्र प्रधान को बंगला भी खाली करना होगा?
इस्तीफे के बाद क्या धर्मेंद्र प्रधान को बंगला भी खाली करना होगा?
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
ABP NEWS
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Embed widget