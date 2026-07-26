सड़कों पर राज करती थी Tata Sumo, अब नए अवतार में लेगी एंट्री

एक समय भारतीय सड़कों पर सबसे ज्यादा पॉपुलर एसयूवी में Tata Sumo का नाम सबसे ऊपर था. मजबूत बॉडी, शानदार स्पेस और बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते यह गाड़ी फैमिली, टैक्सी ऑपरेटर और सरकारी विभागों तक की पहली पसंद बन गई थी. हालांकि साल 2019 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था.

अब टाटा मोटर्स इस पॉपुलर नाम को नए अवतार में वापस ला सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन नई Sumo को Sierra के प्लेटफॉर्म पर विकसित किया जा सकता है और आने वाले सालों में इसे पेश किया जा सकता है.

नई गाड़ी का डिजाइन और इंटीरियर

नई Tata Sumo को कंपनी की नई Sierra का डिजाइन और प्लेटफॉर्म मिल सकता है. इसका लुक पहले की तरह बॉक्सी और दमदार रहेगा, लेकिन इसमें मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं. नई LED हेडलाइट्स, चौड़ी फ्रंट ग्रिल, आकर्षक DRLs, बड़े अलॉय व्हील, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत बॉडी इसे पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम बना सकते हैं. कंपनी का मकसद पुरानी Sumo की पहचान को बरकरार रखते हुए उसे मॉडर्न एसयूवी का रूप देना हो सकता है.

इंटीरियर की बात करें तो नई Sumo में पहले के मुकाबले काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, प्रीमियम साउंड सिस्टम, मल्टीपल USB चार्जिंग पोर्ट और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है.इसके अलावा 6 या 7 लोगों के बैठने के लिए बड़ा और आरामदायक केबिन भी दिया जा सकता है, जिससे यह फैमिली कार के तौर पर और भी बेहतर ऑप्शन बन सकती है.

गाड़ी की सेफ्टी और पावरट्रेन

सेफ्टी के मामले में भी नई Tata Sumo पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), हिल होल्ड कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और ADAS जैसे मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है. टाटा मोटर्स अपनी नई गाड़ियों में सेफ्टी पर खास ध्यान दे रही है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि नई Sumo भी मजबूत बॉडी और एडवांस सेफ्टी तकनीक के साथ आएगी.

पावरट्रेन की बात करें तो फिलहाल कंपनी ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि नई Sumo में पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक – तीनों ऑप्शन मिल सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से मॉडल चुन सकेंगे.इसके साथ ही बेहतर माइलेज, मॉडर्न इंजन और कम प्रदूषण जैसी खूबियां भी देखने को मिल सकती हैं.

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