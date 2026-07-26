टोल नियम बदले, हाईवे पर सफर करने वालों पर क्या होगा इसका असर?

New Toll Tax Rules: अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो एनएचएआई का नया फैसला आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है. सरकार ने टोल टैक्स वसूलने के पुराने फॉर्मूले को पूरी तरह बदलकर नया सिस्टम लागू कर दिया है.

अब हाईवे पर गाड़ी चलाने वालों से मनमाना टोल वसूलना मुमकिन नहीं होगा. इस नए नियम का सीधा मकसद देश भर के लाखों वाहन चालकों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करना और उनके सफर को आसान बनाना है. चलिए जानतें हैं कि नए टोल फॉर्मूले से आपकी हाईवे की यात्रा कितनी सस्ती और आसान होने वाली है.

फिक्स्ड चार्ज से मिलेगा छुटकारा

बता दें कि, पुराने नियम के मुताबिक अगर आप हाईवे पर महज 10 या 15 किलोमीटर का सफर भी तय करते थे. तो भी आपको पूरे 60 किलोमीटर के टोल प्लाजा का फिक्स चार्ज चुकाना पड़ता था. नए नियम में इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है.

अब आप हाईवे पर जितनी किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे टैक्स भी सिर्फ उतनी ही दूरी का देना होगा. सैटेलाइट आधारित जीपीएस टोल कलेक्शन सिस्टम लागू होने से आपके खाते से केवल तय की गई सटीक दूरी का ही पैसा कटेगा जिससे छोटे रूट पर चलने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा.

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बचेगा समय और फ्यूल

जबकि अब टोल प्लाजा पर लगने वाला लंबा जाम भी खत्म होने वाला है. नए ऑटोमैटिक सिस्टम से गाड़ियाँ बिना रुके टोल क्रॉस कर सकेंगी जिससे बैरियर पर लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी.

जब गाड़ियाँ बिना वजह स्टार्ट खड़ी नहीं रहेंगी तो ईंधन की खपत भी काफी कम होगी और समय की भी बचत होगी. एनएचएआई का मानना है कि इस व्यवस्था से हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार बनी रहेगी और सफर का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और झंझट-मुक्त हो जाएगा.

लोकल निवासियों को मिलेगा राहत

आपको बता दें कि, हाईवे के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए भी नए नियमों में विशेष राहत का प्रावधान किया गया है. अक्सर लोकल लोगों को रोज-रोज टोल देने की शिकायत रहती थी.

लेकिन अब पास बनाने की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है. इसके साथ ही पूरे सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बना दिया गया है जिससे ओवरचार्जिंग की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी. कुल मिलाकर देखें तो यह नया कदम हाईवे पर चलने वाले हर यात्री की जेब और वक्त दोनों की अच्छी-खासी बचत करने वाला है.

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