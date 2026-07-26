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हिंदी न्यूज़ऑटोटोल नियम बदले, हाईवे पर सफर करने वालों पर क्या होगा इसका असर?

टोल नियम बदले, हाईवे पर सफर करने वालों पर क्या होगा इसका असर?

New Toll Tax Rules: NHAI ने बदले टोल टैक्स वसूलने के नियम. अब हाईवे पर तय दूरी के हिसाब से ही लगेगा टोल. जानिए नए फॉर्मूले से आम जनता का सफर कितना सस्ता होगा और कैसे बचेगा समय व ईंधन.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 26 Jul 2026 03:41 PM (IST)
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New Toll Tax Rules: अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो एनएचएआई का नया फैसला आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है. सरकार ने टोल टैक्स वसूलने के पुराने फॉर्मूले को पूरी तरह बदलकर नया सिस्टम लागू कर दिया है. 

अब हाईवे पर गाड़ी चलाने वालों से मनमाना टोल वसूलना मुमकिन नहीं होगा. इस नए नियम का सीधा मकसद देश भर के लाखों वाहन चालकों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करना और उनके सफर को आसान बनाना है. चलिए जानतें हैं कि नए टोल फॉर्मूले से आपकी हाईवे की यात्रा कितनी सस्ती और आसान होने वाली है.

फिक्स्ड चार्ज से मिलेगा छुटकारा 

बता दें कि, पुराने नियम के मुताबिक अगर आप हाईवे पर महज 10 या 15 किलोमीटर का सफर भी तय करते थे. तो भी आपको पूरे 60 किलोमीटर के टोल प्लाजा का फिक्स चार्ज चुकाना पड़ता था. नए नियम में इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है. 

अब आप हाईवे पर जितनी किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे टैक्स भी सिर्फ उतनी ही दूरी का देना होगा. सैटेलाइट आधारित जीपीएस टोल कलेक्शन सिस्टम लागू होने से आपके खाते से केवल तय की गई सटीक दूरी का ही पैसा कटेगा जिससे छोटे रूट पर चलने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा.

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बचेगा समय और फ्यूल 

जबकि अब टोल प्लाजा पर लगने वाला लंबा जाम भी खत्म होने वाला है. नए ऑटोमैटिक सिस्टम से गाड़ियाँ बिना रुके टोल क्रॉस कर सकेंगी जिससे बैरियर पर लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी. 

जब गाड़ियाँ बिना वजह स्टार्ट खड़ी नहीं रहेंगी तो ईंधन की खपत भी काफी कम होगी और समय की भी बचत होगी. एनएचएआई का मानना है कि इस व्यवस्था से हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार बनी रहेगी और सफर का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और झंझट-मुक्त हो जाएगा.

लोकल निवासियों को मिलेगा राहत 

आपको बता दें कि, हाईवे के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए भी नए नियमों में विशेष राहत का प्रावधान किया गया है. अक्सर लोकल लोगों को रोज-रोज टोल देने की शिकायत रहती थी. 

लेकिन अब पास बनाने की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है. इसके साथ ही पूरे सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बना दिया गया है जिससे ओवरचार्जिंग की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी. कुल मिलाकर देखें तो यह नया कदम हाईवे पर चलने वाले हर यात्री की जेब और वक्त दोनों की अच्छी-खासी बचत करने वाला है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 26 Jul 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
New Toll Tax Rules NHAI GPS Toll Collection System India Distance Based Toll Tax Cheaper Highway Journey Rules
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