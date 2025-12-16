हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक में चलती है 1200 KM, Toyota Innova Hycross की कितनी है कीमत? जानिए राइवल्स

फुल टैंक में चलती है 1200 KM, Toyota Innova Hycross की कितनी है कीमत? जानिए राइवल्स

Toyota Innova Hycross: इस गाड़ी की टक्कर बाजार में कई गाड़ियों से होती है, जिनमें Mahindra XUV700, Tata Safari, Toyota Innova Crysta, Kia Carens और Maruti Suzuki Invicto जैसी गाड़ियां शामिल हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 16 Dec 2025 12:33 PM (IST)
भारत में टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस एक बेहतर और लग्जरी MPV के तौर पर जानी जाती है. यह कार विशाल इंटीरियर, शानदार माइलेज और 5-स्टार रेटिंग के तौर पर जानी जाती है. जीएसटी कटौती के बाद इस कार को खरीदना अब पहले से सस्ता हो गया है. ऐसे में अब यह बड़ी फैमिली के लिए और बेहतर डील साबित हो सकती है. आइए इस गाड़ी की कीमत, फीचर्स और माइलेज के बारे में जान लेते हैं.

कितनी है Toyota Innova Hycross की कीमत?

Toyota Innova Hycross की कीमत अब 18.06 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि इसका टॉप मॉडल ZX(O) हाइब्रिड वेरिएंट 30.83 लाख रुपए तक जाता है. वहीं, जो ग्राहक हाइब्रिड मॉडल खरीदना चाहते हैं, उनके लिए VX हाइब्रिड वेरिएंट 25.90 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है.

कैसा है गाड़ी का पावरट्रेन? 

Toyota Innova Hycross दो इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. पहला, 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 173 bhp की पावर और 209 Nm का टॉर्क देता है. दूसरा विकल्प 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों मोड पर चलता है. माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट 16.13 kmpl का माइलेज देता है, जबकि हाइब्रिड वेरिएंट 23.24 kmpl तक की रेंज देता है (ARAI सर्टिफाइड). वहीं, फुल टैंक भरने पर ये कार लगभग 1200 किलोमीटर तक चल सकती है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

Toyota Innova Hycross का केबिन स्पेस इतना बड़ा है कि लंबी फैमिली ट्रिप भी आरामदायक बन जाती है. इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम Toyota i-CONNECT के साथ दिया गया है, जिसमें वायरलेस Apple CarPlay और वायर्ड Android Auto का सपोर्ट मिलता है. साउंड सिस्टम के लिए इसमें 9-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सिस्टम और सबवूफर मौजूद है.

Toyota Innova Hycross की टक्कर बाजार में कई गाड़ियों से होती है, जिनमें Mahindra XUV700, Tata Safari, Toyota Innova Crysta, Kia Carens और Maruti Suzuki Invicto जैसी गाड़ियां शामिल हैं. 

Published at : 16 Dec 2025 12:33 PM (IST)
