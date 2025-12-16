महिंद्रा XUV 7XO जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है. लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इस SUV की बुकिंग शुरू कर दी है. दरअसल, XUV 7XO महिंद्रा XUV700 का ही नया नाम और नया लुक वाला फेसलिफ्ट मॉडल है. आने वाली इस SUV में डिजाइन और फीचर्स के मामले में कई बड़े और साफ दिखने वाले बदलाव देखने को मिलेंगे. आइए इसके फीचर्स, बुकिंग और लॉन्च की पूरी डिटेल्स के बारे में जानते हैं.

बुकिंग और लॉन्च

Mahindra XUV 7XO की प्री-बुकिंग ₹21,000 की टोकन राशि पर शुरू हो चुकी है. ग्राहक इसे कंपनी की Authorized dealership या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बुक कर सकते हैं. प्री-बुकिंग करने पर ग्राहकों को शुरुआती डिलीवरी में फायदा मिल सकता है. बुकिंग के दौरान ग्राहक अपनी पसंद का फ्यूल टाइप, ट्रांसमिशन और डीलरशिप भी चुन सकते हैं. Mahindra 5 जनवरी 2025को इस SUV की कीमतों का ऐलान करेगी और इसी दिन इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा.

बाहर से बदला हुआ और ज्यादा प्रीमियम लुक

Mahindra XUV 7XO के डिजाइन में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. सामने की तरफ नए ड्यूल-पॉड LED हेडलैंप दिए जाएंगे, जिनके साथ उल्टे L-शेप के LED DRLs होंगे. यह लुक मौजूदा XUV700 से काफी अलग और ज्यादा मॉडर्न होगा. पीछे की तरफ नए LED टेललैंप मिलेंगे, जो Mahindra XEV 9S जैसे दिखते हैं. इसके अलावा, SUV में नया ब्लैक-आउट ग्रिल, सिल्वर स्लैट्स और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी दिए जाएंगे, जो इसके लुक को और बेहतर बनाएंगे.

अंदर से और ज्यादा एडवांस SUV

XUV 7XO का केबिन भी पहले से ज्यादा प्रीमियम होने वाला है. इसमें नया डैशबोर्ड डिजाइन मिलेगा, जिसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया जा सकता है. डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल, नए AC वेंट्स और बेहतर फिनिश देखने को मिलेगी. SUV में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलेंगे, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएंगे. अगर आप एक बड़ी, स्टाइलिश और फीचर-लोडेड SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो XUV 7XO आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है.

