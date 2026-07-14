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हिंदी न्यूज़ऑटोफ्लेक्स-फ्यूल तकनीक के साथ टोयोटा भारत में पेश कर सकती है नई Innova Hycross, जानें डिटेल्स

फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक के साथ टोयोटा भारत में पेश कर सकती है नई Innova Hycross, जानें डिटेल्स

Innova Hycross Facelift: फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक वाली कारें पेट्रोल के साथ ज्यादा मात्रा में एथेनॉल मिले फ्यूल पर भी चल सकती हैं. अब टोयोटा ऐसी कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 14 Jul 2026 05:13 PM (IST)
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टोयोटा अपनी पॉपुलर एमपीवी इनोवा हाईक्रॉस के एक नए वर्जन की टेस्टिंग कर रही है.टेस्टिंग के दौरान कार को पूरी तरह ढका हुआ देखा गया जिससे माना जा रहा है कि कंपनी इसमें कुछ नए बदलाव करने वाली है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह हो सकती है कि नई इनोवा हाईक्रॉस में फ्लेक्स-फ्यूल और हाइब्रिड पावरट्रेन का कॉम्बिनेशन मिलेगा. 

फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक वाली कारें पेट्रोल के साथ ज्यादा मात्रा में एथेनॉल मिले फ्यूल (जैसे E85) पर भी चल सकती हैं. इससे पेट्रोल पर निर्भरता कम होती है और प्रदूषण घटाने में मदद मिलती है. अगर इस तकनीक को हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है तो कार की फ्यूल कैपेसिटी भी बेहतर हो सकती है और कार्बन उत्सर्जन कम होगा. 

कैसी होगी नई टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस?

टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि कार का ओवरऑल डिजाइन मौजूदा इनोवा हाईक्रॉस जैसा ही रहेगा. हालांकि, फ्रंट ग्रिल, बंपर और एलईडी लाइट्स के डिजाइन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा कंपनी इंटीरियर और फीचर्स में भी कुछ नए अपडेट दे सकती है, हालांकि अभी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.  इसके साथ ही गाड़ी में कई बेहतरीन फीचर्स भी मिल सकते हैं. 

सरकार भी इस फ्यूल को दे रही बढ़ावा

अगर टोयोटा इस मॉडल को भारत में लॉन्च करती है तो यह देश में फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा. सरकार भी एथेनॉल बेस्ड ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है ताकि कच्चे तेल के आयात को कम किया जा सके और पर्यावरण को होने वाले नुकसान में कमी लाई जा सके. 

फिलहाल कंपनी ने इस नई इनोवा हाईक्रॉस की लॉन्च डेट, कीमत या फीचर्स को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. टेस्टिंग के आधार पर माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस मॉडल से जुड़ी और जानकारी सामने आ सकती है.

राइवल बढ़ा सकती है टेंशन

भारतीय बाजार में ज्यादा समय होने के बावजूद टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की मांग काफी ज्यादा है लेकिन दूसरी कंपनियां भी अब इस रेस में आगे बढ़ रही हैं. इसी कड़ी में किआ भी भारतीय बाजार में नई हाइब्रिड कार लॉन्च कर सकती है. किआ अगर अपनी हाइब्रिड कार को कम कीमत में लॉन्च करती है तो यह टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के लिए चिंता की बात हो सकती है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 14 Jul 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Auto News Toyota Motors Toyota Innova Hycross Innova Hycross Facelift
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