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हिंदी न्यूज़ऑटो'मैं माफी मांगता हूं...'E20 से माइलेज कमी के दावे के बाद सौरव जोशी ने क्यों लिया यू-टर्न?

'मैं माफी मांगता हूं...'E20 से माइलेज कमी के दावे के बाद सौरव जोशी ने क्यों लिया यू-टर्न?

Saurav Joshi on E20 Fuel: यूट्यूबर सौरव जोशी के करोड़ों फॉलोअर्स होने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने उनके दावे पर भरोसा किया और E20 पेट्रोल की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 14 Jul 2026 03:14 PM (IST)
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यूट्यूबर सौरव जोशी पिछले कुछ दिनों से अपनी नई कार या व्लॉग की वजह से नहीं बल्कि E20 पेट्रोल को लेकर दिए गए बयान के कारण चर्चा में हैं. उन्होंने अपने एक वीडियो में दावा किया था कि E20 पेट्रोल भरवाने के बाद उनकी Mercedes-Benz GLC 300 का माइलेज सिर्फ दो दिनों में 17 किलोमीटर प्रति लीटर से घटकर 5 किलोमीटर प्रति लीटर रह गया.

सौरव जोशी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और E20 पेट्रोल को लेकर नई बहस शुरू हो गई. हालांकि बाद में कार की जांच होने के बाद सौरव जोशी ने अपनी बात वापस लेते हुए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी. 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सौरव जोशी ने अपने यूट्यूब व्लॉग में कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन दिखाते हुए कहा था कि पहले उनकी कार 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे रही थी, लेकिन E20 पेट्रोल भरवाने के बाद यह पहले 9 और फिर 5 किलोमीटर प्रति लीटर तक पहुंच गया. उन्होंने पहले दावा किया कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की वजह से उनकी लग्जरी कार में कोई बड़ी तकनीकी समस्या आ सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि इतनी महंगी कार में अगर खराबी आती है तो उसकी मरम्मत का खर्च भी काफी ज्यादा होगा. उनकी पत्नी अवंतिका भट्ट ने भी वीडियो में इस परेशानी पर चिंता जताई थी. 

सौरव जोशी के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी. उनके करोड़ों फॉलोअर्स होने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने उनके दावे पर भरोसा किया और E20 पेट्रोल की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे. मामले ने तूल पकड़ा तो Mercedes-Benz India ने एक आधिकारिक बयान जारी किया.

कंपनी ने जारी किया बयान

कंपनी ने स्पष्ट किया कि भारत में बिकने वाली उसकी सभी BS6 पेट्रोल कारें E20 पेट्रोल के साथ पूरी तरह अनुकूल हैं. कंपनी ने कहा कि इन गाड़ियों की टेस्टिंग E20 फ्यूल के हिसाब से की गई है, इसलिए ग्राहकों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

इसके बाद सौरव जोशी अपनी कार को Mercedes-Benz के सर्विस सेंटर लेकर पहुंचे. वहां जांच के दौरान पता चला कि कार की कम माइलेज की वजह E20 पेट्रोल नहीं, बल्कि इंजन में आई तकनीकी खराबी थी. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सौरव जोशी ने कहा कि E20 पेट्रोल को लेकर हुई गलतफहमी के लिए वह माफी मांगते हैं. उन्होंने लिखा कि उनका उद्देश्य किसी भी तरह की गलत जानकारी फैलाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपने व्लॉग से वह हिस्सा हटा दिया है, जिसमें E20 पेट्रोल पर सवाल उठाए गए थे. 

यह भी पढ़ें:-

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 14 Jul 2026 03:14 PM (IST)
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