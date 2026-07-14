Hero की नई बाइक्स का मेगा प्लान, 150cc से 411cc तक जल्द आएंगे कई नए मॉडल

Hero Premium Bikes Launch: भारत में बाइक्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और आगे भविष्य में इसकी गिनती बढ़ने ही वाली है. जिसके चलते अब भारत में अपनी बाइक्स के लिए जाने वाली हीरो मोटोकॉर्प कुछ बड़ा प्लान कर रही है. बता दें कि, हीरो मोटोकॉर्प की बाइक्स भारत में बहुत ही लोकप्रिय हैं. जिसके चलते अब यह कंपनी बाइक मार्केट में बड़ा धमाका करने जा रही है.

मिली जानकारी के हिसाब से कंपनी अब भारत में अपनी मार्केट और मजबूत करने के लिए 150cc से लेकर 411cc के प्रीमियम सेगमेंट में कई नए धांसू मॉडल उतारने की तैयारी में है. चलिए जानतें हैं पूरी खबर के बारें में और समझते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प का बड़ा प्लान क्या है.

एक्सपल्स लवर्स के लिए बड़ा धमाका

बता दें कि, हीरो मोटोकॉर्प इस मेगा प्लान की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि देश की सबसे चहेती एडवेंचर बाइक हीरो एक्सपल्स अब एक बिल्कुल नए और बेहद पावरफुल इंजन के साथ लॉन्च होने वाली है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी एक्सपल्स रेंज में एक बड़ा और ज्यादा दमदार 411cc या 421cc का मॉडल लॉन्च करने पर काम कर रही है.

नई एडवेंचर बाइक में लिक्विड-कूल्ड तकनीक वाला पावरफुल सिंगल-सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा जो करीब 40 से 45 पीएस की पॉवर देगा. यह बाइक पहाड़ों और कच्चे रास्तों पर चलने के शौकीन लोगों के लिए एक परफेक्ट बाइक साबित होगी और सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड हिमालयन को कड़ी टक्कर देगी.

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150cc से 350cc के बाइक भी होंगे लॉन्च

बता दें कि हीरो सिर्फ बड़ी एडवेंचर बाइक ही नहीं बल्कि कंपनी का सबसे ज्यादा ध्यान 150cc से लेकर 350cc के उस सेगमेंट पर है. कंपनी का मानना है कि आजकल के मॉडर्न राइडर्स इस रेंज की बाइक्स को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये रोजमर्रा की ड्राइविंग के साथ-साथ वीकेंड राइड्स के लिए भी बेहतरीन होती हैं.

इस रेंज में कंपनी हार्ले-डेविडसन और अपने खुद के ब्रांड नेम के तहत कई स्पोर्टी, क्रूजर और स्ट्रीट फाइटर बाइक्स पेश करेगी. ये नए मॉडल्स लुक में काफी मस्कुलर और परफॉर्मेंस के मामले में बेहद लाजवाब होंगे, जिससे पहली बार प्रीमियम बाइक खरीदने वाले ग्राहकों को बेहतरीन विकल्प मिलेंगे.

कंपनी करेगी 1500 करोड़ का निवेश

आपको बता दें कि, इस मेगा प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने और नए मॉडल्स के प्रोडक्शन को रफ्तार देने के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने करीब 1,500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट का प्लान बनाया है. इस बड़ी रकम का इस्तेमाल केवल नई पेट्रोल मोटरसाइकिल और स्कूटर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ही नहीं.

बल्कि कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी विडा ब्रांड की क्षमता को दोगुना करने के लिए भी किया जाएगा. हीरो अपने प्रीमियम शोरूम्स का नेटवर्क भी पूरे देश में तेजी से फैला रहा है ताकि ग्राहकों को बाइक खरीदने का एक वर्ल्ड-क्लास और लग्जरी अनुभव मिल सके.

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