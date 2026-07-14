INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBikesHero की नई बाइक्स का मेगा प्लान, 150cc से 411cc तक जल्द आएंगे कई नए मॉडल

Hero की नई बाइक्स का मेगा प्लान, 150cc से 411cc तक जल्द आएंगे कई नए मॉडल

Hero Premium Bikes Launch: हीरो मोटोकॉर्प लॉन्च करने जा रहा है 150cc से 411cc की कई धांसू प्रीमियम बाइक्स. जानिए नई और पावरफुल Hero XPulse और कंपनी के 1500 करोड़ के इस मेगा प्लान की पूरी रिपोर्ट.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Jul 2026 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

Hero Premium Bikes Launch: भारत में बाइक्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और आगे भविष्य में इसकी गिनती बढ़ने ही वाली है. जिसके चलते अब भारत में अपनी बाइक्स के लिए जाने वाली हीरो मोटोकॉर्प कुछ बड़ा प्लान कर रही है. बता दें कि, हीरो मोटोकॉर्प की बाइक्स भारत में बहुत ही लोकप्रिय हैं. जिसके चलते अब यह कंपनी बाइक मार्केट में बड़ा धमाका करने जा रही है.

मिली जानकारी के हिसाब से कंपनी अब भारत में अपनी मार्केट और मजबूत करने के लिए 150cc से लेकर 411cc के प्रीमियम सेगमेंट में कई नए धांसू मॉडल उतारने की तैयारी में है. चलिए जानतें हैं पूरी खबर के बारें में और समझते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प का बड़ा प्लान क्या है.

एक्सपल्स लवर्स के लिए बड़ा धमाका 

बता दें कि, हीरो मोटोकॉर्प इस मेगा प्लान की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि देश की सबसे चहेती एडवेंचर बाइक हीरो एक्सपल्स अब एक बिल्कुल नए और बेहद पावरफुल इंजन के साथ लॉन्च होने वाली है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी एक्सपल्स रेंज में एक बड़ा और ज्यादा दमदार 411cc या 421cc का मॉडल लॉन्च करने पर काम कर रही है. 

नई एडवेंचर बाइक में लिक्विड-कूल्ड तकनीक वाला पावरफुल सिंगल-सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा जो करीब 40 से 45 पीएस की पॉवर देगा. यह बाइक पहाड़ों और कच्चे रास्तों पर चलने के शौकीन लोगों के लिए एक परफेक्ट बाइक साबित होगी और सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड हिमालयन को कड़ी टक्कर देगी.

यह भी पढ़ें: Classic 350 या Bullet 350, रॉयल एनफील्ड की कौन-सी बाइक देती है सबसे ज्यादा माइलेज?

150cc से 350cc के बाइक भी होंगे लॉन्च 

बता दें कि हीरो सिर्फ बड़ी एडवेंचर बाइक ही नहीं बल्कि कंपनी का सबसे ज्यादा ध्यान 150cc से लेकर 350cc के उस सेगमेंट पर है. कंपनी का मानना है कि आजकल के मॉडर्न राइडर्स इस रेंज की बाइक्स को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये रोजमर्रा की ड्राइविंग के साथ-साथ वीकेंड राइड्स के लिए भी बेहतरीन होती हैं. 

इस रेंज में कंपनी हार्ले-डेविडसन और अपने खुद के ब्रांड नेम के तहत कई स्पोर्टी, क्रूजर और स्ट्रीट फाइटर बाइक्स पेश करेगी. ये नए मॉडल्स लुक में काफी मस्कुलर और परफॉर्मेंस के मामले में बेहद लाजवाब होंगे, जिससे पहली बार प्रीमियम बाइक खरीदने वाले ग्राहकों को बेहतरीन विकल्प मिलेंगे.  

कंपनी करेगी 1500 करोड़ का निवेश

आपको बता दें कि, इस मेगा प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने और नए मॉडल्स के प्रोडक्शन को रफ्तार देने के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने करीब 1,500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट का प्लान बनाया है. इस बड़ी रकम का इस्तेमाल केवल नई पेट्रोल मोटरसाइकिल और स्कूटर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ही नहीं.

बल्कि कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी विडा ब्रांड की क्षमता को दोगुना करने के लिए भी किया जाएगा. हीरो अपने प्रीमियम शोरूम्स का नेटवर्क भी पूरे देश में तेजी से फैला रहा है ताकि ग्राहकों को बाइक खरीदने का एक वर्ल्ड-क्लास और लग्जरी अनुभव मिल सके.

यह भी पढ़ें: Dashcam लगवाने से क्या मिलेगा कानूनी फायदा? Accident के बाद जानिए कितना काम आती है रिकॉर्डिंग

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Hero Premium Bikes Launch New Xpulse 411cc Engine Hero 150cc 350cc Segment Hero Premia Showroom Expansion
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बाइक
Hero की नई बाइक्स का मेगा प्लान, 150cc से 411cc तक जल्द आएंगे कई नए मॉडल
Hero की नई बाइक्स का मेगा प्लान, 150cc से 411cc तक जल्द आएंगे कई नए मॉडल
बाइक
Yamaha की नई Sports Bike जल्द होगी लॉन्च, KTM RC200 की बढ़ी टेंशन, जानें क्या होगा खास
Yamaha की नई Sports Bike जल्द होगी लॉन्च, KTM RC200 की बढ़ी टेंशन, जानें क्या होगा खास
बाइक
अगर खरीदने का प्लान था तो जान लें, Bajaj की ये बाइक अब नहीं मिलेगी
अगर खरीदने का प्लान था तो जान लें, Bajaj की ये बाइक अब नहीं मिलेगी
बाइक
Access 125 या Jupiter 125? मानसून से पहले जान लें कौन है बेहतर
Access 125 या Jupiter 125? मानसून से पहले जान लें कौन है बेहतर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Jagadhatri:😒Jagadhatri और Shivay की Bonding देख जल-भुन गईं Tapasya,रच रही हैं नई साजिशें #sbs
FY27 में लॉन्च होंगी 5 धमाकेदार Mid Size SUVs | #suv #newlaunch #autolive
Breaking | US Iran War | Hormuz Strait: होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने धमका दिया! | Trump
Breaking | US Massive Attack on Iran: ईरान के 70 ठिकानों पर ट्रंप का विनाशक अटैक! | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में ईरान के अटैक से गई भारतीय की जान तो गुस्से में बोला भारत- 'जहाजों को निशाना बनाना बंद करो'
होर्मुज में ईरान के अटैक से गई भारतीय की जान तो गुस्से में बोला भारत- 'जहाजों को निशाना बनाना बंद करो'
विश्व
पाकिस्तान से टूटा बलूचिस्तान! खुद को आजाद देश किया घोषित, कहा- '85 फीसदी क्षेत्र पर हमारा कब्जा'
पाकिस्तान से टूटा बलूचिस्तान! खुद को आजाद देश किया घोषित, कहा- '85 फीसदी क्षेत्र पर हमारा कब्जा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा गिनती के लिए अब टेबल की जगह दरी का इस्तेमाल, बिना पॉकेट वाला ड्रेस कोड अनिवार्य
राम मंदिर चढ़ावा गिनती के लिए अब टेबल की जगह दरी का इस्तेमाल, बिना पॉकेट वाला ड्रेस कोड अनिवार्य
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के शेड्यूल का एलान, चेन्नई में इस दिन पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख
बिग बैश लीग के शेड्यूल का एलान, चेन्नई में इस दिन पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
Explained: आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी? कहीं POCSO में न फंस जाए आपका बच्चा
आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी?
जनरल नॉलेज
Russia Ukraine War: 4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
नौकरी
जल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर
जल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget