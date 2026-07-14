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हिंदी न्यूज़ऑटोNexon से लेकर क्रेटा तक, कैसे आप बढ़ा सकते हैं अपनी गाड़ी का माइलेज? ये तरीके आएंगे काम

Nexon से लेकर क्रेटा तक, कैसे आप बढ़ा सकते हैं अपनी गाड़ी का माइलेज? ये तरीके आएंगे काम

Best Method For Mileage: छोटी-छोटी आदतें बदलकर आप अपनी कार के माइलेज को बेहतर कर सकते हैं. इसके लिए किसी महंगे एक्सेसरी या मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 14 Jul 2026 04:38 PM (IST)
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पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते लगभग हर कार मालिक चाहता है कि उसकी कार कम फ्यूल में ज्यादा चले. चाहे आपके पास मारुति स्विफ्ट हो, हुंडई क्रेटा हो या Tata Nexon या कोई दूसरी कार हो. ये छोटी-छोटी आदतें बदलकर आप अपनी कार के माइलेज को बेहतर कर सकते हैं. इसके लिए किसी महंगे एक्सेसरी या मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही ड्राइविंग और समय पर मेंटेनेंस ही सबसे बड़ा उपाय है.

अपनी ड्राइविंग शैली पर ध्यान दें 

सबसे पहले अपनी ड्राइविंग शैली पर ध्यान दें. तेज एक्सीलरेशन और बार-बार अचानक ब्रेक लगाने से इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है और फ्यूल ज्यादा खर्च होता है. अगर आप धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाते हैं, समान स्पीड बनाए रखते हैं और ट्रैफिक को देखकर पहले से ही गाड़ी की रफ्तार कंट्रोल करते हैं तो कार कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय कर सकती है. खासकर हाईवे पर स्थिर गति बनाए रखने से माइलेज बेहतर मिलता है. 

टायर का सही एयर प्रेशर होना

टायर का सही एयर प्रेशर भी माइलेज पर बड़ा असर डालता है. अगर टायरों में हवा कम होती है तो सड़क के साथ उनका घर्षण बढ़ जाता है. इससे इंजन को गाड़ी चलाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फ्यूल की खपत बढ़ जाती है. इसलिए महीने में कम से कम एक बार और लंबी यात्रा से पहले टायर प्रेशर जरूर जांचें और कंपनी की ओर बताए गए लेवल पर रखें. इससे न केवल माइलेज बढ़ता है बल्कि टायर की उम्र भी लंबी होती है और सेफ्टी भी बेहतर रहती है.

कार में बेवजह न रखें भारी सामान

कार में बेवजह भारी सामान रखने से भी फ्यूल ज्यादा खर्च होता है. कई लोग डिक्की में हमेशा ऐसे सामान रखते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती. ज्यादा वजन के चलते इंजन पर ज्यादा लोड आता है और माइलेज कम हो जाता है. इसलिए केवल जरूरी सामान ही साथ रखें. 

समय-समय पर कराएं सर्विसिंग

समय-समय पर सर्विसिंग कराना भी बेहद जरूरी है. अगर इंजन ऑयल पुराना हो, एयर फिल्टर गंदा हो या स्पार्क प्लग खराब हो तो इंजन पहले जितनी दक्षता से काम नहीं करता और फ्यूल की खपत बढ़ जाती है.रेगुलर सर्विसिंग से इंजन की परफॉर्मेंस बनी रहती है और माइलेज में भी सुधार देखने को मिलता है.

बहुत से लोग सोचते हैं कि एसी चलाने से माइलेज काफी कम हो जाता है. हालांकि मॉडर्न कारों में एसी सिस्टम पहले की तुलना में ज्यादा कुशल हो चुके हैं. इसलिए केवल एसी बंद करके बड़ी फ्यूल बचत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. सही ड्राइविंग और रेगुलर मेंटेनेंस का असर माइलेज पर काफी ज्यादा होता है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 14 Jul 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Tata Nexon Auto News Best Method For Mileage
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