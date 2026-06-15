नई Hilux हुई लग्जरी SUV जैसी, फीचर्स और क्वालिटी में हुआ जबरदस्त अपग्रेड

Hilux First Drive Review: टोयोटा हिलक्स का नाम दुनिया भर में मजबूती और भरोसे के लिए जाना जाता है. कई देशों में इसकी लोकप्रियता Fortuner से भी ज्यादा है. भारत में भले ही यह एक निच सेगमेंट का वाहन हो, लेकिन पिकअप ट्रक बाजार को जिंदा रखने का श्रेय काफी हद तक Hilux को जाता है. 2026 Toyota Hilux के साथ कंपनी ने इसकी सबसे बड़ी ताकत यानी मजबूती को बरकरार रखते हुए इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश की है. पहली ड्राइव के दौरान सबसे बड़ा बदलाव जो तुरंत महसूस हुआ, वह नया इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है.

कम स्पीड पर अब इसे चलाना काफी आसान लगता है. स्टीयरिंग हल्का जरूर हुआ है, लेकिन इसमें फीडबैक की कमी नहीं है. यही बदलाव नई हिलक्स को रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पहले से ज्यादा फ्रेंडली बनाता है. पहली नजर में ही यह साफ हो जाता है कि नई हिलक्स अब सिर्फ एक मजबूत पिकअप नहीं, बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल वाहन बनने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है.

डिजाइन और केबिन में आया बड़ा बदलाव

नई हिलक्स का बाहरी डिजाइन पहले से ज्यादा आकर्षक और आधुनिक दिखाई देता है. सामने की तरफ नए स्लीक हेडलैंप इसे प्रीमियम लुक देते हैं. इसका फ्रंट डिजाइन कहीं न कहीं Lexus की झलक भी देता है. हालांकि इसका बड़ा और दमदार रोड प्रजेंस पहले की तरह बरकरार है. अंदर बैठते ही सबसे बड़ा सरप्राइज इसका नया केबिन देता है. मौजूदा हिलक्स का इंटीरियर जहां थोड़ा पुराना महसूस होता था, वहीं नई Hilux का केबिन काफी आधुनिक और बेहतर क्वालिटी वाला नजर आता है.

बड़ी टचस्क्रीन, नया लेआउट और मजबूत फिजिकल बटन इसे उपयोग में आसान बनाते हैं. इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और ADAS जैसे फीचर्स इसे आधुनिक SUV के बराबर खड़ा कर देते हैं. स्पेस के मामले में भी सुधार महसूस होता है और कुल मिलाकर केबिन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा प्रीमियम लगता है.

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ड्राइविंग अनुभव में कितना आया फर्क?

ड्राइविंग के दौरान नई हिलक्स का सबसे मजबूत पक्ष इसकी बेहतर रिफाइनमेंट महसूस होती है. पहले की तुलना में डीजल इंजन की आवाज काफी कम हो गई है. कम स्पीड पर यह पहले से ज्यादा स्मूद और शांत लगती है. सस्पेंशन की हल्की बाउंसिंग अभी भी मौजूद है, जो इस तरह के बॉडी-ऑन-फ्रेम वाहन की पहचान होती है, लेकिन आराम का स्तर पहले से बेहतर हो गया है. शहर में इसे चलाना अब आसान लगता है और हाईवे पर भी इसका आत्मविश्वास बरकरार रहता है. हालांकि बोनट की ऊंचाई की वजह से यह अभी भी बड़ी गाड़ी का एहसास कराती है.

पहली ड्राइव के बाद यह साफ महसूस होता है कि Toyota ने Hilux की मूल पहचान को छेड़े बिना इसे ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा आरामदायक और ज्यादा तकनीकी बना दिया है. अगर यह मॉडल भारत आता है, तो यह केवल पिकअप खरीदने वालों को ही नहीं, बल्कि प्रीमियम लाइफस्टाइल वाहन चाहने वाले ग्राहकों को भी आकर्षित कर सकता है. नई Hilux पहले से कहीं ज्यादा SUV जैसी महसूस होती है और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है.

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