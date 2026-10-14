Toyota Glanza Facelift लॉन्च, ₹6.99 लाख में क्या-क्या नया?

Toyota ने भारत में अपनी प्रीमियम हैचबैक Glanza का 2026 फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹6.99 लाख है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत ₹10.49 लाख है. नई Glanza को E, S, G, V और V (O) सहित पांच वेरिएंट में पेश किया गया है. इसमें नया फ्रंट डिजाइन, तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और कई नए फीचर्स दिए गए हैं.

कंपनी ने कार में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर और Level 2 ADAS जैसे अपडेट शामिल किए हैं. यह मॉडल Maruti Suzuki Baleno पर आधारित है, लेकिन इसका फ्रंट डिजाइन अलग रखा गया है. नई Glanza का मुकाबला Baleno के अलावा Hyundai i20 और Tata Altroz जैसी प्रीमियम हैचबैक से होगा.

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बड़ा ग्रिल, नए फीचर्स और Clarion Audio System.

नई Toyota Glanza के फ्रंट में बड़ा ग्रिल, बदले हुए LED फॉग लैंप और नया शार्क-फिन एंटीना दिया गया है. इसके हेडलैंप पहले जैसे हैं, जबकि पीछे का डिजाइन भी काफी हद तक पुराने मॉडल जैसा है. कंपनी ने Digital Teal Green और Bluish Black जैसे दो नए कलर विकल्प जोड़े हैं. केबिन का डैशबोर्ड पहले जैसा है, लेकिन इसमें नई लेदरट जैसी सीट अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और कूलिंग वेंट के साथ वायरलेस फोन चार्जर मिलता है. इसके अलावा, चार स्पीकर और दो ट्वीटर वाला Clarion ऑडियो सिस्टम भी दिया गया है. कार में 9-इंच टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी शामिल हैं.

नया 3-सिलेंडर इंजन, CNG में भी AMT का विकल्प.

नई Glanza में पुराने चार-सिलेंडर इंजन की जगह 1.2-लीटर Z12E नैचुरली एस्पिरेटेड तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह 83hp की पावर और 112Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स मिलते हैं. कंपनी के अनुसार, पेट्रोल मैनुअल की दावा की गई माइलेज 23.80kmpl और AMT की 24.77kmpl है. CNG वर्जन में इंजन 70hp की पावर और 102Nm का टॉर्क देता है. इसमें भी मैनुअल और AMT दोनों विकल्प उपलब्ध हैं. CNG मैनुअल की दावा की गई माइलेज 33.61km/kg और AMT की 34.47km/kg है. हालांकि, ये कंपनी के दावे हैं और वास्तविक माइलेज ड्राइविंग की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी.

Baleno से महंगी, लेकिन डिजाइन और वेरिएंट में अलग.

नई Toyota Glanza की शुरुआती कीमत ₹6.99 लाख है, जबकि Maruti Suzuki Baleno की शुरुआती कीमत ₹5.99 लाख है. दोनों कारें एक ही आधार पर बनी हैं और इनके इंजन तथा कई फीचर्स समान हैं, लेकिन Glanza में Toyota की अलग फ्रंट स्टाइलिंग और अलग वेरिएंट प्राइसिंग मिलती है. Glanza की कीमत ₹10.49 लाख तक जाती है, जबकि Baleno की टॉप कीमत ₹9.99 लाख है. Glanza के पांच वेरिएंट हैं और दोनों कारों में फीचर्स की उपलब्धता वेरिएंट के अनुसार अलग हो सकती है. Toyota के भारत में Maruti Suzuki के साथ साझा मॉडल भी हैं, जैसे Glanza और Rumion. वहीं, Invicto Maruti Suzuki का मॉडल है, जो Toyota Innova Hycross से जुड़ा है. कुल मिलाकर, Glanza उन ग्राहकों के लिए विकल्प है जो Baleno जैसी कार में Toyota की ब्रांडिंग और अलग फ्रंट डिजाइन चाहते हैं.

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