Ginger Garlic Paste Storage Hacks: अदरक-लहसुन का पेस्ट भारतीय किचन में लगभग हर घर में इस्तेमाल होता है. सब्जी हो, ग्रेवी, मैरिनेशन या कोई दूसरी डिश, इसका इस्तेमाल खाने का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ा देता है. यही वजह है कि कई लोग एक साथ ज्यादा मात्रा में अदरक-लहसुन का पेस्ट बनाकर रख लेते हैं. लेकिन परेशानी तब होती है जब यह पेस्ट कुछ ही दिनों में खराब होने लगता है.

अगर पेस्ट को सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो इसका रंग, स्वाद और खुशबू बदल सकती है. कई बार इसमें खराब गंध आने लगती है और ऊपर फफूंदी भी दिखाई दे सकती है. इसलिए सिर्फ पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख देना काफी नहीं है. इसे लंबे समय तक ठीक रखने के लिए बनाने से लेकर स्टोर करने तक कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

अदरक-लहसुन पेस्ट को सही तरीके से रखना क्यों जरूरी है?

अदरक और लहसुन में कुछ प्राकृतिक गुण जरूर होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इनसे बना पेस्ट लंबे समय तक अपने आप खराब नहीं होगा. पेस्ट में नमी और हवा पहुंचने पर खराब होने की प्रक्रिया तेज हो सकती है. बार-बार डिब्बा खोलने और गंदे या गीले चम्मच का इस्तेमाल करने से भी इसमें बैक्टीरिया और फफूंदी पनपने का खतरा बढ़ जाता है. सही तरीके से स्टोर करने से पेस्ट का स्वाद और खुशबू लंबे समय तक बनी रह सकती है. साथ ही बार-बार नया पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और किचन का समय भी बचता है.





पेस्ट कितने दिन चलेगा, इन बातों पर निर्भर करता है

अदरक-लहसुन पेस्ट कितने समय तक ठीक रहेगा, यह मुख्य रूप से उसके स्टोरेज के तरीके पर निर्भर करता है. कमरे के तापमान पर रखा पेस्ट जल्दी खराब हो सकता है. फ्रिज में रखने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, जबकि फ्रीजर में रखने पर इसे ज्यादा समय तक स्टोर किया जा सकता है. पेस्ट को बार-बार हवा के संपर्क में लाने से भी उसकी क्वालिटी जल्दी खराब हो सकती है. इसी तरह गीले चम्मच से पेस्ट निकालने पर उसमें अतिरिक्त नमी पहुंच जाती है, जिससे खराब होने का खतरा बढ़ सकता है. डिब्बे की सफाई भी उतनी ही जरूरी है. जिस कंटेनर में पेस्ट रख रहे हैं, वह साफ और पूरी तरह सूखा होना चाहिए.

लंबे समय तक चलाने के लिए ऐसे बनाएं पेस्ट

सबसे पहले ताजा और अच्छी क्वालिटी वाला अदरक और लहसुन लें. बहुत पुराने, सूखे या खराब हो चुके अदरक-लहसुन का इस्तेमाल न करें. अदरक और लहसुन को अच्छी तरह धोकर छील लें. इसके बाद साफ कपड़े या किचन टॉवल से इन्हें अच्छी तरह सुखा लें. यहां नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमी पेस्ट को जल्दी खराब कर सकती है. अब इन्हें मिक्सर में पीसकर पेस्ट बना लें. जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पानी डालकर पेस्ट को पतला न करें.





किस डिब्बे में रखें अदरक-लहसुन पेस्ट?

पेस्ट रखने के लिए साफ और एयरटाइट कांच का कंटेनर बेहतर विकल्प हो सकता है. कांच में खाने की गंध आसानी से नहीं रहती और इसे साफ करना भी आसान होता है. पेस्ट को कंटेनर में भरने के बाद उसका ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें. कोशिश करें कि एक बहुत बड़े डिब्बे में पूरा पेस्ट रखने के बजाय छोटी मात्रा में अलग-अलग कंटेनर या हिस्सों में रखें. इससे हर बार जरूरत के मुताबिक ही पेस्ट बाहर निकालना पड़ेगा.

फ्रिज में रखना है तो ये गलती न करें

अगर आप पेस्ट को कुछ समय के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रखें. फ्रिज के दरवाजे की जगह अंदर के ठंडे हिस्से में रखना बेहतर है, क्योंकि दरवाजे को बार-बार खोलने पर तापमान में बदलाव होता रहता है. हर बार पेस्ट निकालने के लिए साफ और सूखे चम्मच का ही इस्तेमाल करें. गीला चम्मच इस्तेमाल करने से पेस्ट में नमी पहुंच सकती है.

ज्यादा समय के लिए फ्रीजर में रखें

अगर आपने अदरक-लहसुन का पेस्ट ज्यादा मात्रा में बना लिया है और उसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ्रीज करना आसान तरीका है. पेस्ट को एक साथ बड़े डिब्बे में रखने के बजाय आइस क्यूब ट्रे में छोटी-छोटी मात्रा में भरकर जमा सकते हैं. जब ये क्यूब जम जाएं तो इन्हें एयरटाइट कंटेनर या जिप-लॉक बैग में डालकर फ्रीजर में रख दें. इस तरीके का फायदा यह है कि जरूरत के समय सिर्फ उतना ही पेस्ट निकालना पड़ेगा जितना खाना बनाने के लिए चाहिए. बार-बार पूरा कंटेनर बाहर निकालने की जरूरत नहीं होगी.

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नमक, तेल और नींबू का इस्तेमाल

पेस्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ लोग नमक, तेल या नींबू के रस का भी इस्तेमाल करते हैं. थोड़ी मात्रा में नमक मिलाने से पेस्ट को स्टोर करने में मदद मिल सकती है. इसी तरह थोड़ा तेल मिलाकर भी पेस्ट की सतह पर एक परत बनाई जा सकती है. नींबू के रस का इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि इसकी एसिडिटी पेस्ट को लंबे समय तक रखने में मदद कर सकती है.

इन गलतियों से बचें

अदरक-लहसुन पेस्ट को लंबे समय तक ठीक रखना है तो इसे कमरे के तापमान पर ज्यादा देर तक न छोड़ें. गंदे या गीले चम्मच से पेस्ट न निकालें और पुराने पेस्ट में नया पेस्ट मिलाकर न रखें. अगर पेस्ट में अजीब या खट्टी गंध आने लगे, उसका रंग या बनावट बदल जाए, वह बहुत ज्यादा पानी छोड़ने लगे या उस पर फफूंदी दिखाई दे तो उसे इस्तेमाल न करें. ऐसे पेस्ट को फेंक देना ही बेहतर है.

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