Best Ground Clearance Cars: भारतीय सड़कों पर गाड़ी चलाते समय गड्ढों और ऊंचे स्पीड ब्रेकर से कार का निचला हिस्सा टकराने का डर हमेशा बना रहता है. इसी वजह से पिछले कुछ सालों में एसयूवी कारों की मांग तेजी से बढ़ी है. हालांकि, आरामदायक सफर और शानदार केबिन स्पेस के कारण सेडान कारों के शौकीन आज भी कम नहीं हैं. ग्राहकों की इसी जरूरत को समझते हुए अब ऑटोमोबाइल कंपनियां सेडान कारों में भी बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस दे रही हैं. भारत में उपलब्ध कुछ प्रमुख सेडान कारें ऐसी हैं, जिनका ग्राउंड क्लियरेंस खराब रास्तों पर भी आसानी से निकलने की क्षमता रखता है.

स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस सबसे आगे

भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली सेडान कारों की लिस्ट में स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं. इन दोनों मिड-साइज सेडान कारों में 179 मिलीमीटर का अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है. यह आंकड़ा कई कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों के आसपास है, जिससे ये दोनों कारें ऊंचे स्पीड ब्रेकर और उबड़-खाबड़ रास्तों को बिना नीचे से टकराए आसानी से पार कर लेती हैं.

होंडा अमेज और टाटा टिगोर भी हैं बेहतरीन विकल्प

कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में होंडा अमेज एक बेहद भरोसेमंद नाम है. नई होंडा अमेज में 172 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे ऊंची सेडान कारों में शामिल करता है. इसके अलावा, टाटा मोटर्स की लोकप्रिय कॉम्पैक्ट सेडान टाटा टिगोर भी इस मामले में पीछे नहीं है. टाटा टिगोर के पेट्रोल वेरिएंट में 170 मिलीमीटर और इलेक्ट्रिक वर्जन यानी टिगोर ईवी में 172 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, हालांकि इसके सीएनजी वेरिएंट में यह 165 मिलीमीटर रहता है.

होंडा सिटी, हुंडई वरना और ऑरा का प्रदर्शन

मिड-साइज सेडान सेगमेंट की दिग्गज कार होंडा सिटी में 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है. वहीं, हुंडई वरना में भी लगभग 165 से 170 मिलीमीटर तक का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है, जो सामान्य भारतीय सड़कों और हाईवे ड्राइविंग के लिए पर्याप्त माना जाता है. कॉम्पैक्ट सेडान हुंडई ऑरा भी 165 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, जिससे शहर के ट्रैफिक और गड्ढों वाली सड़कों पर इसे चलाना आसान रहता है.

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मारुति सुजुकी डिजायर का ग्राउंड क्लियरेंस

देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट सेडान मारुति सुजुकी डिजायर में 163 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है. हालांकि, डिजायर का व्हीलबेस छोटा होने के कारण यह सामान्य स्पीड ब्रेकर को बिना किसी परेशानी के पार कर लेती है. ऐसे में जो ग्राहक एसयूवी के बजाय सेडान कार खरीदना चाहते हैं, वे अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से इन विकल्पों पर विचार कर सकते हैं.

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