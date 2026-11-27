भोजपुर के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी का मामला एक बार फिर चर्चा में है. बेटे की मौत के बाद से न्याय की लड़ाई लड़ रही मां आशा देवी ने अब आमरण अनशन करने का फैसला लिया है. वह अपने घर पर अनशन शुरू करेंगी. परिवार का कहना है कि जब तक इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और उन्हें न्याय नहीं मिलता, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी.

भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी लंबे समय से बेटे की मौत के मामले में न्याय की मांग कर रही हैं. परिवार का आरोप है कि इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. इसी मांग को लेकर आशा देवी ने अब आमरण अनशन पर बैठने का फैसला किया है.

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मृतक भरत भूषण तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी ने बताया कि परिवार इस मामले में लगातार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है. ऐसे में परिवार ने अपनी आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए अनशन का रास्ता चुना है.

17 जून को पुलिस एनकाउंटर में हुई थी मौत

दरअसल, इसी साल 17 जून को भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर हुआ था. इस दौरान भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई थी. घटना के बाद से ही उनका परिवार लगातार सवाल उठा रहा है और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है.

परिवार चाहता है कि एनकाउंटर से जुड़े पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. परिजनों का कहना है कि उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है.

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आमरण अनशन से तेज होगी न्याय की लड़ाई

आशा देवी के आमरण अनशन के फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया है. एक मां अपने बेटे की मौत के मामले में न्याय पाने के लिए अनशन करने जा रही है. अब देखना होगा कि परिवार की इस मांग पर प्रशासन क्या कदम उठाता है और उनकी शिकायतों पर कब तक कार्रवाई होती है.