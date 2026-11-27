हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में एक विदेशी नेता की तरफ से कांग्रेस के समर्थन में नारेबाजी के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ है तो याचिकाकर्ता केस दर्ज करवाए या सरकार के सामने मामला रखे. यह ऐसा मामला नहीं जिस पर जनहित याचिका की तरह सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे.

याचिका में इसे भारत की घरेलू राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप और वीजा शर्तों का उल्लंघन बताया गया था. भारत समिट में इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक ने कांग्रेस और राहुल गांधी का समर्थन करते हुए 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया था.

याचिकाकर्ता ने क्या कहा?

17 नवंबर को याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल कर विदेशी प्रतिनिधियों की राजनीतिक गतिविधियों को भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी बताया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के दौरान इटली के राजनेता और 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया. यह भारत की घरेलू राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप है और विदेशी नागरिकों को जारी वीजा की शर्तों का भी उल्लंघन है. 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' में कहा गया है कि विदेशी प्रतिनिधियों को भारत में घरेलू राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि तेलंगाना सरकार को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया जाए. साथ ही केंद्र सरकार को विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा और उनकी गतिविधियों से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाए.

जियाकोमो फिलिबेक के बयान के बाद सियासी दलों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी. बीजेपी ने कांग्रेस पर साजिश रचने के आरोप लगाए. वहीं जब इसको लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वोट चोरी कर गरीबों का हक छीना जा रहा है. इस मामले में कोई भी मदद कर सकता है. इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि मदद करने वाला भारत का नागरिक ही हो.