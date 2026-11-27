JSW Motors Pioneers 500 Edition: भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में नई एंट्री करने जा रही JSW Motors ने अपनी पहली एसयूवी Combat की लॉन्चिंग से पहले ही ग्राहकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है. कंपनी 3 दिसंबर 2026 को अपनी इस दमदार एसयूवी से पर्दा उठाएगी. लेकिन उससे पहले इसके खास लिमिटेड एडिशन Pioneers 500 का ऐलान किया गया है.

बता दें कि खास बात यह है कि जेब में मोटी रकम होने के बावजूद हर कोई इस स्पेशल एडिशन एसयूवी को नहीं खरीद पाएगा. क्योंकि कंपनी ने इसकी संख्या और खरीदारी की प्रक्रिया को बेहद खास और सीमित रखा है. चलिए इस खबर में समझते हैं कि आखिर इस SUV को खरीदना इतना मुश्किल क्यों है और इसमें क्या खास मिलने वाला है.

सिर्फ 500 यूनिट बिकेंगी

जानकारी दें दे कि यह एसयूवी हर किसी को इस लिए नहीं मिल पायेगा क्योंकि कंपनी ने बेहद कम ही यूनिट रखी हैं. Pioneers 500 एडिशन की पूरे देश में केवल 500 गाड़ियां ही तैयार की जाएंगी. जबकि इसके अलावा इसे सामान्य शोरूम से सीधे खरीदा नहीं जा सकता.

कंपनी 28 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन और बिडिंग प्रक्रिया शुरू करेगी. इच्छुक ग्राहकों को 1 लाख रुपये जमा कर रजिस्ट्रेशन करना होगा और कंपनी द्वारा तय न्यूनतम रिजर्व कीमत से ऊपर अपनी बोली लगानी होगी.

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केबिन में रहेगा मालिक का नाम

बता दें कि इन 500 गाड़ियों को आम मॉडल्स से अलग बनाने के लिए कंपनी इसमें खास पर्सनलाइजेशन दे रही है. हर एसयूवी के केबिन में एक विशेष मेटल प्लेट लगाई जाएगी. जिस पर गाड़ी के मालिक का नाम और 500 में से उसका यूनिक सीरियल नंबर देखने को मिलेगा.

वहीं इसके साथ ही बाहरी और अंदरूनी हिस्से में स्पेशल डिटेलिंग और खरीदारों को कंपनी की ओर से एक एक्सक्लूसिव यादगार तोहफा यानी कीपसेक भी भेंट किया जाएगा.

VIP क्लब और लीडरशिप से जुड़ने का मौका

Pioneers 500 एडिशन खरीदने वाले ग्राहकों को सिर्फ एक गाड़ी ही नहीं बल्कि कई वीआईपी सुविधाएं भी मिलेंगी. इन चुनिंदा 500 मालिकों को एक एक्सक्लूसिव ओनर कम्युनिटी का हिस्सा बनाया जाएगा और उन्हें JSW मोटर्स के वरिष्ठ नेतृत्व व थिंक टैंक से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा.

जबकि इसके अलावा उन्हें डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, प्रायोरिटी सर्विस और कंपनी के खास इवेंट्स में विशेष आमंत्रण जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी.

बॉक्सी डिजाइन और प्लग-इन हाइब्रिड पॉवर

बता दें कि टीजर तस्वीरों से साफ है कि JSW Combat ग्लोबल मार्केट की Jetour T2 पर आधारित एक रफ-एंड-टफ और बॉक्सी एसयूवी होगी. इसमें चौड़ी ग्रिल, फ्लैट रूफ, चौकोर व्हील आर्च और पीछे की तरफ स्पेयर व्हील कवर मिलेगा.

जबकि इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम मिलने की उम्मीद है. जो फुल टैंक और बैटरी के साथ 1,100 किमी से ज्यादा की कुल रेंज दे सकता है. इसकी डिलीवरी जनवरी 2027 के मध्य से शुरू होने की उम्मीद है.

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