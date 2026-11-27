Next Gen Hyundai Creta N Line: इंडिया में जब भी एक बेहतरीन SUV कार की बात होती है तो सबसे पहले हुंडई क्रेटा का जिक्र होता है. क्योंकि हमारे देश में क्रेटा का क्रेज बेहद ही शानदार है. लेकिन अब हुंडई Creta की नई जनरेशन पर तेजी से काम कर रही है. अब इसके परफॉर्मेंस और स्पोर्टी अवतार यानी Next-Gen Hyundai Creta N Line को भी पहली बार दक्षिण कोरिया की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.

बता दें कि टेस्टिंग मॉडल पूरी तरह कवर से ढका हुआ था लेकिन इसके बाहरी डिजाइन और स्पोर्टी बदलावों की पहली झलक साफ नजर आई है. चलिए जानतें हैं नई जनरेशन Creta N Line में क्या खास मिलने वाला है इसका इंजन कैसा होगा और भारत में यह कब तक लॉन्च होगी.

पहले से ज्यादा बॉक्सी

आपको बता दें कि स्पाई फोटो में नई Creta N Line का शेप मौजूदा मॉडल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा सीधा और बॉक्सी नजर आ रहा है. जबकि इसे सामान्य क्रेटा से अलग और स्पोर्टी बनाने के लिए कंपनी ने इसमें ब्लैक-आउट अलॉय व्हील्स, स्पोर्टी साइड स्कर्ट, छत पर बड़ा रियर स्पॉयलर और पीछे की तरफ ट्विन-टिप यानी डबल एग्जॉस्ट पाइप दिए हैं.

वहीं अलॉय व्हील्स के बीच में खास N की बैजिंग भी दिखाई दी है. जबकि इसके अलावा आगे और पीछे के बंपर को भी नए और आक्रामक अंदाज में डिजाइन किया जाएगा.

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केबिन में मिलेगा नया डैशबोर्ड

वहीं नई जनरेशन Creta N Line का केबिन भी पूरी तरह बदला हुआ और हाई-टेक होने की उम्मीद है. इसमें बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन सिस्टम मिल सकता है. जो हुंडई के नए Pleos Connect इंफोटेनमेंट सॉफ्टवेयर पर काम करेगा.

साथ ही केबिन में ज्यादा जगह बनाने के लिए गियर शिफ्टर को सेंटर कंसोल से हटाकर स्टीयरिंग कॉलम पर दिया जा सकता है. एन-लाइन की पहचान बनाए रखने के लिए इसमें ऑल-ब्लैक केबिन थीम, लाल रंग की स्टिचिंग, स्पोर्टी सीटें और खास N-बैज स्टीयरिंग व्हील मिलेगा.

मिलेगी तेज रफ्तार

जबकि इंजन की बात करें तो नई Creta N Line में मौजूदा मॉडल वाला ही भरोसेमंद 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है. यह इंजन करीब 158 से 160 हॉर्सपावर की ताकत और 253 Nm का टॉर्क पैदा करता है.

जबकि इसमें मैनुअल और 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिल सकते हैं. हालांकि सामान्य नई क्रेटा में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन आने की चर्चा है. लेकिन N Line वर्जन में हाइब्रिड ऑप्शन मिलने को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है.

भारत में कब होगी लॉन्च?

जबकि इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरी जनरेशन की नई Hyundai Creta भारत में साल 2027 की दूसरी छमाही में लॉन्च हो सकती है. इसके कुछ समय बाद ही इसका स्पोर्टी N Line वर्जन भी भारतीय बाजार में उतारा जाएगा. मौजूदा Creta N Line की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.03 लाख रुपये है. ऐसे में नए जनरेशन मॉडल की कीमत में हल्का इजाफा देखने को मिल सकता है.

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