Bajaj WEGO Electric Auto: अक्सर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक ऑटो की रेंज की शिकायत बहुत देखने को मिलती है. लेकिन बजाज ने अब इस समस्या को खत्म कर दिया है. क्योंकि कंपनी के इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर Bajaj WEGO ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4,023 किलोमीटर का लंबा सफर महज 9 दिनों में पूरा कर इतिहास रच दिया है.

केवल इतना ही नहीं इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ऑटो ने सिंगल चार्ज में सबसे लंबी दूरी तय करने का भी नया रिकॉर्ड बनाया है. चलिए इस खबर में जानते हैं इस अनोखे रिकॉर्ड और बजाज वेगो ऑटो की खासियतों के बारे में.

कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर

आपको बता दें कि बजाज वेगो ने इसकी शुरुआत 27 अक्टूबर 2026 को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित लाल चौक से की थी. देश के अलग-अलग राज्यों, मौसम और मुश्किल रास्तों को पार करते हुए यह इलेक्ट्रिक ऑटो 5 नवंबर 2026 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचा. कुल 9 दिनों में 4,023 किलोमीटर की दूरी तय कर यह कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर पूरा करने वाला देश का पहला इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बन गया है.

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सिंगल चार्ज में 394.2 किलोमीटर दौड़ा

जानकारी दें दे कि इस महायात्रा के दौरान बजाज वेगो ने एक बार फुल चार्ज होने पर 394.2 किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरा बड़ा रिकॉर्ड बनाया. यह रिकॉर्ड तमिलनाडु के नमक्कल से तिरुनेलवेली के बीच हासिल देखने को मिला.

खास बात यह है कि कंपनी की ओर से इस मॉडल की रेंज 296 किलोमीटर बताई जाती है. लेकिन वास्तविक सड़क परिस्थितियों में इसने अपनी तय रेंज से 98.2 किलोमीटर यानी करीब 33 प्रतिशत ज्यादा सफर तय करके दिखाया.

फीचर्स और शानदार तकनीक

बता दें कि बजाज ने फरवरी 2026 में Bajaj WEGO P9018 मॉडल को लॉन्च किया था. जिसे कंपनी महा-रेंज के दावे के साथ पेश करती है. इसमें 17.7 kWh क्षमता वाली दमदार बैटरी दी गई है.

जो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा रेंज देती है. बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें 2-स्पीड ट्रांसमिशन, एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. जबकि साथ ही कंपनी इस पर 5 साल की वारंटी भी देती है.

ऑटो चालकों को क्या होगा फायदा?

भारतीय बाजार में बजाज वेगो की एक्स-शोरूम कीमत 4.41 लाख रुपये रखी गई है. लंबी रेंज और मजबूत बिल्ड क्वालिटी का सीधा फायदा उन कमर्शियल ऑटो चालकों को मिलेगा जो रोजाना ज्यादा फेरे लगाकर अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं. बार-बार चार्जिंग के लिए रुकने की झंझट कम होने से ड्राइवरों का समय बचेगा और मुनाफे में बढ़ोतरी होगी.

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